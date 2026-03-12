「健康経営優良法人～ホワイト500～」に9年連続で認定

第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、2026年3月9日、健康経営に優れた上場企業として経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人～ホワイト500～」に9年連続で認定されました。

あわせて、関係会社のゲンブ、第一建工、第一セラモ、京都エレックスの4社も9年連続、池田薬草は7年連続で認定されました。

第一工業製薬株式会社

1.当社における健康経営の取り組みについて

『第一工業製薬は、従業員を会社の財産と考え、従業員の健康の維持向上に努めます。』の健康宣言のもと、その実現に不可欠である従業員の健康の維持・向上に積極的に取り組んでいます。

プレゼンティーイズムおよびアブセンティーイズムの低減、ワークエンゲージメントの向上を重要な指標と位置づけ、具体的な目標を設定した上で、さまざまな施策を推進しています。

【当社の健康経営の取り組みについて】

https://www.dks-web.co.jp/sustainability/society/health/

2.健康経営優良法人について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

「健康経営優良法人2026」として、大規模法人部門に3,765法人（上位法人には「ホワイト500」の冠を付加）が認定されました。

3.ご参考

経済産業省プレスリリース「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

※ 健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

以上

