ビオデルマ × リラックマ が初コラボ。『サンシビオ H2O × リラックマ オリジナル ヘアバンド セット』数量限定で、3月13日（金） PLAZA・ロフト先行、4月8日（水）全国発売開始！

NAOS JAPAN 株式会社

NAOS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区）、皮膚科学研究に基づいた「BIODERMA（ビオデルマ）」は、敏感肌を含むすべての肌に寄り添うスキンケアブランドとして、世界130以上の国々で多くの方にご愛用いただいています。

この度ビオデルマは、人気キャラクター「リラックマ」との初のコラボレーション商品を発売いたします。今回登場するのは、ビオデルマのロングセラー、スキンケア クレンジング「サンシビオ H2O（250mL）」に、リラックマデザインのオリジナル ヘアバンドがセットになった限定セットです。

サンシビオ H2Oは、コットンで拭き取るだけで、メイクや汚れをするん！と落とし、うるおいまで守るスキンケア クレンジング。低刺激設計*¹で敏感肌を含む全ての肌に対応し、肌を清浄し、やさしく整えます。洗い流し不要だから、場所や時間を選ばず、いつでも手軽に使え、さまざまなシーンで活躍。さらに、オリジナル ヘアバンドは、リラックマの愛らしいデザインで、毎日のケアをもっと楽しく、心地よいひとときに彩ります。

https://www.bioderma.jp/pages/rilakkuma_sensibio-h2o

■ コラボレーションの背景

サンシビオ H2O (250mL) × リラックマ オリジナル ヘアバンド セット 3,069円（税込）

ビオデルマは、皮膚科学に基づき「敏感肌を含むすべての肌に寄り添う」スキンケアブランドとして、世界130以上の国々で多くの方にご愛用いただいています。今回のコラボレーションでは、「ごろごろしながら、肌、するん」をコンセプトに、リラックマのごゆるりとした世界観と、サンシビオ H2Oの背伸びしないスキンケア クレンジング体験を融合しました。オリジナル ヘアバンドは、スキンケアタイムをより楽しく、心地よくするためにデザインされています。

■ストーリー

今日はもう、のーんびりしていたい。

そんなときサンシビオH2Oは、

「おきらくで、いいんですよ」と

寄りそってくれる私の味方。

ゴロゴロしながら拭き取るだけで、

メイクも汚れもするん。

うるおいだけをしっかり残して、

敏感な肌がほっとくつろぐ。

背伸びしないスキンケア。

だけど、ちゃんと整う。

ナチュラルな私に戻れる時間が、

いつだってそばにある。

サンシビオ H2O（250ｍL）×リラックマ オリジナル ヘアバンド セットサンシビオ H2O（250ｍL）× リラックマ オリジナル ヘアバンド セット

《セット内容》

●サンシビオ H2O 250mL＜洗顔・クレンジング水＞

●オリジナル ヘアバンド

《製品価格》

3,069円（税込）

《発売情報》

●先行発売日

2026年3月13日（金）

全国のPLAZA・ロフトにて順次先行発売開始。

●全国発売日

2026年4月8日（水）

ブランド公式オンラインストア、および全国のバラエティショップ、ドラッグストアなどで発売開始。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

サンシビオ H2O 250mL＜洗顔・クレンジング水＞

ビオデルマ×リラックマ オリジナル ヘアバンド

サンシビオ H2O

敏感肌*¹でもやさしく、するんとメイクオフ。

世界で30年以上愛され続ける、クレンジングウォーターのパイオニア。

●コットンで拭き取るだけ。1本でメイク落とし＋洗顔＋うるおいケア。摩擦レス*²でメイクや汚れをオフし、肌のバリア機能を守りながら、うるおいをキープします。洗い流し不要・W洗顔不要。

●敏感肌*¹にやさしいミニマム処方で、使用成分はたったの10個。肌と類似した組成の成分を使用。さらに、不純物等を限りなく（水道水の1/10,000レベルまで）除去*³した高純度精製水を採用しています。

●メイク汚れだけでなく、PM1～PM2.5、花粉などの汚染物質までしっかりオフ。

●配合成分

・キュウリ果実エキス（肌をやさしく整える）

・フルクトオリゴ糖（保湿効果でバリア機能を正常に）

・独自処方D.A.F.*⁴（敏感肌をやさしく保湿し、うるおった肌へ導く）

保湿成分：マンニトール、キシリトール、ラムノース

https://www.bioderma.jp/products/sensibio-h2o?variant=5(https://www.bioderma.jp/products/sensibio-h2o?variant=55419433386057)

5419433386057(https://www.bioderma.jp/products/sensibio-h2o?variant=55419433386057)

無香料 / 無着色 / エチルアルコール無添加 / オイル無添加 / パラベン無添加 / 弱酸性

製品情報

製品名：サンシビオ H2O

カテゴリー：洗顔/クレンジング水

容量：250mL

価格：3,069円（税込）

■《ビオデルマ》について

フランス・エクス・アン・プロヴァンスに本拠を置く「Bioderma ビオデルマ」のブランド名は、[Bio]logy（素肌本来のはたらき）と [Derma]tology（皮膚科学に基づく処方）に由来しています。

複数の国立研究所の協力のもと、40年以上に渡り研究を続けています。素肌に元々存在する成分や素肌に限りなく近い成分を採用。肌本来がもつ力を引き出すための皮膚科学的なスキンケアを目指し、素肌へのやさしさや低刺激性を徹底的に追及しています。

■皮膚科学のための“エコバイオロジー”。いつまでもすこやかな肌を保つために

“エコバイオロジー”は、肌を環境との相互作用で進化し続ける生態系だと捉え、過度にケアせずに、肌がもともと備え持つ資源と働きを強化すること。肌の本来の機能を正常化し、肌をリスペクトすることに基軸を置いています。この考え方は、オーガニックのその先のより大きな視点に立った、NAOS独自のアプローチ。ビオデルマは皮膚科学的視点とともに、このエコバイオロジーの姿勢に基づき製品を研究、開発しています。



■会社概要

会社名：NAOS JAPAN株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町 2-40-5

姉妹ブランド：エステダム、エタピュール

■ビオデルマ 関連サイト

ビオデルマ公式サイト：https://www.bioderma.jp/

ビオデルマ店舗検索：https://www.bioderma.jp/pages/store-locator

ビオデルマ公式LINE：https://lin.ee/3YvXctY

ビオデルマ公式Instagram：https://www.instagram.com/bioderma_japon



■お客様からのお問い合わせ先

ビオデルマ フリーダイヤル

0120-074-464 （平日：10:00-17:00）

※不在時は公式サイトのお問合せフォームよりお問合せください。



＊１：皮膚科学的にテスト済み。すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません

＊２：敏感肌に対する洗浄力、肌すべすべ効果の摩擦数測定試験で検証済

＊３：フランス市場における主要な温泉水、地下水の内毒素等測定テスト2018にて確認済

＊４：Dermatological Advanced Formulation