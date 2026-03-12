「シャンドン」とのコラボレーション・MARZAC 7 で「スプリングポップアップバー」を実施　春の目黒川沿いの風物詩「コットンキャンディー シャンドン ロゼ」が今年も登場！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する、「MARZAC 7(マルザックセブン)」は、MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役社長:ブルノ・イヴォン）が提供する「シャンドン」とのコラボレーションで、「シャンドン スプリング ポップアップバー」を2026年3月20日(金)から4月5日（日）※までの期間限定でオープンします。店舗では、期間中「シャンドン ロゼ」と、グラスの「シャンドン ロゼ」にコットンキャンディーをのせたスペシャルメニューを限定販売いたします。

※天候や桜の開花状況により実施期間・日時は変更の可能性があります。

昨年、累計1万人以上のお客様にお楽しみいただいたシャンドンとのコラボレーションも、今年で14年目となります。目黒川は、東京有数のお花見スポットで、春の桜が咲き乱れるころには、日本人だけでなく、インバウンド観光客など大勢の人が訪ねる名所です。コラボレーション期間中は、MARZAC 7が華やかなシャンドン スプリング仕様にラッピングされ、目黒川沿いを彩ります。

「シャンドン ロゼ」は、美しいローズピンクに色づき、イチゴやざくろ、チェリーのアロマに、フレッシュでエレガントな風味が重なり、伸びやかな酸味のあるスパークリングワインです。期間中には、毎年ご好評いただいているコットンキャンディーを乗せた「シャンドン ロゼ」も販売いたします。ぜひMARZAC 7の店舗バルコニーで、目黒川の華やかな桜並木を、「シャンドン ロゼ」と一緒にお楽しみください。

これからも「MARZAC 7」をまだ利用したことのない方を含めたすべてのお客様に、「MARZAC 7」を楽しんでいただけるよう、活動を続けてまいります。

■期間中のご予約について

MARZAC7予約受付：03-5459-6029

ご予約は上記電話番号にて承ります。

また、期間中はコースのみの受付とさせて頂き、アラカルトでのご案内はお断りさせていただいております。

詳細は、こちら(https://www.marzac7-nakameguro.com/2026-flower-viewing/)よりご確認のほどよろしくお願いいたします。

■「シャンドン ロゼ」商品概要について

いちごやチェリー、ピンクグレープフルーツの華やかなアロマに、フレッシュでエレガントな風味が重なるスパークリング ロゼ

◇ アルコール度：12.5％

◇ 容量：750ml

◇ ブドウ品種： ピノ・ノワール 65%、シャルドネ 30%、ムニエ 5%

◇ ドザージュ： 6g/L

◇ 提供温度： 9～12℃

●テイスティングノート

色合いは鮮やかな美しいローズピンクの色調。⾧く続く細やかな泡が特⾧。

口に含むと、赤スグリ、チェリーシャーベット、ピンクグレープフルーツのフレッシュな風味に、ヘーゼルナッツやビスケットの心地よいドライな香りが重なります。

クリーミーな口当たりに伸びやかな酸味があり、バランスの良い豊かな風味と、エレガントで爽やかな味わいが楽しめます。



●フードペアリング

トマトやベリーの味わい、グリルしたフードとマッチします。

●販売商品

【店外価格】

・シャンドン ロゼ Glass 741円(税込800円)

・シャンドン ロゼ コットンキャンディー付き Glass 926円(税込1,000円)

・シャンドン ロゼ Bottle 4,630円(税込5,000円)

※画像は、「シャンドン ロゼ コットンキャンディー付き」です。

【店内価格】

・シャンドン ロゼ Glass 864円(税込950円)

・シャンドン ロゼ Bottle 6,364円(税込7,000円)

【店内メニュー（要予約）】

・コース 5,454円(税込6,000円) 飲み放題1.5ｈ、シャンドン ロゼ１杯付

※平日：15時以降、土日祝：終日

・ランチ 1,818円(税込2,000円) ※平日：12時～15時限定

■「MARZAC 7」について

株式会社ガーデンが運営する「MARZAC 7」は目黒川沿いにある一軒家ワインバルです。ボリューミーなお肉料理や、こだわって作った料理をリーズナブルにご提供します。いろいろなワインに合う料理をお楽しみください！

営業時間 ：12:00～23:00（LO 22:30)

※炭焼きのみ（LO 22:00)

※店外ポップアップバーは11:00～21:00

所在地 ：〒153-0051 東京都目黒区上目黒１-14-５

席数 ：42席

ホームページ ：https://www.marzac7-nakameguro.com/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 212店舗 (内 FC37店舗) ※ 2026年3月2日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/bar/contact/