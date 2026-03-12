【海鮮肉酒場キタノイチバ】でbibigoとタイアップした「韓国フェア」を開催

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区 代表取締役：大神輝博）は、2026年3月12日（木）から、全国の「キタノイチバ」の店舗（※）で、世界的な韓国食材ブランド「bibigo（ビビゴ）」とタイアップした期間限定メニュー「韓国フェア」を開催します。

本フェアでは、グローバル韓食ブランド「bibigo」の“ビビンバキンパ”や“コチュジャン”を全面的に採用し、内食（うちしょく）として親しまれている本格的なメニューを、外食ならではの活気ある空間で提供します。まだ、本格的な韓国料理を召し上がったことのない方など幅広い層のお客様に、日常を彩る新たな韓国グルメの魅力をお伝えします。

また、当社の公式モバイルアプリ“モンテアプリ”の機能『お気に入り店舗登録』に「白木屋」「笑笑」を登録していただくと、季節のおすすめメニューの“～ジャパン海苔香る～一口マンドゥ揚げ”が、なんと！100円でお試しいただけるクーポンを、後日（毎週月曜日配信）プレゼントいたします。

是非この機会に、ご利用予定の当社店舗を登録して、お得にお楽しみください。

従業員一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

bibigoブランドによる「本物」へのこだわり

旨辛コチュジャンのビビンバキンパ 598円（税込658円）旨辛コチュジャンのビビンバキンパ

bibigoのビビンバキンパを使用。彩り豊かな具材とピリ辛の味わいが満足感を与えます。

たこちゃんソットク 2本 398円（税込438円）たこちゃんソットク

本場韓国のトッポギ（餅）とソーセージを串に刺した定番おやつ。たこさんウインナーの見た目も楽しく、甘辛いコチュジャンソースが後を引きます。

ジャパン海苔チーズチップス 428円（税込471円）ジャパン海苔チーズチップス

「bibigo かけて食べる韓国のり」とチーズを合わせた、パリパリとした軽い食感が特徴。おつまみに最適な風味豊かな一品です。

～ジャパン海苔香る～一口マンドゥ揚げ 428円（税込471円）～ジャパン海苔香る～一口マンドゥ揚げ

肉と野菜が詰まったbibigoの「水マンドゥ」を揚げ、韓国のりを散らしました。一口サイズで食べやすく、素材の旨みが凝縮されています。

オランダ島サーモンとカクテキのコチュジャンユッケ風 528円（税込581円）オランダ島サーモンとカクテキのコチュジャンユッケ風

「岩手三陸やまだオランダ島サーモン（トラウトサーモン）」を、カクテキの食感とコチュジャンの辛みで引き立てた創作和韓メニューです。

販売期間：2026年3月12日から2026年6月10日まで

販売店舗：全国の(株)モンテローザグループ「キタノイチバ」の各店舗

業態詳細：キタノイチバ

各店）https://www.monteroza.co.jp/brand/kita/

（武蔵藤沢西口駅前店を除く）

（※）その他販売店：

福福屋 苫小牧表町2丁目店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=840028

くろ○ 釧路栄町公園前店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=831019

笑笑 歌舞伎町輝ビル店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=815499

白木屋 横浜西口南幸店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=801382

・開催期間中であっても、商品により販売予定数に達した場合は、販売を終了させていただきます。

・おすすめメニューは上記以外にもございます。詳しくは、当社ホームページの各業態または各店舗のページに掲載しますので、そちらでご覧ください。また、ブランドごとに販売するメニューや食材、器・盛付けが多少異なります。

“モンテアプリ”お得情報のご紹介

▶お気に入り店舗登録特典「対象商品が100円でお試しできるクーポン」

ご利用予定の当社店舗をお気に入り登録していただくと、後日、期間限定のおすすめメニューを100円（税込）でお試しできるクーポンを配信いたします。

※他のキャンペーン・割引セールなどとの併用不可（詳細はクーポン画面でご確認ください。）

▽100円クーポン対象一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1046/table/741_1_37378b4b2c799a2a9e82c2df057315dd.jpg?v=202603121251 ]

＊対象商品は期間限定メニューのため、時期により対象商品が変更となります。

＊一部店舗では取り扱いメニューが異なる場合があります。

■「モンテアプリ」ダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

❒iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

❒Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes