曲がらない、無くさない、散らからない! 3つの不満を解決する家庭菜園用マルチシート固定ピン発売

株式会社オーミヤ

衣食住の総合メーカー株式会社オーミヤ（所在地：大阪府東大阪市、代表：道野弘樹）は、2026年3月12日から、業界初※の構造を使用した農業用マルチシート固定用ピン「ピンピンピンカサナール MS-7710/MS-7750/MS-95PP」3種の販売を開始します。

※自社調べ 農業用マルチシート固定用ピンおける 2026年3月時点

ピンピンピンカサナール（10）ピンピンピンカサナール（50）NINJAマルチピンピンピンカサナール（10）セット/MS-95BKPP

本商品は、家庭菜園等でマルチシートの展張を一人で行う時に便利な、マルチシート固定用ピンです。従来の固定ピンにあった、曲がる、畑で紛失する、収納時にかさばる問題を、重ねられる構造と、視認性を高めた赤色塗装により解消します。

近年の高温化と高温時期の長期化により雑草対策と地温管理は作物を栽培する上で大きな課題となり、これまでマルチシートを使用せずに栽培していた農家、家庭菜園においてもマルチシートの使用者が増加しています。

■商品特徴

取り出しやすく、収納しやすいスタッキング構造

マルチシート固定用ピンとして業界初となるスタッキング構造を採用しました。ピン上部の三角形の形状に合わせて重ねていくことで複数本をまっすぐ重ねて収納できるため、省スペースでの保管が可能となり、使用時もピン同士が絡むことなく使用ができます。

重ねて収納できる太さ1.5倍で曲がりにくいスチールピン

直径3mmスチールを採用し、硬い土に挿入した際にもピンが折れ曲がりにくく、繰り返し使用が可能なサステイナブルな商品です。

先端カットでより刺さりやすい■すぐに見つかるカラーピン

防錆性と視認性を向上させるために、表面には防錆塗装を施しています。水にさらされる屋外環境においても錆びにくく、赤色の塗装によって土の上でもピンの位置がひと目で分かるため、作業効率の向上や紛失防止にも貢献します。

■購入後すぐ作業ができるマルチシートとのセットを販売

畑作業中に見つけやすいカラーリング

家庭菜園でマルチ張り作業を行う際に必要な資材をワンセットで用意しました。

購入後すぐに作業を始められるように、NINJAマルチ95cm幅10ｍとマルチ固定用ピン10本がセットになっています。別々に商品を購入する必要がないため、家庭菜園初心者の方にもオススメです。

「NINJAマルチ」は生分解性マルチシートで、使用後に回収する必要がなく、作業の手間を減らしながら環境への配慮も図れるマルチシートです。

◆商品概要◆

【製品名/型番】

ピンピンピンカサナール（10）/MS-7710

ピンピンピンカサナール（50）/MS-7750

NINJAマルチピンピンピンカサナール（10）セット/MS-95BKPP

【カラー】レッド

【商品詳細】

ピンピンピンカサナール（10）：10本

ピンピンピンカサナール（50）：50本

NINJAマルチピンピンピンカサナール（10）セット：NINJAマルチ10ｍ(MS-64BK10)1個+ピンピンピンカサナール10本

【材質】スチール

【製品サイズ】（約）幅6×長さ6×高さ18cm

【製品重量】1本あたり（約）26ｇ

【パッケージサイズ】

ピンピンピンカサナール（10）：（約）幅30×高さ10×奥行8cm

ピンピンピンカサナール（50）：（約）幅38×高さ19×奥行8cm

NINJAマルチピンピンピンカサナール（10）セット：（約）幅32×高さ24×奥行8cm

【パッケージ重量】

ピンピンピンカサナール（10）：（約）262ｇ

ピンピンピンカサナール（50）：（約）1.3kｇ

NINJAマルチピンピンピンカサナール（10）セット：（約）462ｇ

【希望小売価格】

ピンピンピンカサナール（10）： オープン価格 参考販売価格1300円（税込）

ピンピンピンカサナール（50）： オープン価格 参考販売価格2330円（税込）

NINJAマルチピンピンピンカサナール（10）セット： オープン価格 参考販売価格2400円（税込）

【URL】https://www.ohmiya.co.jp/product_db/ms-77/