関西の研究力を社会へつなぐ広域的取り組み

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が、大阪府から受託し運営する、研究者のための社会実装支援ワンストップ窓口「SEEDS LINK OSAKA・KANSAI（以下、SEEDS LINK）」が、同事業のミッションを公式サイト内マガジンにて公開したことをお知らせいたします。

本公開は、関西圏に蓄積される研究成果を社会へと接続するための考え方や支援の枠組みを広く共有することを目的とするものです。

▼SEEDS LINK 公式サイト

https://seeds-link.com/

背景：研究成果と社会をつなぐ“構造”の必要性

お話を伺った大阪府 是洞（これとう）様

関西には、世界水準の研究機関が集積し、多様な分野で優れた研究シーズが生まれています。一方で、研究成果が論文や特許の段階にとどまり、社会実装や事業化に十分つながらないという課題も存在します。その要因の一つとして、研究者と市場・産業界をつなぐ接点や支援構造が分散していることが挙げられます。

SEEDS LINKは、この課題に対し、研究者が最初に相談できる「社会実装ワンストップ窓口」として設置されています。

SEEDS LINKの役割

SEEDS LINKは、大阪府が実施する研究者向け社会実装支援事業です。関西圏の大学・研究機関等に所属する研究者を対象に、研究成果の社会実装を前進させるための支援を行っています。

その主な役割は以下の通りです。

■ 社会実装ワンストップ支援

研究内容や将来の展望を丁寧にヒアリングし、相談内容に応じて最適な専門家や支援メニューへとつなぎます。

■ コーディネーターによる伴走支援

多様な分野・課題に精通したコーディネーターが、研究成果の価値を理解したうえで、用途の整理や次のアクション設計を支援します。

■ 多様なニーズへの対応

研究者からは、

・研究内容を第三者に整理してほしい

・市場やニーズを検証したい

・連携先やパートナーを探したい

・資金調達や試作費獲得を目指したい

といった相談が寄せられています。SEEDS LINKは、こうした多様な段階・目的に応じた支援を行います。

起業前提に限らない事業化支援

SEEDS LINKでは、研究成果の出口を「起業」に限定していません。

ライセンスアウト、共同研究、既存企業との協業など、多様な事業化ルートを視野に入れながら、研究シーズの用途仮説を整理し、仮説検証の機会創出を行っています。

研究者一人ひとりの志向や研究段階に応じた選択肢をともに検討することが、本事業の特徴です。

今後の展開

SEEDS LINKでは今後、

- 大学・研究機関との連携強化- 事業会社との接続機会の拡充- 用途仮説立案支援の高度化- 広域的ネットワークの拡張

を進めていく予定です。

関西の研究力を、単なる潜在力にとどめず、社会的価値へと結びつけるための取り組みを継続してまいります。

SEEDS LINK OSAKA KANSAI プロジェクトミッション 詳細はこちら

https://seeds-link.com/magazine/mission2026/

■お問い合わせ先

運営：SEEDS LINK（受託運営：株式会社ツクリエ）

所在地：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル7階 StartupSide Osaka内

メール：info@seeds-link.com

電話：080-3593-6358

URL：https://seeds-link.com/

事業主体：大阪府（受託運営：株式会社ツクリエ）

■2025年度先端技術等に特化したスタートアップ育成支援事業（シーズ開拓） とは

大阪・関西では2020年のグローバル拠点都市選定を機に、2021年に大学内の技術シーズの事業化と起業家教育を推進するKSAC（関西スタートアップアカデミアコアリション）が始動するなど、大学発スタートアップ創出の活動が進んできました。今後、その活動を更に加速させるため、エリア内における大学の集積など高いポテンシャルを活かして、事業化が期待される技術シーズの発掘を推進してまいります。そのため、本事業においては、将来事業化が期待される技術シーズの幅広い開拓を実施します。

URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/o110030/ritchi/globalstartup/seeds.html

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは、起業支援と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造支援を中心に事業展開するプロフェッショナル集団です。ディープテック、クリエイティブ、グローバル、起業家教育の4分野を重点に、イベント企画・相談事業・プログラム運営を通じて、起業家・スタートアップ・クリエイター・研究者の方々を多角的に支援しています。

URL：https://tsucrea.com/

