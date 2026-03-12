夏まで待てない 4月1日から温水プール開き！ 扉を開ければもうそこはリゾートの世界観「THE POOL HOUSE TOKYOBAY」「THE POOL HOUSE KISARAZU」ザ・プールハウス
プールハウス・マジラインプール設計施工販売の株式会社プロスパーデザイン（CEO 竹下孝司）が手がける住宅宿泊施設ブランド：「THE POOL HOUSE」ザ・プールハウス（https://thepoolhouse.jp/）2026年4月1日より「TOKYOBAY」「KISRAZU」の2施設で、夏まで待てない方へ！
「約32℃ プライベートヒートプール」をお愉しみいただけます。
遠くに行かなくても味わえる贅沢なトキを過ごせるリゾート空間
それが「THE POOL HOUSE」です。驚きと納得を誘う「場所×設計」のギャップがいままでにないリゾート体験を叶えます。
タイドデッキプールから雲海ミストのあるインフィニティープールを眺める【TOKYOBAY】(＊実際の画像です）
「TOKYOBAY」 ドアを開ければもうそこはリゾートの世界 場所とのギャップに驚く
TOKYOBAYは、新習志野駅から約2kmの工業団地内にある。訪れる人は近隣の風景と建物のドアを開けたとき、その風景とのギャップに驚きを隠せない。サウナで体を温める。サウナで整う。ファイヤーピットで癒される。TOKYOBAYは、都心から車で約30分、1番近いプールリゾートです。
インフィニティープールやタイドデッキプール、壁泉 (＊実際の画像です）
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=74UAIM9WMmQ ]
ジェットバス (＊実際の画像です）
日本初、管理が自動化された画期的な「マジラインプール iMagi-X」を採用
羽田空港・成田空港・東京駅からアクセス、電車でのアクセスも！ TDL・幕張メッセへも！
宿泊最大12名まで、日帰りは最大20名までご利用いただけます。
グループ・大家族・記念イベント・企業の研修にもお使いいただけます。
サウナ
5～6人で寛げるサイズ
オープンエアダイニング
雨の日も焼肉・鍋パーティ-
バーラウンジ
グラスを傾けながら過ごす
シアターラウンジ
Net完備・ｵﾝﾗｲﾝ会議も可能
「KISARAZU」三井アウトレットパーク木更津まで歩いて12分 房総旅行のハブにも
KISARAZUは、アクアライン金田インター出口より車で7分。
ミストサウナで体を温める。屋上スカイテラスで整う。都心から車で約45分。
（＊実際の画像です）
日本初、管理が自動化された画期的な「マジラインプール iMagi-X」を採用（＊実際の画像です）
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_pZ4UZrWlsQ ]
羽田空港・成田空港・東京駅からアクセス、電車バスでのアクセスも！ 三井アウトレットパーク木更津まで徒歩12分！
（＊実際の画像です）
スカイテラスからサンセット（＊実際の画像です）
宿泊最大8名まで
アウトドアリビング
ミストサウナ
ナイトプールを見ながら
ナイトプール
幻想的な水景ナイトプール
ドアを開ければ
南国リゾート！
CHILLNN（チルン）サイト ベストレート【５％OFF】実施中
チルンから予約！ベストレート
ＣＨＩＬＬＮＮ（チルン）予約サイト、ベストレート5％OFFにてご予約いただけます。
【TOKYOBAY】https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0(https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0)
【KISARAZU】https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu(https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu)
「THE POOL HOUSE TOKYO BAY」プライベートヒートプール概要
施設名：THE POOL HOUSE TOKYO BAY
所在地：千葉県習志野市茜浜1-2-17-2
プライベートヒートプール（温水プール）開始日：2026年4月1日より
温水プール水温：約32℃（外部環境により異なる場合があります）
タイプ：一棟貸切型プール付リゾートヴィラ（宿泊・日帰り・撮影スタジオ）
定員：宿泊最大12名・日帰り最大20名
オーナー：株式会社プロスパーデザイン（https://www.prosper-d.co.jp/）
委託運営者：株式会社ＰＱＤ（https://pqd.co.jp/）
▶予約直サイト：CHILLNN（チルン）ベストレート5％OFF実施中
https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0
▶公式 「THE POOL HOUSE（ザ・プールハウス）予約サイト」：https://thepoolhouse.jp/
▶公式YouTubeChannel：https://www.youtube.com/@THEPOOLHOUSE_pd
▶公式Instagram：https://www.instagram.com/the__pool__house/
▶ 問い合わせ：03-6705-5554 email： vacation.rental.hr@gmail.com （株式会社PQD）
「THE POOL HOUSE KISARAZU」プライベートヒートプール概要
施設名 ：THE POOL HOUSE KISARAZU
所在地 ：千葉県木更津市牛込４７４-４
プライベートヒートプール（温水プール）開始日：2026年4月1日より
温水プール水温：約32℃（外部環境により異なる場合があります）
タイプ ：一棟貸切型プール付リゾートヴィラ（民泊）
主要アメニティー：プール・ミストサウナ・ＢＢＱコーナー・屋上スカイテラス
定 員 ：宿泊最大8名、3LDK
オーナー ：株式会社プロスパーデザイン（https://www.prosper-d.co.jp/）
委託運営者：株式会社バンデリエ （https://hakuspe.com/）
03－6825－0704 hakuspe@bandelie.co.jp
▶予約直サイト：CHILLNN（チルン）ベストレート5％OFF実施中
https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu
▶公式 「THE POOL HOUSE（ザ・プールハウス）予約サイト」：https://thepoolhouse.jp/
▶公式YouTubeChannel： https://www.youtube.com/@THEPOOLHOUSE_pd
▶公式Instagram：https://www.instagram.com/the__pool__house/
▶ 問い合わせ：株式会社バンデリエ 03－6825－0704
