【DEAN & DELUCA】焼きたてのクラフトブレッドで春の朝食を　小麦を味わう新しい食パンと旬の果実ジャム、フルーツソース

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、マーケット店舗、カフェ店舗、公式オンラインストアにて、小麦の風味をまっすぐに味わう新しい食パン「クラフトブレッド」を3月16日（月）より販売いたします。合わせてパティスリーから届く旬の果実を使ったジャムと新商品のフルーツソースも登場。素材を引き出すラインナップで、春の朝食シーンを提案します。

特集ページ：https://x.gd/Ymhhe

DEAN ＆ DELUCAでは、2025年3月に、すべての食材を引き立てるFood-Friendly（フードフレンドリー）なアイテムとして「ブレッド」を掲げ、「NEW CLASSIC BREAD（ニュークラシック・ブレッド）」をコンセプトにブレッド商品を一新しました。そしてサンフランシスコのベーカリーTartine Bakery（タルティーンベーカリー）の元ディレクター、ジェニファー・レイサム氏との出会いをきっかけに、DEAN & DELUCAのベーカリーシェフとの共同開発を実施。伝統と革新が融合した新たなブレッド「2つのカントリーブレッド」という新たな定番が誕生しました。

今回お届けするのは、日本の食卓に人にもっとも身近なパンである「食パン」です。そのあり方を見つめ直し、今回もジェニファーとともに、小麦の選び方から配合、発酵、焼き上げまでを再設計。日々の食卓に寄り添いながら、小麦そのもののおいしさを引き出す「クラフトブレッド」が生まれました。

またパンとともにたのしむアイテムとして、パティスリーから届く旬の果実の魅力を閉じ込めたジャムやコンフィチュール、農園の果物を使ったDEAN & DELUCAオリジナルの「まいにちのジャム」の新フレーバーが登場。加えて、牛乳やヨーグルトに合わせてたのしめる新商品「フルーツソース」もラインナップします。焼きたてのトーストにジャムを塗り、フルーツミルクを添える。そんなシンプルで豊かな朝の時間をお届けします。

TOPICS.1 小麦そのものの風味をまっすぐ味わう「クラフトブレッド」

クラフトブレッド

クラフトホワイトブレッド \432 （税込）＊写真左

北海道産「ゆめちから」、茨城県産「ゆめかおり」、さらに北海道産「はるきらり」をブレンドし、カントリーブレッドの核となる発酵種・ルヴァンを加えました。 国産スペルト小麦の湯種がナッツのような風味をもたらします。余計なものを加えず、小麦と発酵の力で引き出した、しなやかな口あたりと穏やかな甘み。トーストすれば粉の香りがいっそう際立ちます。

クラフトシリアルブレッド レーズン＆ウォルナッツ \486（税込） ＊写真右

国産小麦をベースに、茨城県産「ゆめかおり」の全粒粉を配合。サクッと歯切れのよい食感とともに、穏やかな酸味と粉の香ばしさが広がる生地に仕立てました。スペルト小麦の湯種で口あたりを整え、6種類の雑穀を加えて旨みの奥行きを重ねています。レーズンやくるみ、シリアルの食感も心地よく、トーストすればさらに香ばしさが立ち上ります。そのままでも、食材を合わせても、日々の食卓に心地よくなじむ一枚です。

TOPICS.2 お気に入りの朝食からはじまる一日

毎日の食卓に思う存分、たっぷりと。「まいにちのジャム」

農園で見た目などの問題でそのままでは販売できない果実を使用した「まいにちのジャム」。新しいフレーバー2種が仲間入りしました。ストロベリーは紅ほっぺを使用。シトラスは、さまざまな柑橘をブレンドしてできあがりました。ジャムに合わせたクランチピーナッツクリームもリニューアル。ピーナッツを増やして、さらに濃厚なナッツの香りと甘みが口いっぱいに広がる仕上がりになりました。

DEAN & DELUCAまいにちのジャム ストロベリー

\1,620（税込）

「紅ほっぺ」を使用したストロベリージャム「紅ほっぺ」は糖度が高く、濃厚な甘酸っぱさが特徴。砂糖の甘さに負けない、後味に爽やかな酸味が残る品種の特性を活かし、ヨーグルトやチーズとも相性が良いジャムに仕上がりました。

DEAN & DELUCAまいにちのジャム シトラス

\1,620（税込）

甘平、日向夏、柚子、レモンなど、すべて国産の柑橘を使ったジャム。爽やかな香りと甘酸っぱく、皮の苦味がアクセントになった味わいに仕上げました。

DEAN & DELUCAクランチピーナッツクリーム 90g

\972（税込）

ピーナッツペーストの分量を従来より増やして、甘さ控えめながら風味とコク・香ばしさがより濃厚に。さらにナッツの粒を大きくしたことで、ピーナッツクランチのガリガリとした食感をよりダイレクトにたのしめます。

パティシエのこだわりが詰まった、果実感豊かなコンフィチュールとジャム

パティスリーでつくられるコンフィチュール（confiture）は、一般的なジャムに比べて果肉の形状やみずみずしさが残されているのが特徴です。日本ではパティシエが旬の果物やスパイス、リキュールを組み合わせてつくる、より洗練された「デザートのようなジャム」として親しまれています。パティシエだからこそ、クリームとの相性を考えてつくられているので、パンはもちろん、アイスクリームのソースにしたりパンケーキに添えるのもおすすめです。

アラボンヌーストロベリージャム

\1,944（税込）

赤坂に店を構えるパティスリー「アラボンヌー（a la bonne heure）」のストロベリージャム。国産のいちごを使い、果実のやさしい甘みと香りを引き出した、シンプルで飽きのこない味わいに仕上げました。トーストやヨーグルトに添えて、朝の食卓でたのしめる一品です。

パティスリー イーズいちごジャム

\1,350（税込）

日本橋兜町に本店を構える人気パティスリーのいちごジャム。シェフパティシエ大山恵介氏が手がける、果実本来の風味を生かした洗練された味わいが魅力です。コンフィチュールとしての上質な

味わいは、手みやげやギフトとしてもおすすめです。

エキリーブルヴァニラ＆モレロチェリー

\1,350（税込）

東京・不動前のパティスリー「エキリーブル（Equilibre）」が手がける、ヴァニラ＆モレロチェリーのコンフィチュール。甘酸っぱいモレロチェリーに芳醇なヴァニラの香りを重ね、果実の風味を引き立てた奥行きのある味わいに仕上げました。

パンやヨーグルトに添えて、デザートのようにたのしめる一品です。

TOPICS.3 フルーツソースでつくる、やさしいフルーツミルク

こだわりの果実感 フルーツソースで贅沢なドリンクを朝食に

氷砂糖と果実だけで、水を加えず仕上げた濃厚なフルーツソース。素材そのものの甘みと香りを余すことなく閉じ込めました。牛乳を混ぜるだけで、果実のやさしさが広がるフルーツミルクに。子供と一緒にたのしく簡単につくれ、朝食やおやつにぴったりです。ドリンクはもちろん、ヨーグルトやグラノーラにかけたり、料理のソースにアレンジもたのしめます。

DEAN & DELUCA フルーツソース 各\1,296

（画像左から）

フルーツミックス：桃のコクのある甘みとパインの酸味が、りんごの風味によって重くなりすぎず、親しみのある味わい。

ストロベリー：あまおうを使ったストロベリーソース。溢れる果実と香りが引き立ちます。

ブルーベリー：ブルーベリーと氷砂糖を合わせ、果実そのものの酸味と風味を引き立てた、さっぱりとした口当たり。

焼きたてのクラフトブレッドで春の朝食を。

小麦を味わう新しい食パンと旬の果実ジャム、フルーツソース

□開始日：3月15日（日）～

クラフトブレッド：3月16日（月）～

フルーツソース：ストロベリーのみ3月18日（水）発売

□取扱店舗：マーケット店舗 / カフェ店舗

＊公式オンラインストアのみ、3月16日以降、順次販売開始

＊店舗により取扱商品が異なります。詳細は店舗へお問い合わせください。

□特集ページ： https://x.gd/Ymhhe

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）DEAN & DELUCA 六本木

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと進化します。