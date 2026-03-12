リニューアルスペックを採用した新定番「ALL STAR」より、シーズナルカラー“チャコール”が登場

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、リニューアルスペックを採用した新定番モデル「ALL STAR HI（オールスター HI）」「ALL STAR OX（オールスター OX）」より、シーズナルカラーとしてチャコールを発売します。2026年3月17日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

リニューアル以前に定番カラーとして人気を集めたチャコールカラーを、期間限定での再展開。チャコールカラーのアッパーに、青みを抑えたクラシックで自然なホワイトのテープとシューレースを採用し、各パーツの色味やディテールを調整することで、デザイン面もブラッシュアップしています。

本モデルは、構造から見直したリニューアルにより履き心地を向上させた新定番のオールスター。クラシックなルックスを踏襲しながらも、快適性を高めた設計となっています。

ALL STAR HI(https://converse.co.jp/products/31318320)

ALL STAR OX(https://converse.co.jp/products/31318330)

商品名：ALL STAR HI / OX（オールスター HI / OX）

価格：6,490円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：チャコール

素材：アッパ-・キャンバス、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月17日より順次発売予定

■RENEWAL POINT

インソールの改良

ヘタりにくく通気性とクッション性に優れるオープンセル構造のウレタンフォームをインソールだけでなく、ヒール内部にも新たに装着することで、着用時の快適性の大幅な向上を実現。

軽量化を実現

インソールの素材をラバースポンジからオープンセル構造のウレタンフォームに変更するなど、ソールの素材や構造を細部に至るまで徹底的に見直すことで片足マイナス約 60g の軽量化を実現しました。※26.5cmでの従来品との比較

着用感を向上

外観のシルエットを変えることなく、甲周りにゆとりをもたせた新たなラストを採用。アウトソールに傾斜を設けることで、着用時の後傾感の改善と歩行時の安定性を向上しました。

進化した柔軟性

シングルテープ構造の採用や、アウトソール内部に屈曲溝や傾斜を設けることにより、屈曲性を向上させています。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/