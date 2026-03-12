関東最大級のBYD正規ディーラー店舗「BYD AUTO 川越」が2026年4月3日（金）14時～ オープン

BYD JAPAN 株式会社

BYDの日本法人であるBYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）の正規ディーラーである株式会社ADVANCE（アドバンス）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：相川 政二）は、2026年4月3日（金）に、埼玉県内第4店舗目となるショールームを備えた正規ディーラー店舗「BYD AUTO 川越」をオープンします。また、4月3日（金）、4日（土）、5日（日）の3日間には、今年の夏に発売を予定しているBYDの電気で走る軽自動車「BYD RACCO」を特別展示、近隣の皆様に、いま話題の注目モデルを間近にご覧いただけるようにいたします。

埼玉県川越市にオープンする「BYD AUTO 川越」

首都圏最大規模のショールームを誇る「BYD AUTO 川越」は、川越インターチェンジから車で約2分と至近で、国道16号沿いに位置しております。本店舗では、最新のEVライフを提案するV2H体験が可能な納車室や、専門的なメンテナンスを担うパワーバッテリー交換に対応したサービス工場を完備しております。隣には大型商業施設、観光エリアも車で約10分圏内にあり、お買い物や観光を楽しみながら、気軽にご来店いただけます。

同店のショールームには、2025年12月1日（月）に発売したスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、「RJCカーオブザイヤー2025-2026 」でインポートカーオブザイヤーを受賞した「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」や、「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」を展示する予定です。白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、お客様のEVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機しており、商談や試乗の受付等を担当します。

大切なお客様のお車を整備するサービス・スタッフは、「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルなサービス・スタッフを配置。店舗全体で、お客様の快適なe-Lifeを力強くサポートしてまいります。

■「BYD AUTO 川越」概要

【オープン前イベントについて】

「BYD AUTO 川越」のグランドオープンに先立ち、近隣の「ウニクス南古谷」にて1日限定の車両展示イベントを開催いたします。最新モデルを間近でご覧いただけるほか、BYDの電気自動車が提案する新しいライフスタイルをいち早くご体感いただけます。詳細は下記をご参照ください。

▶ BYD Exhibition at UNICUS南古谷

日時：2026年3月20日（金・祝）10：00～18：00

会場：ウニクス南古谷 B：プラザ棟広場（埼玉県川越市泉町3-1）

【販売モデルについて】

現在発売中のスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、クロスオーバーSUV「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」、e-スポーツセダン「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、ミドルサイズSUV「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、コンパクトEV「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」の詳細については、WEBサイトをご参照ください。

▶「BYD ATTO 3」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/atto3/

▶「BYD DOLPHIN」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/dolphin/

▶「BYD SEAL」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/seal/

▶「BYD SEALION 7」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/sealion7/

▶「BYD SEALION 6」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/sealion6/

BYDスーパーハイブリッド「BYD SEALION 6」RJCカーオブザイヤー2025-2026 インポートカーオブザイヤー受賞「BYD SEALION 7」

【BYD Academyについて】

BYDの正規ディーラーでお客様のご対応を行うサービス・スタッフは、BYDの専門トレーニングである「BYD Academy」を受講しています。「BYD Academy」では、BYDブランドの製品知識に加え、EV購入時のコンサルティングやアフターサービスなど技術的な対応が可能なスタッフを養成しています。今後もお客様に安心・安全、快適なカーライフをお届けできるよう、さらなる取り組みを続けてまいります。

【BYD Auto Japan株式会社について】

BYDの日本法人 ビーワイディージャパン株式会社の100%出資子会社として設立したBYD Auto Japanは、日本でのBYD製乗用車の販売およびサービスを専業に行う会社です。

【BYDグループとは】

BYDグループは、中国・深圳に本社を置くグローバル企業であり、環境に優しい世界を追求するためのイノベーションを提供しています。1995年にバッテリーメーカーとして創業したBYDは現在、ITエレクトロニクス、自動車、新エネルギー、都市モビリティといった多様な領域で事業を展開しています。特に自動車分野では、現在6大陸、110以上の国と地域、400以上の都市で電気自動車を展開しており、独自の技術で開発したブレードバッテリーやe-Platform 3.0といった最先端のテクノロジーを強みにしています。また、世界的に高まりつつあるEVシフトに先駆け、新エネルギー車（EV、PHEVを含む）の生産を積極的に進めたことで、世界でもトップランナーとしての躍進を始めています。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2026年3月12日（木）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

本件に関するお問い合わせ：

BYD Japan Group お問い合わせフォーム ：https://byd.co.jp/contact/

