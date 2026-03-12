サウナでととのったら、らしくいこう　銭湯やサウナでロレッタ ハードゼリー・グリースゼリーを無料でお試し

株式会社b-exイラスト：ひであつ

株式会社b-ex（ヨミ：ビーエックス、本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城 俊、以下b-ex）は、「Loretta（ロレッタ）」の「ハードゼリー」、「グリースゼリー」のチューブタイプと銭湯・サウナ施設とのコラボレーションキャンペーンを2026年3月12日（木）から3月25日（水）まで実施いたします。

「ハードゼリー」は2011年の発売当初から非常に多くの方にご愛用いただいており、数々の媒体でコスメアワードを受賞したロレッタを代表する人気アイテムです。また、昨年6月には9年振りの新製品として「グリースゼリー」を発売。現在のトレンドヘアのポイントである「ツヤ感」や「ウェット感」を手軽に表現できるヘアグリースとして多くの方にご支持いただいているアイテムです。

両アイテムともに大容量でコストパフォーマンスに長けている点についても評価をいただいている一方、初めての方からは購入前に慎重になるというお声もあり、既にご愛用いただいている方からは持ち運びに便利なサイズが欲しいとのお声をいただいておりました。そんな皆様のお声にお応えすべく、チューブタイプを開発。現在、全国ロフトおよびECサイトにて先行発売中です。

4月1日（水）の全国発売に先駆け、より多くの方に「ロレッタ ハードゼリー・グリースゼリー」をお試しいただきたく、銭湯・サウナ施設とのコラボキャンペーンを実施。施設内には無料で使えるテスターを設置し、銭湯やサウナでととのった後に、自分らしいヘアスタイルをハードゼリー・グリースゼリーで作っていただく機会をご提供いたします。

■コラボキャンペーン概要

【キャンペーン名称】

サウナでととのったら、らしくいこう

【対象施設】

・湯どんぶり栄湯（東京都台東区日本堤1-4-5）

・湯処葛西（東京都江戸川区東葛西9-3-5）

【実施期間】

2026年3月12日（木）～3月25日（水）

【キャンペーン内容】

１.対象の銭湯・サウナ施設にて「ロレッタ ハードゼリー・グリースゼリー」のチューブタイプのテスターを設置し、自由にお試しいただけます。

２.施設内にて「ロレッタ ハードゼリー・グリースゼリー」のイメージムービーを放映いたします。

３.店舗利用者限定で参加できるプレゼントキャンペーンを実施。施設内のポスター等からご応募いただけます。

■ハードゼリー 製品特長

1. パキっと固めてスタイルキープ

どんなスタイルも即キープしてくれるウォーターベースのスタイリングジェル。輝くツヤとハードなセット力で挑戦的なスタイルを創り出します。女性はもちろん、スパイキーでエッジィなメンズスタイルにも最適です。

2. 初心者でも使いやすい使用感

一般的なヘアジェルに比べると固まるスピードを少しだけ遅く設計。すぐに固まらず、しっかり整えながらスタイルをつくることができるので、初心者でも焦らずにヘアセットが可能です。また、お湯で洗い流せるので毎日ストレスなくご使用いただけます。

3. 長く使い続けたくなる、天然のやさしさあふれるナチュラルアロマローズの香り

ロレッタの香りは、ローズだけでなく、ラベンダー、ゼラニウムといった天然素材の香りを調合することで、より天然感のあるやさしい香りとなっています。このこだわりの香りの元となっているのが、天然精油のダマスクローズオイルです。

■グリースゼリー 製品特長

1. グリースアイテムの3大ネガティブポイント【重い・べたつく・引っかかる】を改善

一般的なグリースはテクスチャーが固めのものが多く、初心者には使いにくい傾向にあります。また、仕上がりも重めになってしまい髪がべたつく、さらにスタイリング時に髪が引っかかって毛が抜けてしまうという声も多く寄せられています。そんなグリースの【重い・べたつく・引っかかる】という3大ネガティブ要素を改善。現在求められているスタイルを簡単に作ることができるアイテムです。

2. うるおい持続成分配合で、みずみずしい質感つづく

カラーやパーマが主流になってきており、スタイリング剤にもケア成分を求める声は非常に多くなっています。そこで、グリースゼリーにはカラーやパーマでパサついてしまった髪をケアする2種の保湿成分※1を配合。スタイリングしながら同時に髪のケアも叶えます。



※1：パンテノール、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

3. 初心者でも使いやすい使用感

一般的なヘアジェルと違ってかっちり固まらないので初心者でも焦らずにヘアセットが可能です。また、タイトヘアからパーマスタイルまでヘアアレンジも思いのままに叶います。さらに、昼と夜でスタイルを変えたりすることも可能です。

4. 長く使い続けたくなる、天然のやさしさあふれるナチュラルアロマローズの香り

ロレッタの香りは、ローズだけでなく、ラベンダー、ゼラニウムといった天然素材の香りを調合することで、より天然感のあるやさしい香りとなっています。このこだわりの香りの元となっているのが、天然精油のダマスクローズオイルです。

■製品名・容量・価格

ロレッタ ハードゼリー

70g 1,210円（税込）

ロレッタ グリースゼリー

70g 1,210円（税込）

【Loretta（ロレッタ）とは】

東京・原宿の美容室「Un ami」、「GARDEN」との共同開発により、“こだわりをもった大人女性のためのブランド”として2009年に誕生。ぬくもりのあるパッケージデザイン・香り・天然素材にこだわり開発されました。サロン、お客様の声をベースにして誕生した製品は、ケア効果とベタつきの少なさで素髪を活かした自然な仕上がりを実現します。2023年には新たなラインとして「LORETTA AIMER（ロレッタエメ）」も発売を開始。発売以来、老若男女問わず多くのお客様に愛され続けているヘアコスメブランドです。

＜ハードゼリー・グリースゼリー製品情報＞ https://www.loretta-jp.com/lp202506

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/loretta_pr_official/

＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767

■会社概要

株式会社b-ex（ビーエックス）は、ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」を展開するヘアケアの総合メーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品及び、コンシューマー向け製品の製造・販売を行っております。

2015年に佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎えて策定した「人生に、新しい美の体験を。」という企業理念のもと、社名を「株式会社ビューティーエクスペリエンス」へ、さらに2021年にその略称である「株式会社b-ex」へ変更。また同年には、台湾のゼロカーボンビューティーブランドOʼright社と資本業務提携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進しています。b-exは、美容師とお客様に寄り添った製品提供と経営の柱の一つであるSDGsを推進する「アジアNo.1プロフェッショナル＆クリーンビューティー*企業グループ」を目指しています。

＊クリーンビューティー：人や環境に配慮して開発された美容製品のこと

会社名：株式会社b-ex （ヨミ：ビーエックス）

代表取締役：結城 俊

本社所在地：〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業：1975年10月

資本金：1億円

従業員数：151人 (2025年8月現在)

事業内容：化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ：https://www.b-exgroup.com/

