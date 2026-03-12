【FOREO×ALAINPAUL（フォレオ×アランポール）】パリ発の気鋭ブランドALAINPAULが日本初のショーを開催。ランウェイショーのバックステージパートナーとしてFOREO が参画。

FOREO株式会社

スウェーデン発の革新的美容機器ブランド FOREO（フォレオ）の日本法人である FOREO株式会社(本社:東京都中央区、ジェネラルマネージャー:ダボ・ソルド（Davor Soldo））は、2026 年 3 月 21 日（土）に「Rakuten Fashion Week TOKYO」にて日本初となるランウェイショーを開催する、パリ発の気鋭ブランド「ALAINPAUL（アランポール）」の公式バックステージパートナーとして参画し、バックステージでの肌づくりをサポートいたします。

ランウェイ前のスキンケアルーティンの一環としてFOREO のラグジュアリーエイジングケア（※1） ラインであるLED 美容機器「FAQ(TM)（エフエーキュー）」シリーズによるスペシャルケアを実施。完璧なルックを創り上げるための最初のステップである“肌を整える時間”に寄り添い、メイク前のコンディションづくりを支える存在として、ALAINPAUL が描く世界観を最大限に際立たせます。

※1 年齢に応じたケア

パリから東京へ。受け継がれる「美の哲学」

パリ・ファッション・ウィークで発表された ALAINPAUL のショーでは、同ブランドと、世界的メイクアップアーティストの Inge Grognard（インゲ・グロニャール）、FOREO の 3 者がコラボレーションを行いました。それは、テクノロジーの革新、研ぎ澄まされた芸術への探求心、そして精緻を極めたテクニックが交差する瞬間でした。そして今回、その舞台は日本へ。東京での初ランウェイでは、この美の哲学を引き継ぎ、ALAINPAUL の妥協なき美学と FOREO の最先端テクノロジーが強力なタッグを組みます。バックステージでの緻密なスキンプレップから、ランウェイで放たれる究極のルックまで、美を創造するプロセスを根底から再定義します。

「肌」が創造の最初のジェスチャーとなる場所

元ダンサーという経歴を持ち、身体の躍動やジェスチャーを重んじる Alain Paul にとって、モデルの肌は表現の重要な土台です。

メイクアップを施す前の肌の準備段階において FOREO の新世代の LED エイジングケア（※1）「FAQ(TM)」シリー ズを導入し、特別なプロトコルを実施します。モデルの顔色の自然な輝きを引き出し、ランウェイ特有の強い照明や、高精細なカメラレンズを通しても美しく映える、滑らかで明るく均一な“発光肌（※2）”のようなツヤ感を演出し、ALAINPAUL が描くアバンギャルドな世界観を最大限に際立たせます。

※1 年齢に応じたケア

※2 本リリースにおける「発光肌」とは、FOREO の FAQ(TM)シリーズによる均一な光照射により肌のキメが整い、光を美しく反射するツヤ肌のことを指します。

バックステージ特別メニュー「FOREO Backstage Skin Architecture」「FAQ(TM) 402」と「FAQ(TM) 202」を使用したスペシャルトリートメント

過酷な環境下で完璧なルックを創り上げるため、2つの革新的なスマートデバイスを掛け合わせた特別メニューで、モデルたちの肌を表現のための美しいキャンバスへと仕立て上げます。

STEP 1:動かし、引き締める（使用デバイス:FAQ(TM) 402）

最初のジェスチャーは、デュアルマイクロカレントと T-Sonic(TM)音波振動を搭載した「FAQ(TM) 402」から始まります。肌を心地よく刺激しながら引き締め、すっきりとした印象のフェイスラインへと整えます。さらにエレクトロポレーション機能によって、後のスキンケア成分が角質層のすみずみまで浸透するのを力強くサポートします。

STEP 2:光で包み込み、昇華させる（使用デバイス:FAQ(TM) 202）

続いて、超軽量のフレキシフィットシリコーンを採用した「FAQ(TM) 202」LEDマスクを顔全体に装着します。「第二の肌」のように密着し、近赤外線（NIR）を含む8種類のLED波長を肌へ均一に届けます。NIRが肌をじんわりと温めて柔らかくすることで、メイクアップ前の肌に圧倒的なツヤとなめらかさを与え、ランウェイに向けた最終コンディションを整えます。

【ALAINPAUL ランウェイショー 開催概要】

日程：2026 年 3 月 21 日（土）

イベント：Rakuten Fashion Week TOKYO

会場：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール ホール A

※本ショーは、関係者およびメディア関係者様向けの完全招待制となります。一般の方のご入場はできませんのでご了承ください。

ALAINPAUL について

アランポール（ALAINPAUL）は、現代バレエの経験を持つデザイナー、アラン・ポールが 2023年に設立したブランド。身体を起点に衣服を“振付”するという独自のアプローチから生まれ、言葉ではなく“動き”によって感情やメッセージを伝える振付の美学に着想を得ている。ダンサーが放つエネルギーや唯一無二の存在感を、都市的なワードローブへと昇華させ、着る人のアティチュードや所作、個性、自立した精神性までも映し出す。シャープで現代的なラインで伝統的なテーラリングを再解釈し、ミニマルな視点で再構築。精緻なディテールへのこだわりと、実験的なカッティング、革新的な素材使いによって、コンセプトとウェアラビリティを両立させたタイムレスなピースを展開している。ウィメンズ、メンズ、そしてジェンダーフルイドなアイテムを横断しながら、身体と精神を革新の源とし、自由と規律が共存する新たなエレガンスを探求し続けているブランドである。

ブランド設立以来常に注目を浴び続け、2025年には、LVMHプライスのファイナリストに選出され、ANDAM賞では特別賞を受賞、パリのシーンで注目を集める新興レーベルの一つとしてその地位を確立しています。

〈DESIGNER〉アラン・ポール（Alain Paul）

アラン・ポールは 1989年香港生まれ。幼少期にフランスへ移住し、マルセイユ国立高等ダンス学校で現代バレエを学ぶ。厳格なバレエ教育のもとで身体表 現を培ったのち、18歳でファッションの道へ転向し、パリで学ぶ。

2014年に〈Vetements〉へ参画。その後、2018年から2022年まで〈Louis Vuitton〉にてヴァージル・アブローのもとでメンズ・レディ・トゥ・ウェアを手がけ、モダニティとクラフツマンシップの融合に携わる。2023 年、自身のブランド〈ALAINPAUL〉を設立。

FOREO について

2013年にスウェーデン・ストックホルムで誕生したFOREO（フォレオ） は、テクノロジーと北欧デザインを融合させた世界的なビューティーテックブランドです。代表作である洗顔デバイス「LUNA(TM)」シリーズは、衛生的な医療用シリコーンと独自の音波振動（T-Sonic(TM)）技術を採用し、肌への優しさと高い洗浄力を両立。現在、世界80カ国以上で愛用されています。「誰もが本来持つ美しさを最大限に引き出す」ことをミッションに掲げ、プロレベルのスキンケアやエイジングケア（※）を自宅で叶えるスマートデバイスを次々と展開。毎日のセルフケアを「至福の美容習慣」へと昇華させる、革新的な美容体験を提供します。2023年には、ラグジュアリーラインであり、新世代の LED エイジングケア（※）「FAQ(TM)」シリーズを発表。

※年齢に応じたケア

FAQ(TM) について

2023年にFOREOのラグジュアリーラインとして登場した、LED美容機器のエイジングケア（※）に特化した、プロフェッショナルレベルのスマートデバイスです。独自のマイクロカレント（微弱電流）や近赤外線（NIR）を含むLED光美容など、最先端のテクノロジーを搭載。専用アプリ「FAQ(TM) Swiss」と連動し、一人ひとりの肌悩みに合わせたパーソナライズケアを提供します。人間工学に基づいた軽量かつワイヤレスな設計により、自宅や限られたバックステージの環境下でも、自由で本格的なスキンケア体験を可能にします。数々のグローバル美容アワードを受賞しています。

※年齢に応じたケア

FAQ(TM) 202 について

スマート シリコーン LED フェイスマスク

製品特長

- 8 種類の LED 波長+NIR 搭載NIR（近赤外線）を含む 8 種類の LED 波長を搭載し、複数の肌悩みに同時アプローチ。アプリ連動により、肌悩みに合わせたプリプログラムトリートメントが選択可能です。- 600 個の最適化ライトレプリケーターマスクに埋め込まれた 600個ものライトレプリケーターが、 LEDの光を肌に均一に浸透。NIRで肌を温めることで、肌を柔らかくし毛穴を広げ、 LEDを効率的に肌に届けます。- 1 万人の顔データから設計された“第二の肌”フィット世界中 1 万人以上の顔データをもとに設計されたフレキシフィットシリコーン構造。軽量かつ柔軟な素材が顔にフィットし、快適な装着感を実現します。- 超軽量・ワイヤレス設計オープンアイデザイン&ノンスリップヘッドバンドを採用。ハンズフリーで日常生活を送りながら使用可能。1 回の充電で最大約 2 時間使用できます。- アプリ連動スマート設計FAQ(TM) Swiss アプリと連動し、下記が可能。・プリプログラムトリートメント選択・パーソナライズ設定・ソフトウェアアップデート対応

＜商品概要＞

ブランド名：FAQ(TM) Swiss

製品名：FAQ(TM) 202

価格：120,000円（税抜）

付属品 : FAQ(TM)シリコーンクリーニングスプレー （60mL）、ディスプレイケース、アクセサリーポーチ、USB 充電ケーブル、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル

FAQ(TM) 402 について

デュアルマイクロカレント + 赤色 LED ライトケア フェイス&ネックデバイス

製品特長

- デュアルマイクロカレント搭載（最大 680μA）縦横に配置された 4 つの金属球からマイクロカレントを届ける設計。5 段階の強度調整とAIによる微調整機能を搭載しています。- NIR（近赤外線）・赤色・⻘色 LED を搭載850nm の近赤外線 LED、650nm 赤色 LED、420nm ⻘色 LED を搭載。光を組み合わせたフェイシャルケアが可能です。- エレクトロポレーション機能やさしい電気刺激により、スキンケア成分の角質層への浸透をサポートする設計。美容液や化粧水との併用に適しています。- T-Sonic(TM) 音波振動毎分 6,000 回の T-Sonic(TM)音波振動を搭載。タッピングするような振動で心地よい使用感を提供します。- アプリ連動&防水設計FAQ(TM) Swissアプリと連動し、ガイド付きトリートメントに対応。 USB 充電式・最大約240分使用可能・100%防水設計。

＜商品概要＞

ブランド名：FAQ(TM) Swiss

製品名: FAQ(TM) 402

価格：94,500円（税抜）

付属品 : USB 充電ケーブル、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル

FOREO公式

FOREO 公式 HP：https://www.foreo.com/

FOREO 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/foreo_official/

FAQ(TM) 公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/faqswiss

FOREO 日本公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/foreo_jp