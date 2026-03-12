エクセルシオール カフェで3月26日よりラベンダー香る季節限定ドリンク3種類と、こだわりのエクセごはん2品が新登場

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、エクセルシオール カフェにおいて、2026年3月26日（木）より「ハニーラベンダーラテ」「ハニーラベンダーロイヤルミルクティー」「ラベンダーティーソーダ」と、「たけのこと菜の花のグリルチキンドリア」「大葉香る 海老とアボカドの明太子ドリア」を発売します。

商品名：ハニーラベンダーラテ（HOT/ICED）※１

価 格：R ６６０円（税込）～

やさしい香味のエスプレッソを使ったカフェラテに、フローラルな香りのラベンダーシロップとはちみつを使用した季節限定のラテです。

ほのかに香るラベンダーとはちみつのやさしい甘みが溶け合い、ひと口飲むたびに春風に揺れる花々が迎えてくれるような情景が広がります。

花の香りをまとったラテで、気持ち華やぐ時間をお過ごしください。

※「アップルマサラチャイティー」は3月25日（水）で販売を終了します。

商品名：ハニーラベンダーロイヤルミルクティー（HOT/ICED）※１

価 格：R ６4０円（税込）～

紅茶の上質な香りとミルクのコクが楽しめるロイヤルミルクティーに、フローラルなラベンダーの香りを閉じ込めた季節限定のティードリンクです。ラベンダーの優雅な香りとミルクティーのコク深い味わいが心をほっと癒してくれる一杯です。

日常を忘れるほどの癒しのひとときをお楽しみください。

商品名：ラベンダーティーソーダ※１

価 格：６５０円（税込）

フローラルな香りのラベンダーシロップにアイスティーを組み合わせ、シュワっと弾けるティーソーダに仕立てました。

フルーティーなアイスティーが、ラベンダーの香りとトッピングしたブルーベリーの甘酸っぱさを引き立たせ、ひと口飲むたびに心が軽やかになるような味わいです。ラベンダーの優雅さと最後まで爽やかな飲み心地を感じられるドリンクです。

※「マサラティーソーダ」は3月25日（水）で販売を終了します。

※１ラベンダー香料使用。

商品名：たけのこと菜の花のグリルチキンドリア

価 格：９２０円（税込）

ごろっと食べ応えのあるグリルチキンを、ジンジャーソースと合わせた和風仕立てのドリアです。食感のアクセントになるたけのこと、彩りを添える菜の花が春らしい季節感を演出しています。爽やかな柚子と山椒をトッピングした、香り豊かな一皿をぜひお召し上がりください。

※「蟹とトマトのチーズドリア」は3月25日（水）で販売を終了します。

商品名：大葉香る 海老とアボカドの明太子ドリア

価 格：８７０円（税込）

ぷちぷち食感が楽しめる明太子とまろやかな味わいのホワイトソースで仕立て、大葉ソースの爽やかな風味が広がる色鮮やかなドリアです。具材には、ぷりっとした海老とクリーミーなアボカドを使用。

さらに、彩り豊かなミモザ風のゆでたまごが華やかさを添え、目にも美味しい一皿に仕上げました。

※「ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア」は3月25日（水）で販売を終了します。

