エクスペディア、2026年ゴールデンウィークの旅行動向を発表　今年は最大12連休！海外は前年比154%、国内134%の旅行需要増

世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、2026年のゴールデンウィークにおける「【海外】穴場コスパ旅行先ランキング」「【国内】お得な『周遊旅』ランキング」に加え、「混雑日やお得な出発日予想」を発表します。

今年のゴールデンウィークは、4月30日と5月1日の2日間を休むことで8連休、さらに前後の土日や有給休暇を組み合わせることで最大12連休になります。エクスペディアのデータによると、旅行検索数は海外が前年比154%、国内が同134%*1と大幅に増加。長期休暇を活用した国内外への旅行需要が高まっています。

■【海外編】人気都市を避けてお得に旅を！穴場コスパ旅行先ランキング1位は「釜山」

エクスペディアの2025年ゴールデンウィークにおける1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券価格のデータに基づいた「2026年ゴールデンウィーク穴場コスパ海外旅行先ランキング*2」では、「2025-26年年末年始穴場コスパ海外旅行先ランキング(https://www.expedia.co.jp/stories/yearend2025/)」でも1位だった「釜山」が今回もトップに。美しいビーチや海鮮グルメが魅力で、ソウルよりも比較的リーズナブルに滞在できます。2位の「仁川」は、空港からのアクセスの良さに加え、近年オープンした最新の統合型リゾート（IR）での滞在型観光が注目を集めています。3位の「マニラ」は豪華な5つ星ホテルにも比較的手頃な価格で宿泊できます。

■【国内編】最大12連休を賢くお得に楽しむ「周遊旅」ランキングを発表

2026年のゴールデンウィークは、日並びの影響で長期休暇が取りやすいこともあり、1つの目的地に留まらず、周辺エリアまで足を延ばす「周遊旅」がトレンドとなりそうです。エクスペディアでは、航空券と宿泊費の合計が抑えられる「コスパ旅行先*3」と、隣接する宿泊費がリーズナブルな「コスパ宿泊エリア*4」を組み合わせ、「お得な『周遊旅』ランキング*5」としています。

- 1位：「福島＋茨城」

国営ひたち海浜公園で一面に咲き誇るネモフィラや、茨城名産のメロン狩り体験を楽しめるほか、福島の温泉でドライブの疲れも癒やせる、コストを抑えた満足度の高い北関東・東北の周遊ルートです。

- 2位：「山形＋福島」

山形は、宮城や福島へのアクセスが良く、蔵王の自然や名湯を満喫しながら周辺県へも足を伸ばせる拠点として注目されています。

- 3位：「茨城＋埼玉」

茨城の鹿島神宮、埼玉の小江戸・川越の蔵造りの町並みや秩父三社など、自然景観と歴史文化の両方を巡れる点が魅力です。

■最大12連休！ゴールデンウィークの混雑予想とおすすめ旅行日程

今年のゴールデンウィークは最大12連休となるため、旅行需要の高まりが見込まれます。エクスペディアのフライト検索データ*6によると、2026年4月26日（日）から5月10日（日）の期間で、海外と国内フライトともに最も混雑が予想されるのは5月2日（土）です。一方、海外へのフライトで比較的混雑が少ないと予想されるのは5月5日（火・祝）、国内では5月7日（木）となっており、5月2日（土）は、これらの比較的空いている日と比べて、海外・国内へのフライトが約7倍の混雑となる可能性があります。さらに海外では４月29日（水・祝）、5月1日（金）も混雑が予想されており、連休前半から出発が集中する傾向に。

また、ホテル宿泊検索データ*7によると、海外は5月2日（土）に、国内は4月25日（土）および5月2日（土）から5月4日（月・祝）にかけて、宿泊施設の混雑がピークを迎える見込みです。期間中、海外では最も混雑が少ないと予想される5月10日（日）と比べ、5月2日（土）は約7倍の混雑に、国内でも最も混雑が少ないと予想される5月7日（木）と比べると、最も混雑が予想される5月2日（土）は約7倍の混雑になる可能性があります。

混雑を避けるには、海外は5月5日（火・祝）以降、国内は5月6日（水・休）以降がおすすめです。

■お得な日程で賢く旅行を！ゴールデンウィークのお得な出発日予想とおすすめ旅行日程

混雑を避ける出発日選びに加え、旅費を抑えるための日程選びも大切です。エクスペディアの2025年のゴールデンウィーク期間における1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券価格のデータ*8をもとに予測すると、海外旅行は4月25日（土）から29日（水・祝）に加え、5月４日（月・祝）にかけて費用が最も高くなる見込みです。一方、連休後半の5月7日（木）以降は比較的費用を抑えられる狙い目の出発日となります。休みを取れる場合は、5月7日（木）から5月10日（日）に出発することで、混雑を避けながらコスパよく海外旅行を楽しむことができるでしょう。

国内旅行では、5月2日（土）から5月5日(火・祝)にかけて費用が最も高くなる見込みです。一方で、連休が本格化する前の4月26日（日）から4月29日（水）は、お得に出発しやすい「狙い目」です。さらに、連休最終日の5月6日（水・休）から8日（金）も比較的費用を抑えやすく、休みをずらせる方にはおすすめです。

エクスペディアを使って、賢くお得に海外旅行をしよう！- 航空券とホテルをあわせて予約することでセット割引に

エクスペディアでは、航空券とホテルをあわせて予約するとセット割引がきいてお得になります。エクスペディアなら幅広い選択肢からフライトやホテルをお好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。

- 「フライトディール」を使ってお得に旅行を予約しよう！

2026年2月より提供を開始したアプリ内機能「フライトディール」では、常時数百万件のフライトデータを分析し、出発空港を指定するだけで通常想定価格より20％以上お得な航空券を簡単に検索できます。過去の価格データや市場動向をもとにお得な航空券を判定し、乗り継ぎが2回以上発生するルートや、極端に待ち時間が長いフライトは自動的に除外。さらに、目的地ごとの航空券価格を地図上で比較できるマップ機能や、希望の目的地と日程を登録すると新たにお得な航空券が出た際に通知を受け取れるアラート機能など、旅行計画を効率化する機能も搭載しています。

- エクスペディアアプリの「プライストラッカー」で、お得なタイミングを見逃さずに予約

「プライストラッカー*9」は航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせする機能で、常に価格をチェックする手間を省きながら、旅行者が適切だと思うタイミングで予約することができます。

- 対象ホテルが会員価格で最大40％オフとなる「春旅・GWセール」も実施中

エクスペディアでは、海外・国内の様々な地域の対象ホテル、および、航空券とホテルのセット予約が会員価格で最大40％オフとなる「春旅・GWセール」を実施中です。人気旅行先ランキングで上位にランクインしたホノルルやソウルや那覇、札幌などの国内旅行先がお得に予約できます。

◆セール期間：2026年3月23日（月）23：59まで

（2026年9月30日（水）までの旅行が対象）

セールの終了時間は、対象施設の現地時間に基づいています。

会員価格は、エクスペディアアプリのユーザーおよびエクスペディア会員プログラムの会員が対象です。エクスペディアの利用規約が適用されます。空室状況によりご利用いただけない場合があります。ブラックアウト期間が適用される場合があります。

◆キャンペーンサイト：https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC(https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC)

どこがお得？どこが人気？2026年ゴールデンウィークの海外・国内旅行Q&A

Q1. 2026年のゴールデンウィーク、旅行需要はどれくらい増えていますか？

A1. エクスペディアの検索データによると、海外旅行は前年比154％、国内旅行は134％と大幅に増加しています。最大12連休の取得可能性が需要拡大の背景です。

Q2. 2026年ゴールデンウィークに海外旅行でお得な穴場はどこですか？

A2. 穴場コスパ海外旅行先ランキング1位は「釜山」です。宿泊費と航空券価格のデータをもとに算出されており、ソウルよりも比較的リーズナブルに滞在できます。

Q3. 2026年ゴールデンウィークの長期休暇を活かした国内旅行でおすすめの周遊プランは？

A3. 「福島＋茨城」が国内のお得な周遊旅ランキング1位です。自然やグルメ、温泉を楽しみながら宿泊コストを抑えやすい組み合わせとして注目されています。

Q4. 2026年ゴールデンウィークで最も混雑が予想される日はいつですか？

A4. 海外・国内ともに最も混雑が予想されるのは5月2日（土）です。比較的空いている日と比べて約7倍の混雑になる可能性があります。

Q5. 2026年ゴールデンウィークで比較的空いている狙い目の日程はいつですか？

A5. 海外では5月5日（火・祝）、国内では5月7日（木）が比較的空いていると予想されています。混雑を避けたい方におすすめです。

Q6. 2026年ゴールデンウィークで費用を抑えやすい出発日はいつですか？

A6. 海外は5月7日（木）以降、国内は4月26日（日）～29日（水・祝）や5月6日（水・休）から8日（金）が比較的費用を抑えやすい狙い目です。日程を少しずらすことでコスパ良く旅行できます。

Q7. お得に海外旅行をするためのエクスペディアの活用方法は？

A7.

１. フライトディール機能：通常想定価格より20％以上お得な航空券を検索可能。

２. プライストラッカー機能：航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせ。最適なタイミングで予約可能。

３. セット割引：航空券とホテルをまとめて予約すると、セット割が適用されて費用を節約できます。旅程のカスタマイズも自由自在。

４. 春旅・GWセール：海外・国内の様々な地域の対象ホテル、および、航空券とホテルのセット予約が会員価格で最大40％オフとなるセール

Q8. どこで最新の旅行情報をチェックできますか？

A8. エクスペディア公式サイトやアプリで、最新のセール情報や旅行先情報、旅行トレンドを確認できます。

