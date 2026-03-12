法人様向けeラーニング研修「部長向け部下・組織育成理論講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「部長向け部下・組織育成理論講座」をリリースいたしました。



部長向け部下・組織育成理論講座とは？

目まぐるしく変化する環境下で、部長には従来の管理・統括にとどまらない、経営視点を持った人材育成と組織マネジメント力が求められています。当講座では、内発的動機づけや心理的安全性、学習する組織、コーチングなど、部下と組織の自律的成長を促す理論を体系的に学習。理論を現場でどう活かすかまで落とし込み、次世代の課長・リーダーを育てながら、部門全体の成果向上と持続的成長を実現する力を養います。従来の管理型マネジメントから脱却し、人と組織の成長を成果につなげたい方、限られた時間の中でも育成を着実に進めたい部長の方におすすめです。





------------------------------------------------自律型組織へと導く育成理論が学べる【部長向け部下・組織育成理論講座】動画：35本（約3時間42分） テスト・ワークあり費用：11,000円（税込）▼講座詳細はこちらhttps://www.u-can.co.jp/nr260302m※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍などの通信販売法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin