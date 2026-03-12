『スイカゲーム(R) ぷらねっと』がいよいよスマートフォンに登場！iOS / Android 向けに本日配信開始。タッチ操作×円形ステージの新体験を、いつでもどこでも。

Aladdin X株式会社

シリーズ累計 1,300 万ダウンロードを突破した「スイカゲーム(R)」の開発・運営を行う Aladdin X 株式会社は、新作『スイカゲーム(R) ぷらねっと』の iOS / Android 版を 2026 年 3 月 12 日（木）より配信開始することをお知らせします。価格は iOS / Android ともに 240 円（税込）です。

2025 年 12 月に Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch 向けに発売し、Nintendo Switch 2 ソフトダウンロードランキングおよび Nintendo Switch ソフトダウンロードランキングにランクインするなど大きな話題をよんだ『スイカゲーム ぷらねっと』が、スマートフォンでも楽しめるようになりました。円形の惑星ステージを360°あらゆる角度からアプローチ可能なこのゲームの特徴はタッチ操作との相性も高く、ポッピィーを指先でくるっと周回させながらフルーツを落とす体験は、スマートフォンならではの直感的な操作感を実現しています。

日々の移動時間や待ち時間といった隙間時間や、ご自宅でのリラックスタイムに--『スイカゲーム ぷらねっと』を、ぜひお楽しみください。

■スマートフォン版『スイカゲーム ぷらねっと』3つの注目ポイント

1. ポッピィーを指先でくるっと移動--「円形ステージ × タッチ操作」の心地よさ

『スイカゲーム ぷらねっと』最大の特徴である円形の惑星ステージは、スマートフォンのタッチ操作と抜群の親和性を見せます。惑星を周回するポッピィーを指先でくるっと移動させ、狙ったポイントにフルーツを落とす。ボタンやスティックでは味わえない、「触れて動かす」という操作の心地よさが、ゲーム体験をより豊かなものにします。

2. 「超”シンカ”タイム」や「カスタマイズ」などのゲーム要素もそのままに

画面は「タッチ操作」モードですが、「ボタン操作」モードへの切り替えも可能です。

Nintendo Switch 版で好評を得た超”シンカ”タイム、ゲームオーバーの猶予ルール、ポッピィーのダッシュなど、『スイカゲーム ぷらねっと』のゲーム体験をそのままスマートフォンでもお楽しみいただけます。さらに、惑星・ポッピィー・フルーツ・背景などのデザインを変えられる「カスタマイズ機能」も搭載。そのときの気分にあわせて、プレイ画面を彩ることができます。

3. 240円で、いつでもどこでも。「ぷらねっと」が日常に加わる

新たな要素の超"シンカ"タイムカスタマイズ機能

価格は 240 円（税込）。通勤・通学電車の中で、カフェでのひとときに、行楽シーズンのお供に、就寝前のリラックスタイムに--『スイカゲーム ぷらねっと』が、日常のさまざまなシーンに寄り添います。

■ スマートフォン版『スイカゲーム ぷらねっと』概要

・タイトル： 『スイカゲーム ぷらねっと』

・対応機種： iOS（iPad OS） / Android

・提供開始日： 2026 年 3 月 12 日（木）

・価格： 240 円（税込）

・権利表記：(C)︎ 2025 Aladdin X Inc.

・ダウンロードリンク

App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%A8/id6755215139

Google Play ストア：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinx.suikagameplanet

■『スイカゲーム ぷらねっと』について

スマートフォン版アプリアイコン

プレイヤーは円形の惑星を周回するキャラクター「ポッピィー」からフルーツを中心へ向けて落とします。同じ種類のフルーツがぶつかると“シンカ”してより大きなフルーツとなり、フルーツが惑星からあふれないように管理しながら、一番大きなフルーツであるスイカを作り出し、ハイスコアを目指します。

・惑星の中心に向かってフルーツを落とす新システム

前作のボックス型ステージから一新し、360°あらゆる角度からアプローチ可能に。

・「超”シンカ”」機能

フルーツの“シンカ”を一定の回数続けると BGM が変化し、特別演出とともにボーナスポイントを獲得可能。リズムと高揚感が加わり、ゲームの盛り上がりが一気に加速します。

・ゲームオーバーの猶予

フルーツがあふれても一定時間内に惑星ステージ内におさめることができればセーフ。突発的なゲームオーバーを回避できます。

・ポッピィーの高速移動（ダッシュ）

ポッピィーをステージの反対側まで急いで移動させたい時に、くるっと素早く周回できます。

・カスタマイズ機能

惑星、ポッピィー、フルーツ、背景などのデザインを変えることができます。

その他、ゲーム内にはルールを解説する「ルールブック」や、キャラクターを紹介する「キャラクターデータ」を収録。さらに、作成したスイカの数などを確認できる「レコード」機能や、一定の条件を満たすことでシールを入手し、ネームタグに貼り付けて楽しめる新機能も搭載しています。

マニュアルルールブック

■スイカゲーム(R)について

キャラクターデータネームタグ

スイカゲームは、同じフルーツをぶつけて”シンカ”させ、スイカを作りながらハイスコアを目指す、シンプルでカジュアルなパズルゲームです。手軽にどこでもプレイできる容易さ、シンプルなルール、可愛いキャラクターなどで幅広い年齢層のユーザーから人気を博し、ダウンロード数はシリーズ累計で1,300万を突破しています。（2026年2月現在）また、2024年下半期には「日本ゲーム大賞 ムーブメント賞」、「日経トレンディ 2024年ヒット商品ベスト30 第7位」、「Google Play ベスト オブ 2024 インディー部門 大賞」を連続して受賞するなど、継続的に話題を獲得しています。

そして、2025年12月には新作タイトル「スイカゲーム ぷらねっと」の配信をNintendo Switch(TM)︎ 2 及びNintendo Switchにて開始し、大きな話題をよんでいます。

・「スイカゲーム」公式サイト：https://suikagame.jp

・「スイカゲーム ぷらねっと」公式サイト：https://suikagame.jp/planet/

・「スイカゲーム」公式X：https://x.com/SuikaGame_jp

・「スイカゲーム」公式Instagram：https://www.instagram.com/suikagame_jp/

・「スイカゲーム」公式YouTube：https://www.youtube.com/@suikagame_jp

■Aladdin X（アラジン エックス）について

「おうちを、魔法の暮らし空間に。」をコンセプトに、照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X（旧popIn Aladdin）」、超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca（アラジン マルカ）」、ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca（アラジン ポカ）」などをラインナップした「Aladdin X」シリーズを展開。また、「スイカゲーム(R)」の開発・提供を行っています。

Aladdin X公式サイト：https://www.aladdinx.jp/

ホームプロジェクターブランド Aladdin X(C) 2021 Aladdin X Inc.

※(C)︎ 2021-2026 Aladdin X Inc. スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。