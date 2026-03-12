飲食店の出店したい業態ランキング2025発表　10年以上首位の「居酒屋」を「カフェ」が逆転

株式会社シンクロ・フード

飲食店の出店・開業・運営に役立つサービスをワンストップで提供する「飲食店ドットコム」を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 俊、東証プライム市場：3963）は、2025年に当サイト上に新規登録された会員情報から、出店希望の多い業態のランキングと出店予算の分布の動向を調査しました。

■調査概要

調査対象：「飲食店ドットコム」に新規登録された会員（飲食店）のうち業態・出店予算情報を保有するデータ

調査対象数：18,753（業態調査）、17,433（出店予算調査）

調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日

＜調査結果サマリー＞

●出店したい業態No.1は「居酒屋」から「カフェ」に。宴会・二次会需要の変化が関係か

●お弁当をはじめとするテイクアウトのニーズ拡大はコロナ禍と比べると落ち着きつつある

●出店予算の考え方は二極化傾向。物価高により出店予算自体が上昇している可能性

■10年以上不動だった1位が交代。2025年の出店したい業態ランキング

今回の調査の結果、出店したい業態No.1は「カフェ」となりました。これまで10年以上にわたり当社で調査してきた本ランキングでは、「居酒屋・ダイニングバー」が不動の1位を維持してきましたが、今回の調査で初めて1位が交代する結果となりました。

3位～5位は昨年の調査（https://www.synchro-food.co.jp/news/press/6402）と同様に、「バー」「カラオケ・パブ・スナック」「ラーメン」がランクインしています。また、「アジア料理」が「和食」を上回り6位にランクアップしました。一方で、前回10位だった「お弁当・惣菜・デリ」は14位に大きく順位を下げました。

こうした変化の背景として、宴会需要や二次会需要の変化、アルコールを飲まない人の増加などにより、「居酒屋・ダイニングバー」の出店希望が徐々に減少している可能性が考えられます。また、コロナ禍で注目された「テイクアウト」や「お弁当・惣菜・デリ」などのニーズが、コロナ収束後に落ち着いてきたことも影響している可能性があります。

■主な業態における出店希望割合の推移

過去10年の推移を見ると、「カフェ」の出店希望割合は2015年の15.4%から2025年には20.4%まで上昇しており、緩やかな増加傾向が続いています。一方で、長年1位だった「居酒屋・ダイニングバー」は27.5%（2015年）から20.2%（2025年）まで減少しており、今回初めて「カフェ」が首位となりました。

また、「バー」は14.1%（2015年）から18.9%（2025年）まで増加しており、夜業態の中でも出店希望が高まっていることがうかがえます。

一方で、「ラーメン」は2015年の8.1%から2024年には5.2%まで低下し、2025年は5.8%とやや持ち直したものの、長期的には出店希望割合が減少傾向にあります。

さらに、「お弁当・惣菜・デリ」はコロナ禍の2022年には3.4%まで上昇しましたが、2025年には1.5%まで低下しており、テイクアウト系業態のニーズがコロナ収束後に落ち着いてきた可能性が考えられます。

■出店予算の動向

出店予算の分布を見ると、前回調査（2024年）と比較して「500万円以下」の割合は2.2ポイント減少し44.1%となりました。一方で、「1500万円以下」「2000万円以下」「2000万円以上」はいずれもわずかに増加しています。

この結果から、一定の投資を伴う出店を検討する動きが見られる一方、コストを抑えた出店を志向する層も引き続き存在しており、出店予算の考え方が二極化している可能性がうかがえます。

また、近年は資材価格や建築費の高騰が続いていることから、同規模の店舗であっても必要となる出店予算が上昇している可能性も考えられます。

※業態の集計方法：飲食店ドットコムの新規会員登録者のうち出店予算を登録した数から集計

※調査対象数： 17,433

■調査結果の引用時のお願い

・クレジットに「飲食店ドットコム（株式会社シンクロ・フード）調べ」と明記ください。

■株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/)）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/(https://gourmet-baito-chan.com/))

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/)）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/)）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/(https://agrijob.jp/))

・食・農業界特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」（https://agrijob.jp/campus）

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

TEL：03-5768-9522 Mail：public-relations@synchro-food.co.jp