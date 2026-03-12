ユーザー満足度90％(※1)のロングセラー　北海道で愛される「ネピア アネモネHG トイレットロール」が次の50年へ向けフレッシュパルプ100%へリニューアル

王子ネピア株式会社

王子ネピア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森平高行）は、北海道限定品「ネピア アネモネHG（ハイグレード） トイレットロール」をリニューアルし、2026年3月下旬より順次発売開始します。

「ネピア アネモネHG」は、1980年代の発売以来、北海道で約半世紀にわたり世代を超えて選ばれ続けてきたロングセラーブランドです。日々の暮らしに無理なく寄り添う品質と価格のバランスを大切にしたトイレットロールで、当社の調査では、現行の「ネピア アネモネHG」に「満足している」と回答した人は90％(※1)、「今後も購入したい」と回答した人は89％(※2)と、高い満足度と購入継続意向で支持されています。そんな北海道で愛され続ける「ネピア アネモネHG」が、次の50年に向け、このたび大幅リニューアルを実施します。

原料をフレッシュパルプ100％に変更し、「やわらかさ」「ふんわり感」「なめらかさ」をさらに向上。親しみあるパッケージイメージは踏襲しながら、品質アップを直感的に伝えるデザインへと刷新しました。

リニューアルを記念し、北海道を本拠地とする球団「日本ハムファイターズ」応援キャンペーンも2026年春頃予定しています。

※1、2. 当社調べ 調査期間：2026年1月、調査方法：アンケート調査、対象：北海道在住男女20～60代 アネモネHGユーザー n=175

次の50年に向けたリニューアル

１.毎日使うものだから。フレッシュパルプ100%で、品質をワンランクアップ

長く愛されてきた商品だからこそ、時代や暮らしの変化に合わせて、毎日の使いごこちを見つめ直しました。これまで、フレッシュパルプとリサイクルパルプ（再生紙）のブレンドであった「ネピア アネモネHG」は、今回のリニューアルでフレッシュパルプ100％へと生まれ変わります。「やわらかさ」「ふんわり感」「なめらかさ」すべてがアップし、日常使いでこそ実感できる快適性が向上しています。ピンクロールはかわいい花柄がプリントされたフローラルプリントへと変更し、トイレ空間を華やかに彩ります。

２.“迷わず選べる”を守る、進化型パッケージ

「ネピア アネモネHG」を象徴する、グリーン／ピンクの縦ラインとフラワーモチーフのデザインを継承し、いつもの買い物の中で自然に選べる存在であり続ける安心感を大切にしました。一方で、リニューアルによる品質アップをわかりやすく伝えるため、パッケージ上部を透明仕様とし、紙の質感やプリント柄がひと目で確認できるデザインに刷新。購入前に中身を確かめられることで、日常使いの中で感じる「納得感」や「安心感」を高めています。

また、北海道の暮らしに長く寄り添ってきた身近なブランドとして、長年使用している“北海道をかたどったマーク”を表記しています。

「ネピア アネモネ HG」について

北海道を除く全国で発売されたリサイクルパルプ（再生紙）100％の「ネピア アネモネ トイレットロール」（1975年発売）に対して、フレッシュパルプとリサイクルパルプのブレンドとして誕生したことから「ネピア アネモネ HG（ハイグレード）」と名付けられました。このたびのリニューアルでフレッシュパルプ100％へと変更し、さらにワンランクアップした品質へと進化します。

商品概要

発売日：2026年3月21日(土)より順次発売開始