夏まで待てない　4月1日から温水プール開き！　扉を開ければもうそこはリゾートの世界観「THE POOL HOUSE　TOKYOBAY」「THE POOL HOUSE KISARAZU」ザ・プールハウス

株式会社プロスパーデザイン

プールハウス・マジラインプール設計施工販売の株式会社プロスパーデザイン（CEO 竹下孝司）が手がける住宅宿泊施設ブランド：「THE POOL HOUSE」ザ・プールハウス（https://thepoolhouse.jp/）2026年4月1日より「TOKYOBAY」「KISRAZU」の2施設で、夏まで待てない方へ！


「約32℃ プライベートヒートプール」をお愉しみいただけます。



遠くに行かなくても味わえる贅沢なトキを過ごせるリゾート空間

それが「THE POOL HOUSE」です。驚きと納得を誘う「場所×設計」のギャップがいままでにないリゾート体験を叶えます。



タイドデッキプールから雲海ミストのあるインフィニティープールを眺める【TOKYOBAY】(＊実際の画像です）






「TOKYOBAY」　ドアを開ければもうそこはリゾートの世界　場所とのギャップに驚く

TOKYOBAYは、新習志野駅から約2kmの工業団地内にある。訪れる人は近隣の風景と建物のドアを開けたとき、その風景とのギャップに驚きを隠せない。サウナで体を温める。サウナで整う。ファイヤーピットで癒される。TOKYOBAYは、都心から車で約30分、1番近いプールリゾートです。



インフィニティープールやタイドデッキプール、壁泉　 (＊実際の画像です）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=74UAIM9WMmQ ]

　ジェットバス (＊実際の画像です）


日本初、管理が自動化された画期的な「マジラインプール　iMagi-X」を採用


羽田空港・成田空港・東京駅からアクセス、電車でのアクセスも！　TDL・幕張メッセへも！


宿泊最大12名まで、日帰りは最大20名までご利用いただけます。


グループ・大家族・記念イベント・企業の研修にもお使いいただけます。


サウナ

5～6人で寛げるサイズ




オープンエアダイニング

雨の日も焼肉・鍋パーティ-




バーラウンジ

グラスを傾けながら過ごす




シアターラウンジ

Net完備・ｵﾝﾗｲﾝ会議も可能







「KISARAZU」三井アウトレットパーク木更津まで歩いて12分　房総旅行のハブにも

KISARAZUは、アクアライン金田インター出口より車で7分。


ミストサウナで体を温める。屋上スカイテラスで整う。都心から車で約45分。




（＊実際の画像です）


日本初、管理が自動化された画期的な「マジラインプール　iMagi-X」を採用（＊実際の画像です）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_pZ4UZrWlsQ ]

羽田空港・成田空港・東京駅からアクセス、電車バスでのアクセスも！　三井アウトレットパーク木更津まで徒歩12分！


（＊実際の画像です）


スカイテラスからサンセット（＊実際の画像です）


宿泊最大8名まで


アウトドアリビング




ミストサウナ

ナイトプールを見ながら




ナイトプール

幻想的な水景ナイトプール




ドアを開ければ

南国リゾート！





CHILLNN（チルン）サイト　ベストレート【５％OFF】実施中


チルンから予約！ベストレート

ＣＨＩＬＬＮＮ（チルン）予約サイト、ベストレート5％OFFにてご予約いただけます。



【TOKYOBAY】https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0(https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0)


【KISARAZU】https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu(https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu)





「THE POOL HOUSE TOKYO BAY」プライベートヒートプール概要

施設名：THE POOL HOUSE TOKYO BAY


所在地：千葉県習志野市茜浜1-2-17-2


プライベートヒートプール（温水プール）開始日：2026年4月1日より
温水プール水温：約32℃（外部環境により異なる場合があります）


タイプ：一棟貸切型プール付リゾートヴィラ（宿泊・日帰り・撮影スタジオ）


定員：宿泊最大12名・日帰り最大20名


オーナー：株式会社プロスパーデザイン（https://www.prosper-d.co.jp/）


委託運営者：株式会社ＰＱＤ（https://pqd.co.jp/）



▶予約直サイト：CHILLNN（チルン）ベストレート5％OFF実施中


　　　　　　　　　　　　https://www.chillnn.com/19983eafdac1f0


▶公式 「THE POOL HOUSE（ザ・プールハウス）予約サイト」：https://thepoolhouse.jp/


▶公式YouTubeChannel：https://www.youtube.com/@THEPOOLHOUSE_pd


▶公式Instagram：https://www.instagram.com/the__pool__house/


▶ 問い合わせ：03-6705-5554 　email：　vacation.rental.hr@gmail.com　（株式会社PQD）





「THE POOL HOUSE KISARAZU」プライベートヒートプール概要

施設名　　：THE POOL HOUSE KISARAZU


所在地　　：千葉県木更津市牛込４７４-４


プライベートヒートプール（温水プール）開始日：2026年4月1日より
温水プール水温：約32℃（外部環境により異なる場合があります）


タイプ　　：一棟貸切型プール付リゾートヴィラ（民泊）


主要アメニティー：プール・ミストサウナ・ＢＢＱコーナー・屋上スカイテラス


定　員　　：宿泊最大8名、3LDK


オーナー　：株式会社プロスパーデザイン（https://www.prosper-d.co.jp/）


委託運営者：株式会社バンデリエ　（https://hakuspe.com/）


　　　　　　03－6825－0704　　hakuspe@bandelie.co.jp


▶予約直サイト：CHILLNN（チルン）ベストレート5％OFF実施中


　　　　　　　　　　　　　https://www.chillnn.com/19a7b2c445a3bb#hotelMenu


▶公式 「THE POOL HOUSE（ザ・プールハウス）予約サイト」：https://thepoolhouse.jp/


▶公式YouTubeChannel：　https://www.youtube.com/@THEPOOLHOUSE_pd


▶公式Instagram：https://www.instagram.com/the__pool__house/


▶ 問い合わせ：株式会社バンデリエ　03－6825－0704





