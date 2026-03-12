¡ÚÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î½é²Æ¿§¤Ë¿´¤È¤­¤á¤¯ ·ÀÌóÇÀ±à¤«¤éÄ¾Á÷¤Î2¼ï¤Î¥á¥í¥ó¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç´®Ç½¡ÖMELONyque(¥á¥í¥Ë¥Ã¥¯) Afternoon Tea¡×¤òÈ¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)





MELONyque Afternoon Tea¥¤¥á¡¼¥¸






Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í:º´Æ£ µðÊå(¤Ê¤ª¤¹¤±)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡Á 6·î30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLounge¡õDiningG(¥é¥¦¥ó¥¸¥¢¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¸¡¼)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ëÀìÍÑ¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËºÇ¹â¤Ë¹ç¤¦¡×2¼ï¤Î¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë¡ÖMELONyque Afternoon Tea(¥á¥í¥Ë¥Ã¥¯ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³Ë­¤«¤Ê¸æÅÂ»³¤Ç¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£5·î¡Á6·î¤ÏºòÇ¯Â¿¤¯¤Î¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹âÃÎ¸©¡ÖÀ¾Åç±à·ÝÃÄÃÏ¡×¤ÎÅö¥Û¥Æ¥ëÀìÍÑ¤ÎÈª¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë2¼ï¤Î¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤µ¤é¤Ëµæ¤á¤ÆºÆ¤Ó³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÀÄÆù¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥¢¥í¥Þ¤È¤È¤í¤±¤ëÀå¿¨¤ê¡¢ÀÖÆù¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈåÌÌ©¤Ê¿©´¶¡¢¤É¤Á¤é¤âÈéºÝ¤Þ¤ÇÅüÅÙ14ÅÙ°Ê¾å¤Î´Å¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢Âç¿¶¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿2¿§¤Î¥á¥í¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ñ¥Õ¥§¤äÀÄÆù¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤ÎË­¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁêÀ­¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤Ê¤É8ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤ä¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤Î»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¿©Íß¤½¤½¤ë4ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£

ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì½é²Æ¤Î¿·ÎÐ¤­¤é¤á¤¯¸æÅÂ»³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢2¼ï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹À¶²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ÖMELONyque Afternoon Tea¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ





MELONyque Afternoon Tea¥¤¥á¡¼¥¸






¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û

¡ã¾åÃÊ¡ä





¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡¥¤¥á¡¼¥¸­¡






https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_1.png

¡ã²¼ÃÊ¡ä





¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡¥¤¥á¡¼¥¸­¢






https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_2.png

¡Ú·Ú¿©¡Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ë¡Û





¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¡¥¤¥á¡¼¥¸






https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_3.png

¡Ú¹ÈÃã¤Þ¤¿¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡Û ¢¨ÌÃÊÁÊÑ¹¹¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³

¡¦¡ÖTWG Tea¡× ¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó8¼ï

¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó5¼ï

MELONyque Afternoon Tea ³µÍ×

´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡Á 6·î30Æü(²Ð)

»þ´Ö¡§13 :00¡Á¡¿15 :30¡Á

¾ì½ê¡§Lounge¡õDining G

ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ ¡ï7,500

¢¨¤´Í½Ìó¤Ï2Ì¾ÍÍ¤è¤ê2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¾åµ­ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨µ­ºÜ¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_4.png

¡Ú·ÀÌóÇÀ±à¡¦À¾Åç±à·ÝÃÄÃÏ¤Î¥á¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û

À¾Åç±à·ÝÃÄÃÏ¤Ï¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ´ÉÍý¤Î¤â¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥á¥í¥ó¤ò°ìÇ¯ÃæºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤Î±ü¹Ô¤­¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀìÂ°ÇÀ±à·ÀÌó¤ò·èÄê¡£¥Û¥Æ¥ëÀìÍÑ¤Î¥á¥í¥óÈª¤Ç12·îÃæ½Ü¤«¤é¼ï¤Þ¤­¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÀÄÆù¡¦ÀÖÆù2¼ï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤òÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½600·ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î·Ý½Ñ¤ò¹â¤áÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸¤­¤¿°ä»º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤È´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¥È¥ë¡¼¥à¥í¥Ó¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïwww.MarriottHotels.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¤äX¡Ê@marriott¡Ë¡¢Instagram¡Ê@marriotthotels¡Ë¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy™¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤­ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ marriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

