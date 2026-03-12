夏まで待てない　4月1日から温水プール開き！　扉を開ければもうそこはリゾートの世界観「THE POOL HOUSE　TOKYOBAY」「THE POOL HOUSE KISARAZU」ザ・プールハウス

株式会社プロスパーデザイン

プールハウス・マジラインプール設計施工販売の株式会社プロスパーデザイン（CEO 竹下孝司）が手がける住宅宿泊施設ブランド：「THE POOL HOUSE」ザ・プールハウス（https://thepoolhouse.jp/）2026年4月1日より「TOKYOBAY」「KISRAZU」の2施設で、夏まで待てない方へ！

「約32℃ プライベートヒートプール」をお愉しみいただけます。

遠くに行かなくても味わえる贅沢なトキを過ごせるリゾート空間

それが「THE POOL HOUSE」です。驚きと納得を誘う「場所×設計」のギャップがいままでにないリゾート体験を叶えます。

タイドデッキプールから雲海ミストのあるインフィニティープールを眺める【TOKYOBAY】(＊実際の画像です）

「TOKYOBAY」 ドアを開ければもうそこはリゾートの世界 場所とのギャップに驚く

TOKYOBAYは、新習志野駅から約2kmの工業団地内にある。訪れる人は近隣の風景と建物のドアを開けたとき、その風景とのギャップに驚きを隠せない。サウナで体を温める。サウナで整う。ファイヤーピットで癒される。TOKYOBAYは、都心から車で約30分、1番近いプールリゾートです。

インフィニティープールやタイドデッキプール、壁泉 (＊実際の画像です）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=74UAIM9WMmQ ]ジェットバス (＊実際の画像です）日本初、管理が自動化された画期的な「マジラインプール iMagi-X」を採用羽田空港・成田空港・東京駅からアクセス、電車でのアクセスも！ TDL・幕張メッセへも！宿泊最大12名まで、日帰りは最大20名までご利用いただけます。グループ・大家族・記念イベント・企業の研修にもお使いいただけます。サウナ

5～6人で寛げるサイズ

オープンエアダイニング

雨の日も焼肉・鍋パーティ-

バーラウンジ

グラスを傾けながら過ごす

シアターラウンジ

Net完備・ｵﾝﾗｲﾝ会議も可能

「KISARAZU」三井アウトレットパーク木更津まで歩いて12分 房総旅行のハブにも

KISARAZUは、アクアライン金田インター出口より車で7分。

ミストサウナで体を温める。屋上スカイテラスで整う。都心から車で約45分。

（＊実際の画像です）日本初、管理が自動化された画期的な「マジラインプール iMagi-X」を採用（＊実際の画像です）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_pZ4UZrWlsQ ]羽田空港・成田空港・東京駅からアクセス、電車バスでのアクセスも！ 三井アウトレットパーク木更津まで徒歩12分！（＊実際の画像です）スカイテラスからサンセット（＊実際の画像です）宿泊最大8名までアウトドアリビング

ミストサウナ

ナイトプールを見ながら

ナイトプール

幻想的な水景ナイトプール

ドアを開ければ

南国リゾート！

CHILLNN（チルン）サイト ベストレート【５％OFF】実施中

チルンから予約！ベストレート

ＣＨＩＬＬＮＮ（チルン）予約サイト、ベストレート5％OFFにてご予約いただけます。

【TOKYOBAY】https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0(https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0)

【KISARAZU】https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu(https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu)

「THE POOL HOUSE TOKYO BAY」プライベートヒートプール概要

施設名：THE POOL HOUSE TOKYO BAY

所在地：千葉県習志野市茜浜1-2-17-2

プライベートヒートプール（温水プール）開始日：2026年4月1日より

温水プール水温：約32℃（外部環境により異なる場合があります）

タイプ：一棟貸切型プール付リゾートヴィラ（宿泊・日帰り・撮影スタジオ）

定員：宿泊最大12名・日帰り最大20名

オーナー：株式会社プロスパーデザイン（https://www.prosper-d.co.jp/）

委託運営者：株式会社ＰＱＤ（https://pqd.co.jp/）

▶予約直サイト：CHILLNN（チルン）ベストレート5％OFF実施中

https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0

▶公式 「THE POOL HOUSE（ザ・プールハウス）予約サイト」：https://thepoolhouse.jp/

▶公式YouTubeChannel：https://www.youtube.com/@THEPOOLHOUSE_pd

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/the__pool__house/

▶ 問い合わせ：03-6705-5554 email： vacation.rental.hr@gmail.com （株式会社PQD）

「THE POOL HOUSE KISARAZU」プライベートヒートプール概要

施設名 ：THE POOL HOUSE KISARAZU

所在地 ：千葉県木更津市牛込４７４-４

プライベートヒートプール（温水プール）開始日：2026年4月1日より

温水プール水温：約32℃（外部環境により異なる場合があります）

タイプ ：一棟貸切型プール付リゾートヴィラ（民泊）

主要アメニティー：プール・ミストサウナ・ＢＢＱコーナー・屋上スカイテラス

定 員 ：宿泊最大8名、3LDK

オーナー ：株式会社プロスパーデザイン（https://www.prosper-d.co.jp/）

委託運営者：株式会社バンデリエ （https://hakuspe.com/）

03－6825－0704 hakuspe@bandelie.co.jp

▶予約直サイト：CHILLNN（チルン）ベストレート5％OFF実施中

https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu

▶公式 「THE POOL HOUSE（ザ・プールハウス）予約サイト」：https://thepoolhouse.jp/

▶公式YouTubeChannel： https://www.youtube.com/@THEPOOLHOUSE_pd

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/the__pool__house/

▶ 問い合わせ：株式会社バンデリエ 03－6825－0704

株式会社ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰﾃ゛ｻ゛ｲﾝ

ザ・プールハウス

ベストレート5％OFF

プールのある家