豪華ライブパフォーマンスで走る女性を応援　第16回 渋谷・表参道WOMEN’S RUN開催のご案内　～ 3月22日（日）午前9時00分スタート ～

約5,000人の女性ランナーが渋谷・表参道エリアを駆け抜ける「渋谷・表参道 WOMEN’S RUN」（主催：「渋谷・表参道 WOMEN’S RUN」実行委員会、運営：株式会社アールビーズ）を、3月22日（日）に開催します。

今年で16回目を迎える本大会は「扉」をテーマにした演出を実施します。初めてレースに挑む方も、再びスタートラインに立つ方も、記録更新を目指す方も、走ることを通じて新しい自分に出会う“扉”を開く場として、全力でサポートしていきます。

大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9592/table/63_1_c4e91cd287bfe879c2f2e7b9dca71642.jpg?v=202603121251 ]

多彩なライブパフォーマンスを実施

スタート前には、メンバー全員がサラリーマンでありながら日本を代表するパフォーマンスチームを目指して挑戦を続ける Cheer Re-Man’s（読み：チアリーマンズ） さんが圧巻のパフォーマンスを披露。日常を飛び出し、同じく挑戦へと向かうランナーたちの背中を力強く後押しします。

さらに、世界的に活躍するサックスプレイヤー ユッコ・ミラー さんによるスペシャル演奏を実施。都会的でエネルギッシュなサウンドが、渋谷・表参道の朝を華やかに彩ります。

Cheer Re-Man’s さんユッコ・ミラー さん

フィニッシュ後の会場では、音楽によるアフターパーティを開催。DJとして Licaxxx さんと YonYonさん が出演し、走り切った達成感と高揚感を、音楽で共有する特別な空間を創出します。本大会は、ランニングとカルチャーが融合した「渋谷・表参道ならではの都市型スポーツイベント」として、参加者・応援者・メディアに向けて、新しい大会体験を発信します。

Licaxxx さんYonYon さん

U25応援企画！「学RUN」アンバサダーが出場

若者にランニングの楽しさを広げるため25歳以下のランナーを応援する「学RUN」アンバサダーが大会を盛り上げます。SNSを中心にランニングの魅力を発信し、同世代の参加を呼びかけます。大会当日は、10kmの部への出走や、応援隊として活動します。

給水紙コップの水平リサイクル、ランニング大会で日本初導入！

今大会では、ランニングイベントとして国内初となる給水紙コップの水平リサイクルを導入します。

これまでゴミとして廃棄していた給水所で使用された紙コップを回収し、再びイベントで使用する取り組みです。

今回の「渋谷・表参道WOMEN’S RUN」の給水所で使用する紙コップは、前回大会で回収した使用済みの約3万個の紙コップを原料とするリサイクル紙コップです。

「渋谷・表参道WOMEN’S RUN」では今後も持続可能なランニングイベント運営を目指し、サステナビリティ推進に積極的に取り組んでいきます。

取材のお申し込みについて

取材を希望されるメディア様は、3月19日（木）18:00までに、下記URLもしくはQRコードよりお申し込みをお願いいたします。

＜お申し込みはこちらから＞

第16回「渋谷・表参道 WOMEN'S RUN」取材申し込み -フォーム(https://forms.office.com/r/7HsLJxnynF)

■株式会社アールビーズについて ［会社HP］ https://runners.co.jp/

1975年に創立。翌年、国内初の市民ランニング雑誌「月刊ランナーズ」を創刊。1997年にランニング情報ポータルサイト「RUNNET」を開設。登録会員は約480万人で年間約1,600大会のエントリー募集を取り扱う。また、イベント事業（大会の計測・運営業務）や企業ソリューション事業、スポーツタウン事業を行う。創業時からの社是である「スポーツの実践を通じて、心豊かな人生を送る人々を応援する」を推進している。