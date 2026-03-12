今年も羽田空港第1ターミナルに「Aloha Market」が期間限定オープン！

日本空港ビルデング株式会社は、2026年3月18日（水）から4月7日（火）までの間、羽田空港第1ターミナルで「Aloha Market」を期間限定で開催します。



「Aloha Market」では、ハワイを代表する人気商品から、現地でも生産量の限られた希少な逸品まで、厳選されたブランドが一堂に集結します。ハワイの魅力を詰め込んだ食品や雑貨が並び、羽田空港にいながらまるで現地でショッピングをしているような体験をお楽しみいただけます。また、今回は、人気ブランド「Malie Kai」のトートバッグに羽田空港限定デザインも登場。ここでしか手に入らない特別なアイテムとしてご紹介します。


さらに、第1ターミナル5階THE HANEDA HOUSEには、期間限定で「Aloha CAFE」がオープンします。昨年もご好評いただいた、香り豊かなハワイ産コーヒーやアサイーボウルを楽しめる「ホノルルコーヒー」と、揚げたてふわふわのマラサダで人気の老舗ベーカリー「Leonard’s」が今年も登場。今回は、ハワイ発のヘルシーバナナアイス「Banan」も加わり、羽田空港にいながら本場ハワイの味わいをお楽しみいただけます。ぜひ、この機会に羽田空港でハワイを体感してください。



【概要】


■名 称：Aloha Market


■期 間：2026年3月18日(水)～4月7日(火)


■場 所：羽田空港第1ターミナル


■主 催：日本空港ビルデング株式会社


■協 力：ハワイ州／ハワイ州運輸局／ダニエル・K・イノウエ国際空港／


マナアップ（Mana Up）／JCB




１.Aloha Market（ハワイ特産品物販催事）


■営業時間：10:00～18:00


■場所：第1ターミナル 2階マーケットプレイス中央


■取り扱いブランド一例：



Honolulu Cookie Company ホノルル・クッキー・カンパニー

Hawaiian Host ハワイアンホースト

Malie Kai　マリエカイ

Kahala カハラ


ua body　ウアボディ





２.Aloha CAFE


■営業時間：10:00～18:00（※ラストオーダー17:30）


■場所：第1ターミナル 5階 THE HANEDA HOUSE内


■取り扱いブランドおよび販売期間：



HONOLULU COFFEE　ホノルルコーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　3月18日(水)～4月7日(火)

Banan　バナン　　　　　　　　　　　3月18日(水)～3月31日(火)

Leonard’s Bakery　レナーズ・ベーカリー　　　　　　　　　　　　　　　　4月1日(水)～4月7日(火)