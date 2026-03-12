10周年を迎える人気シリーズ「ビアサプライズ」新商品！「サッポロ ビアサプライズ　至福の香り」３月17日（火）から数量限定発売～爽やかな香りのホップを一部使用した春の訪れを感じる味わい～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、サッポロビール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：時松浩、以下サッポロビール）と共同開発した、「ビアサプライズ 至福の香り」を全国のファミリーマート酒類取扱店約15,800店にて2026年3月17日（火）から数量限定で発売いたします。

(※)2026年2月末現在の店舗数です。一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

■ファミリーマート限定人気シリーズ「ビアサプライズ」おかげさまで10周年！

「ビアサプライズ」は、「香り」「コク」「苦み」「キレ」のビールの特長となる四要素の一つを強烈に際立たせた味覚設計が特長で、「驚きのあるビール」をコンセプトとした、ファミリーマート限定ビールシリーズで、今年で発売10周年を迎えます。

通算で第18弾となる今回は「香り」に着目し、春に飲みたくなる味わいを目指して開発した「ビアサプライズ 至福の香り」を発売いたします。2種類の華やかな香りのホップを一部使用し、氷点下熟成製法を採用することで香り高く爽やかな味わいに仕上げています。パッケージは、2種類のホップの折り重なる香りを2色の緑で表現しました。春の陽気の下で涼やかなひと時をお楽しみください。

【商品詳細】

【商品名】サッポロ ビアサプライズ至福の香り

【価格】350ml缶 216円（税込237円）

500ml缶 283円（税込311円）

【発売日】2026年3月17日（火）

【発売地域】全国のファミリーマートの酒取扱店約15,800店

【内容】華やかな香りのホップを一部使用し、氷点下熟成製法を採用することで香り高く爽やかな味わいに仕上げたビールです。

※画像はイメージです。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がございます。

※地域により商品の価格・発売日などが異なる場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html