【マロニエゲート銀座1】3月19日(木)～3月23日(月)まで「最大10％還元！ショッピングペイバック」開催！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

銀座の商業施設「マロニエゲート銀座1」（東京都中央区銀座2-2-14 運営会社：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）では、3月19日(木)～3月23日(月)の期間中、対象店舗にて5,500円(税込)お買上げごとに1枚、マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座3の全店舗で使える「お買物・お食事券500円分」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。お買物・お食事券は3月24日(火)～4月30日(木)の期間でご利用いただけます。是非この機会に足をお運びください！

【開催期間】

2026年3月19日(木)～3月23日(月)



【対象店舗】

マロニエゲート銀座1 B1F～9F全店舗(3Fスターバックスコーヒー、4Fシープラプレミアム除く)

※10F～12Fの飲食店舗は除きます。

マロニエゲート銀座3 B2F～2F全店舗

※一部対象外商品がございます。



【引換日時・場所】

2026年3月19日(木)～3月23日(月) 各日11：00～21：00

マロニエゲート銀座1 1Fエスカレーター脇 特設カウンター

マロニエゲート銀座3 1F正面口 特設カウンター

※特設カウンターへ期間中の対象店舗レシートをお持ちください。



【実施内容】

期間中、対象店舗にて5,500円（税込）お買上げごとに1枚、マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座3全店舗で使える500円分の「お買物・お食事券」をプレゼントいたします。

★本券有効期間 : 2026年3月24日(火)～2026年4月30日(木)

※お一人様上限80枚(4万円分)までのお渡しとさせていただきます。

※期間中における対象店舗のレシート合算は可能です。

※不良品などによる返品を除き、お客様都合による返品は対応致しかねます。なお、不良品などによる返品の場合は、返品に相当する「お買物・お食事券」をご返却いただきます。

※「お買物・お食事券」は施設が発行する他のクーポン・お買物券等との併用はできません。

店舗が発行するクーポン・割引券等との併用可否は各店舗によって異なりますので店舗スタッフまでお問い合わせください。



【ご利用についての注意事項】

●本券はマロニエゲート銀座１、マロニエゲート銀座3全店舗にてご利用いただけます。

●本券はマロニエゲート銀座2は対象外です。

●本券は1会計税込501円ごとに1枚ご利用いただけます。

●本券ご利用の際は、つり銭の返金はいたしかねます。

●本券は譲渡及び現金とのお引き換えはできません。

●本券でご購入いただけない商品等（商品券、ギフトカード、その他利用店が指定したもの）があります。

●不良品等による返品を除き、本券をご利用して購入された商品の返品はできません。

●施設が発行する他のクーポン・お買物券等との併用は不可です。

※店舗が発行するクーポン・割引券等との併用可否は各店舗によって異なりますので店舗スタッフまでお問い合わせください。

●本券の盗難、紛失等または滅失について、当店はその責めを負いません。

（いかなる場合も再発行はいたしかねます。）

●本券のインターネットオークションや金券ショップなどへの転売行為を禁止しております。

施設概要■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━―…‥・・

【名 称】

マロニエゲート銀座1

【住 所】

〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14

【H P】

https://www.marronniergate.com/

【営業時間】

ファッション・ハンズフロア 11:00～21:00

レストランフロア 11:00～23:00

※一部店舗では、臨時休業・営業時間の短縮等がある場合がございますので、ご了承ください。

【アクセス】

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より徒歩4分

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より徒歩2分

東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より徒歩3分

【運営会社】

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

・・‥…―━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■