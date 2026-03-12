Jackery（ジャクリ）が、2026年3月14日(土)～15日(日)に開催する「もしもFES大阪2026」に初出展！

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／所在地：東京都中央区）は、2026年3月14日(土)から15日(日)にロートハートスクエアうめきた（グラングリーン大阪・大阪府大阪市）で開催される防災イベント「もしもFES大阪2026」に初出展します。当社のブースでは、ジャクリの人気ポータブル電源とソーラーパネルを展示します。

■出展内容

Jackeryブース（番号：15）では、人気のNewシリーズに加え、最新発売の容量拡張型大容量モデル「3600 Plus」などを展示いたします。持ち運びに便利な小容量モデルから、複数の家電に同時給電できる大容量モデルまで、幅広いラインアップをご覧いただけます。また、ポータブル電源と組み合わせて使えるソーラーパネルも展示いたします。

ご来場の際は、ぜひJackeryブースへお立ち寄りください。

Jackery Explorer 100 Plus（3色展開）

容量99Wh／定格出力500W

https://www.jackery.jp/products/explorer-100plus

Jackery ポータブル電源 1000 New

容量1072Wh／定格出力1500W

https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new

Jackery ポータブル電源 1500 New

容量1536Wh／定格出力2000W

https://www.jackery.jp/products/explorer-1500-new

Jackery ポータブル電源 2000 New（2色展開）

容量2042Wh／定格出力2200W

https://www.jackery.jp/products/explorer-2000-new

Jackery ポータブル電源 3600 Plus

容量3584Wh/定格出力3000W

https://www.jackery.jp/products/explorer-3600-plus-portable-power-station

■イベント概要

イベント名：もしもFES大阪2026

テーマ：あそんで、まなんで、そなえる防災力アップ体験イベント

開催日：2026年3月14日(土)、15日(日) 10:00～17:00

会場：ロートハートスクエアうめきた（グラングリーン大阪）大阪府大阪市北区大深町5

アクセス：JR大阪駅より徒歩5分、Osaka Metro 梅田駅より徒歩5分

入場料：無料

主催：こくみん共済 coop ＜全労済＞、朝日放送テレビ

後援：大阪府、大阪市

公式サイト：https://sousei.asahi.co.jp/moshimo-fes2026/

※イベントの内容は、予告なく変更・中止する場合があります。予めご了承ください。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

