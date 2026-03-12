¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î½é²Æ¿§¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯ ·ÀÌóÇÀ±à¤«¤éÄ¾Á÷¤Î2¼ï¤Î¥á¥í¥ó¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç´®Ç½¡ÖMELONyque(¥á¥í¥Ë¥Ã¥¯) Afternoon Tea¡×¤òÈ¯Çä
Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í:º´Æ£ µðÊå(¤Ê¤ª¤¹¤±)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡Á 6·î30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLounge¡õDiningG(¥é¥¦¥ó¥¸¥¢¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¸¡¼)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ëÀìÍÑ¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËºÇ¹â¤Ë¹ç¤¦¡×2¼ï¤Î¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë¡ÖMELONyque Afternoon Tea(¥á¥í¥Ë¥Ã¥¯ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì½é²Æ¤Î¿·ÎÐ¤¤é¤á¤¯¸æÅÂ»³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢2¼ï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹À¶²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖMELONyque Afternoon Tea¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡ã¾åÃÊ¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_1.png
¡ã²¼ÃÊ¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_2.png
¡Ú·Ú¿©¡Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ë¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_3.png
¡Ú¹ÈÃã¤Þ¤¿¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡Û ¢¨ÌÃÊÁÊÑ¹¹¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³
¡¦¡ÖTWG Tea¡× ¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó8¼ï
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó5¼ï
MELONyque Afternoon Tea ³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡Á 6·î30Æü(²Ð)
»þ´Ö¡§13 :00¡Á¡¿15 :30¡Á
¾ì½ê¡§Lounge¡õDining G
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ ¡ï7,500
¢¨¤´Í½Ìó¤Ï2Ì¾ÍÍ¤è¤ê2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/130466/130466_web_4.png
¡Ú·ÀÌóÇÀ±à¡¦À¾Åç±à·ÝÃÄÃÏ¤Î¥á¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
À¾Åç±à·ÝÃÄÃÏ¤Ï¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ´ÉÍý¤Î¤â¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥á¥í¥ó¤ò°ìÇ¯ÃæºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤Î±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀìÂ°ÇÀ±à·ÀÌó¤ò·èÄê¡£¥Û¥Æ¥ëÀìÍÑ¤Î¥á¥í¥óÈª¤Ç12·îÃæ½Ü¤«¤é¼ï¤Þ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÀÄÆù¡¦ÀÖÆù2¼ï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤òÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½600·ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î·Ý½Ñ¤ò¹â¤áÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸¤¤¿°ä»º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤È´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¥È¥ë¡¼¥à¥í¥Ó¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïwww.MarriottHotels.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¤äX¡Ê@marriott¡Ë¡¢Instagram¡Ê@marriotthotels¡Ë¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy™¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ marriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹â°æ¡¦ÆîÛê
TEL¡§03-5488-3913¡¡ E-mail¡§press@tokyo-marriott.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥é¥¦¥ó¥¸&¥À¥¤¥Ë¥ó¥° G
https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea