美容・ウェルネス・飲食事業を展開するINFINIX HOLDINGS、公式コーポレートサイトを公開
株式会社INFINIX HOLDINGS
公式コーポレートサイト :
株式会社INFINIX HOLDINGS (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) は、このたび企業情報や事業内容を発信する公式コーポレートサイトを公開いたしました。
本サイトでは、当社グループが展開する各事業の紹介をはじめ、企業理念やビジョン、ブランド情報などをわかりやすく発信し、当社の取り組みや価値をより深くご理解いただける内容となっています。
株式会社INFINIX HOLDINGSは、美容・ウェルネス・飲食領域を中心に、多角的な事業を展開し、それぞれの事業を連携させながら、新しい価値の創出と社会への貢献を目指しています。
今回公開したコーポレートサイトでは、各ブランドや事業の情報に加え、企業としてのビジョンや取り組みを継続的に発信し、より多くの方々との接点を創出していきます。
株式会社INFINIX HOLDINGSは今後も、「私たちINFINIXは、限界を超えて挑戦し続けることで、まだ見ぬ人の可能性を追求し、すべての人と社会・地球ヘイノベーションをもたらし、心からの喜びと感動を届ける。」というミッションのもと、事業の成長とともに社会への貢献を目指してまいります。
会社概要
会社名：株式会社INFINIX HOLDINGS
代表者：森 翔太
所在地：東京都品川区
事業内容：化粧品販売・海外輸入販売／サロン・クリニック導入支援／店舗運営／ヴィーガン事業 など
https://www.infinix-holdings.com/
本件に関するお問い合わせ
株式会社INFINIX HOLDINGS
TEL：03-6812-9867 (平日：10:00~19:00)
E-mail：info@christina-japan.com
広報担当：安田