50年以上の歴史を誇る広告業界のインフラ「月刊メディア・データ」がクラウド化。ビルコム、「メディアデータオンライン（MDO）」を提供開始

ビルコム株式会社

ビルコム株式会社（本社:東京都港区 代表取締役兼CEO:太田滋、以下ビルコム）は、50年以上の歴史を誇る「月刊メディア・データ」の媒体データベースを活かした、広告媒体のマッチングプラットフォーム「メディアデータオンライン（通称：MDO）」を2026年3月12日より提供開始しました。

本サービスは、1969年の創刊以来50年以上にわたり、広告業界のインフラとして親しまれてきた「月刊メディア・データ」の媒体データベースを基盤にクラウド化したものです。広告主・広告会社は、約4,500媒体（2026年3月時点）の情報を横断的に検索・閲覧でき、最適な媒体とのマッチングを可能にするプラットフォームです。料金は初期費用100,000円、月額基本料9,800円から利用いただけます。

ビルコムは本サービスを通じて、広告主・広告会社と媒体社をつなぐ新たなマッチング機会を創造し、広告業界のDXを推進していきます。初年度の導入社数は100社を目指します。

「メディアデータオンライン」の検索画面イメージ

■開発背景

広告媒体の選定において、広告主・広告会社は膨大な媒体資料の収集や、形式の異なるデータの集計・比較に多大な工数を費やしており、情報収集の非効率性が長年の課題となっていました。一方で、媒体社にとっても、既存の枠組みを超えた新規顧客との接点獲得が困難という側面がありました。

当社は1969年の創刊以来、広告業界のインフラとして媒体情報を体系化してきた「月刊メディア・データ」の知見を活かし、これら双方の課題を解決するクラウドサービス「メディアデータオンライン」を開発しました。

本サービスは、「月刊メディア・データ」の媒体データベースを基盤に、情報の「横断検索」と「共通フォーマット化」を実現。広告主側は媒体比較の効率化が可能になり、媒体社側は最新情報のリアルタイム発信に加え、関心層の可視化による新規顧客とのマッチングが期待できます。

「メディアデータオンライン」は、「信頼できる情報」へのスムーズなアクセスと、広告主・広告会社と媒体社双方にとって有益となる新たな広告取引の形を目指します。

■「メディアデータオンライン」の概要

「メディアデータオンライン」のサービス概念図

▽特長

１.約4,500媒体を横断検索できるデータベース

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、Webメディアなどの媒体情報を横断的に検索・比較できます。キーワード、エリア、読者属性、年収、SNSフォロワー数などの条件を組み合わせることで、目的に応じた媒体を探すことが可能です。また、共通フォーマットを使用しているため、媒体比較を効率化できます。

２.媒体社自らがリアルタイムに情報更新可能

媒体社は専用の管理画面から媒体情報を直接更新することができます。これにより、広告メニューや媒体資料などの最新情報をリアルタイムで掲載することが可能です。

３.広告主・広告会社と媒体社をつなぐマッチング機能

「足あと機能」で媒体ページを閲覧したユーザーの情報（会社名、閲覧日時、閲覧頻度）を可視化。媒体社は自社媒体に関心を持った広告主や広告会社の動向を把握できます。これにより、広告主・広告会社と媒体社の新たなビジネス機会の創出を支援します。

▽サービス名称

メディアデータオンライン（通称：MDO）

▽提供開始日

2026年3月12日（木）

▽提供価格

＜広告主・広告会社向け＞

初期費用：100,000円（税別）

月額基本料：9,800円（税別） ※年間契約

※1アカウントに2IDを含みます。

※3ID目以降、利用ID数に応じて追加料金（3,000～5,000円/ID）が発生します。

＜媒体社向け＞

利用費用：無料

※媒体社が媒体情報の更新をする機能は無料です。

▽公式サイトURL

https://www.media-data.jp/

媒体詳細ページのイメージ（例：読者・視聴者分析）

ビルコムは、今後「メディアデータオンライン」と「月刊メディア・データ」を並行して展開し、双方の強みを融合させたハイブリッドな情報提供体制を構築します。また、本サービスを起点に掲載媒体をさらに拡大し、広告主・広告会社と媒体社のビジネスマッチングを最大化させることで、広告業界全体のDXを牽引してまいります。