ライフシミュレーション『リリのワールド』CBT開催日が3月19日に決定--スローペースで楽しむ、癒しのミニチュア世界へ入居！
生活の中にある何気ない風景を、まったく新しいスケールと視点で体験できるライフシミュレーションゲーム『リリのワールド』は、クローズドベータテスト（CBT）の開催日を3月19日（木）に決定したことをお知らせいたします。
現在、CBT第1弾参加者募集を受付中で、応募締切は3月15日（日）となります。 本リリース時点で、締切まで残り3日となりました。
また本日、CBT開催決定を記念して、作品の世界観とコンセプトを紹介する「CBT開催日決定記念PV」を公開いたしました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G1LFa1iZilQ ]
日常の中に広がる、癒しのミニチュアワールド
『リリのワールド』は、日常の風景を新しいスケールで体験できるライフシミュレーションゲームです。プレイヤーはある出来事をきっかけに“小人”の視点となり、書斎や机の上など、身近な空間がまるで別世界のように広がるミニチュアワールドを探索していきます。リアルな手作り感と絵本のような温かみを併せ持つビジュアルは、眺めているだけでも心が落ち着くような穏やかな時間を生み出します。
本作は、競争やランキングといった要素を排除し、「自分の時間を楽しむこと」にフォーカスしたストレスフリーなゲーム体験を提供します。プレイヤーはスローペースで探索を進めながら、世界の細かな変化を発見したり、自分だけの島を少しずつ形作ったり、NPC「リリ」たちとの出会いや交流を楽しむことができます。さらに、外見のカスタマイズなどを通じて、自分らしい世界をゆったりと育てていくことができます。
CBT参加者募集中（3月15日締切）
正式サービスに先駆けて実施されるCBTでは、『リリのワールド』の一部コンテンツを体験することができます。
CBT募集概要
応募先
CBTへの応募は、ホームページより可能です。
ページ内の 「応募アンケートへ」 からお申し込みください。
ホームページ：https://animulanook.com/jp/index.html
募集締切
3月15日（日）まで！
CBT開催期間
3月19日（木）より開始
対象プラットフォーム
Steam
また、X（旧Twitter）ではキャンペーンも開催中です。参加者の中から抽選で CBT参加資格 が当たります。
ぜひこの機会をお見逃しなく！
X（旧Twitter）：https://x.com/AnimulaNookJP
CBTクリエイター募集枠について
動画クリエイター、実況者、VTuber、イラストレーターなど、
コンテンツクリエイターとして活動されている方を対象に、
星辺協会では「Animula Nook Creator Party」への参加者を募集しております
（ジャンルは問いません）。
審査制の専用クリエイター枠としてのご参加が可能です。
ご希望の方は、下記リンクよりお申し込みください。
クリエイター募集ページ：
https://animulanook.com/events/a20260123cc/
※審査を通過された方には、後日DMにてご連絡いたします。
静かな時間の中で、自分だけの世界を少しずつ育てていく――
『リリのワールド』が届ける、穏やかなゲーム体験をぜひCBTでお楽しみください。
ジャンル・対応プラットフォーム
- ジャンル：ライフシミュレーション／リラックス・癒し系
- プレイタイプ：観察・探索型
- 対応機種：PC（Steam）
開発について
『リリのワールド』は、世界観づくりと細部の表現にこだわる開発スタジオ LilliLandia Games によって制作されています。
日常に潜む小さな魅力を丁寧に掬い上げる姿勢が、本作の随所に反映されています。
『リリのワールド』の最新情報はこちらから
ホームページ：https://animulanook.com/jp/index.html
X（旧Twitter）：https://x.com/AnimulaNookJP
STEAM：https://store.steampowered.com/app/3767320/_/?l=japanese
Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@AnimulaNook_JP