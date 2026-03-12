『リネージュM』最新大型アップデ―ト『RISING STORM』で「雷鬼」の大規模クラスケアや新成長要素「支配石」が登場！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年3月11日(水)に最新大型アップデート「RISING STORM」を実施したことをお知らせします。

あわせて、最新大型アップデートを記念したイベント、およびホワイトデーイベントの開始をお知らせします。

■最新大型アップデート「RISING STORM」

【アップデート日時】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

「雷鬼」の大規模クラスケアや、新成長要素「支配石」の追加などを行なった、最新アップデート「RISING STORM」を3月11日(水)に実施しました。

今回のアップデートで、ログアウトプレイ中にスケジュール進行が可能になるなど、さまざまな機能アップデートも行いました。

≪最新大型アップデート「RISING STORM」特設サイトはこちら≫

https://lineagem-jp.com/lp/risingstorm

アップデート内容は公式のお知らせをご確認ください。

≪最新大型アップデート「RISING STORM」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24811

■「スペシャルチケットキャンペーン」&「目指せレベル80！新規キャラクター育成イベント」

【開催期間】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、ゲーム内通貨「アデナ」で交換できるスペシャルサポートチケットを使って、「ピュアエリクサー」50個や「守護石」5個などがもらえる「ベラの補給箱(イベント)」か、新規キャラクターの育成に役立つ「ベラの成長支援箱(イベント)」を製作できます。

どちらのアイテムを製作しても、英雄級変身「天上の守護騎士」が獲得できます。

また、2026年3月11日(水)定期メンテナンス以降に、初めてレベル80を達成したキャラクター、かつ「ベラの補給箱(イベント)」もしくは「ベラの成長支援箱(イベント)」の製作を行ったキャラクターに、翌メンテナンス後にスキルカードガチャ220回分に相当する「スキルカードガチャパック箱(イベント)」20個をお贈りします。

ぜひこの機会にキャラクターの育成にお役立てください。

≪「スペシャルチケットキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24843

≪「目指せレベル80！新規キャラクター育成イベント」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24842

■スキルブック交換イベント

【開催期間】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月1日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、ゲーム内の「ショップ」＞「名誉コイン」タブにて、各職業の伝説級と英雄級のスキルブックが獲得できるアイテムが登場します。

今回は、最大2個の伝説級スキルと、最大2個の英雄級スキルが獲得可能です。

≪「スキルブック交換イベント」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24826

■TJのクーポン

【開催期間】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

TJのクーポンは、対応する期間ごとにゲーム内のショップからアデナと交換可能です。

≪TJのクーポン:スペシャルルーン復旧 / TJのクーポン:スペシャルショップ装備復旧≫

2026年3月11日(水)定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水)定期メンテナンス前まで

≪TJのクーポン:スペシャルマジックドール合成≫

2026年3月18日(水)定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水)定期メンテナンス前まで

≪TJのクーポン:スペシャル変身合成≫

2026年3月25日(水)定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水)定期メンテナンス前まで

≪TJのクーポン:スペシャル聖物合成≫

2026年4月1日(水)定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水)定期メンテナンス前まで

≪TJのクーポン:スキル合成≫

2026年4月8日(水)定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水)定期メンテナンス前まで

ぜひ対象期間中にゲームにログインして、TJのクーポンを獲得してください。

≪「TJのクーポン」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24844

■黄昏山脈ディフェンス

【開催期間】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月25日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、「メニュー＞ダンジョン＞シーズンダンジョン」に新コンテンツ「黄昏山脈ディフェンス」が登場します。

「黄昏山脈ディフェンス」は、フィールド上のモンスター数が上限値に到達しないように、一定時間ごとに出現し続けるモンスターを討伐するディフェンスゲームです。

ゲームはプレイヤー4人のマッチングで進行し、クリアしたプレイヤーが複数人いる場合はモンスターの討伐数などに基づいて順位が決まり、1位から3位までのプレイヤーには追加報酬が贈られます。

また、ダンジョン成功報酬で得られる「アデン勇者の証」で「支配石の破片箱(イベント)」など、さまざまな製作を行うことができます。

≪「黄昏山脈ディフェンス」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24840

■ホワイトデーイベント「エセムの贈り物」

【開催期間】

2026年3月11日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月18日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、「メニュー＞ダンジョン＞試練ダンジョン」に「エセムのプレゼント箱」が登場します。

ダンジョン内に出現する「プレゼント箱」を攻撃することで各種コインを獲得することができます。

また、試練ダンジョンクリア報酬として「変身製作コイン」800個と「エセムのキャンディーバスケット(イベント)」も獲得できます。

「エセムのキャンディーバスケット(イベント)」からは低確率で新規希少級聖物「[聖物カード]アメ玉」を獲得可能です。

≪ホワイトデーイベント「エセムの贈り物」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24841

このほかにも、「オリムの痕跡」の開始や、「Webショップ」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2026年3月11日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24846

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

※当プレスリリースの内容は2026年3月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。