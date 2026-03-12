九州の生産者が丹精込めて育てた「筍」を使った”旬のおすすめ4品”と グローバル韓食ブランド「bibigo」とタイアップした”韓国フェア”を開催！【山内農場・くろ◯・かば屋・かみふうせん】

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区 代表取締役：大神輝博）は、2026年3月12日から、全国の「山内農場」などの各店舗において、春の味覚を存分に味わう「九州産 筍（たけのこ）づくし」メニューの販売と、グローバル韓食ブランド「bibigo（ビビゴ）」とタイアップした韓国フェアを期間限定で開催します。

山内農場などでは、生産者の顔が見える食材選定を大切にしています。今回の春メニューでは、1本1本丁寧に掘り上げた九州産の“筍”を使った“筍づくし”メニューを販売します。

また、多様化する食のニーズに応えるべく、グローバル韓食ブランド「bibigo」の商品を使った幅広い世代に支持される韓国グルメをラインアップします。

さらに、当社の公式モバイルアプリ“モンテアプリ”の機能『お気に入り店舗登録』に「山内農場」「くろ◯」「かば屋」「かみふうせん」の店舗を登録していただくと、季節のおすすめメニューの”即席!旨辛 筍キムチ”が、なんと！100円でお試しいただけるクーポンを、後日（毎週月曜日配信）プレゼントいたします。

是非この機会に、ご利用予定の当社店舗を登録して、お得にお楽しみください。

従業員一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

素材の魅力を引き出す「筍」メニュー

筍の炭火焼 698円（税込768円）筍の炭火焼

炭火で焼き上げることで、筍（たけのこ）本来の甘みと香りを引き出します。シンプルだからこそ、旬の筍の素材の良さが際立つ一品です。

筍の土佐揚げ 598円（税込658円）筍の土佐揚げ

筍と相性抜群の鰹節を衣に使用しています。

サクッとした食感のあとに広がる筍と鰹節の旨みが楽しめる一品です。子供の頃の懐かしい記憶をよみがえらせてくれるような懐かしい味です。

たけパフェ 698円（税込768円）たけパフェ

春を待つ竹林の中ですくすくと顔を出す“たけのこ”群に見立てた、“たけのこ”の形をしたチョコレートをあしらった、見た目にも楽しいミニパフェです。

本場の味を楽しむ「bibigo」韓国フェア

たこちゃんソットク 2本398円（税込438円）たこちゃんソットク

本場韓国で人気のトッポギ（餅）とソーセージの串。Bibigoブランドの“コチュジャン”を使用し、甘辛い本場韓国の味が感じられる一品です。

一口揚げ餃子 ～旨ダレ仕立て～ 598円（税込658円）一口揚げ餃子 ～旨ダレ仕立て～

「bibigo 水マンドゥ」を使用。肉と野菜の旨みが詰まった一口サイズの餃子を、食べ応えのある揚げスタイルで提供します。

販売期間：2026年3月12日から2026年6月10日まで

販売店舗：全国の(株)モンテローザグループ「山内農場」「くろ◯」「かば屋」「かみふうせん」の各店舗

業態詳細：山内農場）https://www.monteroza.co.jp/brand/yama/

くろ◯ / かば屋 / かみふうせん）https://www.monteroza.co.jp/brand_others/

※開催期間中であっても、商品により販売予定数に達した場合は、販売を終了させていただきます。

※おすすめメニューは上記以外にもございます。詳しくは、当社ホームページの各業態のページに掲載しますのでそちらをご覧ください。なお、ブランドごとに販売するメニューや食材、器・盛付けが多少異なる場合があります。

“モンテアプリ”お得情報のご紹介

▶お気に入り店舗登録特典「対象商品が100円でお試しできるクーポン」

ご利用予定の当社店舗をお気に入り登録していただくと、後日、期間限定のおすすめメニューを100円（税込）でお試しできるクーポンを配信いたします。

※他のキャンペーン・割引セールなどとの併用不可（詳細はクーポン画面でご確認ください。）

▽100円クーポン対象一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1046/table/740_1_7018ce2e9376c14f00c6586b167053a3.jpg?v=202603121251 ]

＊対象商品は期間限定メニューのため、時期により対象商品が変更となります。

＊一部店舗では取り扱いメニューが異なる場合があります。

■「モンテアプリ」ダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

❒iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

❒Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes