メディフォン、「GTN Assistants」との連携を拡張「mediPhone」の受診前相談・病院探し・予約の代行機能が新たに実装

医療機関向け遠隔医療通訳や企業の健康経営支援を行うメディフォン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：澤田真弓、以下「メディフォン」）が提供する外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）」は、株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）が提供する、日本で暮らす外国人のための「生活＋医療」の安心プラットフォームアプリ「GTN Assistants」との連携を拡張しました。昨年リリースした医療通訳機能に加え、新たに受診前相談、病院探し、予約の代行の機能を実装。これにより、外国人と受け入れ担当者双方の作業や心理的負担を軽減し、安心して長く生活いただく体制を構築いたします。

■「GTN Assistants」が医療アクセス支援を拡張

GTNが提供する「GTN Assistants」は、企業・大学・研究機関が導入し、その組織に所属する外国人の住まい、行政手続き、通信、就労など、日本での生活に関するさまざまな困りごとを支援する「生活＋医療」の安心プラットフォームアプリです。来日する前後の生活立ち上げ期や学校や職場に通い始める準備はもちろん、日常生活の中でのちょっとした困りごとが発生した時に頼れるパートナーとしてサービスを提供してきました。

今回の機能拡張では、外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone」と連携し、従来の医療通訳機能に加えて、受診前相談※1、病院探し、予約の代行※2までを一気通貫で支援する体制が構築されました。医療に関する相談を、生活支援の一部としてまとめてサポートできる点が特長で、外国人本人だけでなく、受け入れ側の対応負担軽減にもつながります。

■医療アクセス支援の必要性ー外国人からの相談の23％が医療関連

日本で暮らす外国人にとって、医療機関の受診は依然として高いハードルとなっています。出入国在留管理庁の調査※3によると、外国人材が所属する機関に寄せられる相談のうち、23.0％が医療に関する内容、13.8％がメンタルヘルスに関する相談となっています。

また、在留外国人のおよそ6人に1人が、過去1年間に病院で困った経験があると回答しており、これらの結果から、外国人にとって医療分野におけるサポートは、生活の中でも特にニーズの高い領域であることが分かります。実際に「GTN Assistants」を通して寄せられる相談でも、病院探しや予約の段階でのつまずきに加え、持病や婦人科関連など、専門的なコミュニケーションが必要となるケースが確認されています。

※1 適切な診療科の案内や受診手続きのサポートを目的としており、医師による診断等の医療行為を行うものではありません。

※2 予約代行における医療機関の選定にあたっては、利用者の現在地や希望言語、診療科目等の客観的な条件に基づき情報提供を行っており、特定の医療機関への受診を不当に勧誘・誘導するものではありません。また、提携医療機関等から紹介料や手数料を受領して患者を送客することはしておりません。

※3 出入国在留管理庁「令和5年度 在留外国人に対する基礎調査」

【GTN Assistantsについて】

機能提供開始日 ：2026年3月11日（水）13：00

利用料金 ：月額1,500円（税別）／1ユーザー

※新機能追加による費用は発生いたしません（既存プラン料金に含む）

サービスページ ：https://www.gtn.co.jp/gtn-assistants

医療機能の主な特長：

- アプリから1クリックで受診前相談、病院探し、予約の代行、受診時の医療通訳に接続（24時間365日・32言語対応）- 医療専門通訳者が、受診前の相談から医療機関の検索・予約の代行、医療機関や薬局での通訳まで、一気通貫でサポート- 生活・医療両面をカバーするワンストップ多言語支援

今後もメディフォンはGTNとの連携を通じて、外国人がスムーズに医療へアクセスできる環境づくりを推進し、「すべての多様な人々が自分の意思でできるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現を目指してまいります。

【GTNについて】

GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F

創業年月：2006年7月

代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸

事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など

URL ：https://www.gtn.co.jp/

【メディフォンについて】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）」（https://mediphone.jp/）およびクラウド健康管理サービス「mediment（メディメント）」（https://mediment.jp/）を中心に、日本医療の国際化とDXを推進しています。「mediPhone」は医療機関のみならず自治体や医療団体など全国約88,000機関で導入され、外国人患者と医療従事者の言葉の壁を解消しています。「mediment」は産業医面談や健診データ管理をデジタルで最適化し、約30万人の従業員の健康経営や予防医療を支えています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語、働き方にかかわらず誰もが安心して医療にアクセスできる仕組みを提供し、人々が主体的に健康を守れる社会基盤づくりを目指します。

本社 ：〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表 ：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL ：https://corp.mediphone.jp/