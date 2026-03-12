【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】4月22日「道の駅の日」記念キャンペーン第１弾！　特別宿泊プランを販売開始

積水ハウスホテルマネジメント株式会社

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、4月22日の「道の駅の日」を記念し、全国29施設で利用できる特別宿泊プランを販売開始いたしました。本プランは、1泊限定で20％割引、2泊以上で25％割引となるキャンペーン価格で提供し、道の駅を拠点とした地域の魅力を体験するローカル旅を、より手軽にお楽しみいただける内容です。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。

1993年に最初の103の道の駅が登録されたことを受け、一般社団法人全国道の駅連絡会が4月22日を「道の駅の日」と制定しました。全国に広がる道の駅は、地域の特産品や観光情報の発信拠点として多くの方に親しまれています。

このたび「道の駅の日」を記念し、フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルは全国29施設で2種類の特別宿泊プランを販売開始いたしました。

全国29か所それぞれの土地に根づく文化や風土を体感し、ガイドブックには載っていない、泊まるからこそ出会える景色を探しに出かけてみませんか。近隣の道府県への小旅行や、以前から関心のあった地域を訪れるきっかけとしてもご活用いただけます。期間限定の特別価格で、道の駅を起点とした地域の魅力を深く味わうローカル旅をぜひご体験ください。

＜1泊限定・20％OFF＞道の駅の日キャンペーンプラン

1泊の滞在を対象とした割引プランです。通常料金から20％割引の特別価格で宿泊できます。

短期滞在や、初めてフェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルを利用する方にも気軽にお試しいただける内容です。当ホテルを拠点に、周辺地域の散策や地元の食を楽しむ旅を手軽に始められます。

＜2泊以上・25％OFF＞道の駅の日キャンペーンプラン

2泊以上の連泊を対象とした割引プランです。通常料金から25％割引の特別価格で宿泊できます。

滞在日数に余裕を持つことで、朝夕の時間帯による風景の変化や、地元の方との交流など、1泊では体験しにくいその土地の日常に触れる機会が広がります。複数の道の駅を巡る周遊旅行の拠点としても活用いただけます。

【販売期間】～7月17日（金)

【宿泊期間】～7月17日（金) ※除外日あり

【対象ホテル】全国14道府県29施設

29ホテルは以下よりご確認ください。

https://fairfield-michinoeki-japan.com/ja/michi-no-eki-hotels

【購入方法】以下の特設サイトよりお申し込みいただけます。

https://www.marriott.com/ja/offers/20-25-off-michi-no-eki-day-campaign-off-215777

※空室状況によってはキャンペーンプランが販売されていない場合もございます。予めご了承ください。

※＜1泊限定・20％OFF＞道の駅の日キャンペーンプランは延泊された場合でも、2泊以上プランの割引料金は適用されませんのでご了承ください。

※大人1名につき、小学生以下1名が無料添い寝でご利用いただけます。

■おすすめローカル旅＜2泊3日モデルコース＞

お茶の町・京都南山城村から、日本最古の道・奈良天理の山の辺の道。

都市部からわずか1時間で、新緑広がる茶畑の風景や、古道の静かな散策、地元食材の味わいなど、その時々の出会いとともにローカルならではの魅力に触れられる、春にぴったりの2泊3日モデルコースです。

DAY１

新茶の季節を迎える春にぴったりの“お茶の町・京都”を存分にお楽しみいただけます。香り高い宇治茶の魅力を堪能できる抹茶を使った茶そばやソフトクリームをはじめ、一面に広がる緑にかがやく茶畑は今の時期しか体験できません。ホテルを拠点に、京都南部ならではの風景や食を楽しみ、さらに夕食は隣接する三重県に足を延ばし、土地に受け継がれた伝統の味をお楽しみいただけます。

１.京都駅からレンタカーで南山城村へ

２.道の駅お茶の京都みなみやましろ村：ランチ

└南山城村の抹茶を使った「茶蕎麦」が人気。デザートには濃厚な「抹茶ソフトクリーム」がおすすめ。

３.南山城村のお茶畑：散策

└五月になると、丘一面の茶畑が鮮やかな萌黄色に染まり、新緑の絨毯のような景色が見られる。

４.フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ：チェックイン

５.田楽座わかや：ディナー

└江戸時代から八代にわたり守り続けてきた名物「豆腐でんがく」は、必ず味わいたい逸品。

DAY２

2日目と3日目の旅は、三重・奈良へと足を延ばす旅です。県境を越えてすぐの三重県伊賀市は古くから酒どころとして知られ、口当たりが柔らかく飲みやすい春ならではの季節酒が味わえます。その後は、奈良天理の日本最古の道といわれる山の辺の道へ。万葉の時代から続く歴史の道は、心地よい春風を感じるこの季節ならではの贅沢です。奈良県と三重県の食文化や伝統にも触れながら、それぞれの風土と魅力を1日で楽しめます。

１. 大田酒造 酒蔵りかこ ：地酒を購入

└伊賀の伏流水と地元産酒米を使い、伝統の技で醸した、伊賀の風土を味わえる一杯。

２. うだ薬湯の宿 やたきや ：ランチ

└敷地内の畑で育てた無農薬・有機野菜を使用したランチを楽しめる。

３. フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 ：チェックイン

４. すぎ乃 ：ディナー

└全国100以上の酒蔵を巡って厳選した地酒が揃い、「自家製だしを使った創作おでん」が人気のお店。

DAY３

１. 山の辺の道 ：散策

└万葉の歌人たちも愛した日本最古の道。歴史を感じながらのんびり散策。

２. 洋食Katsui ：ランチ

└懐かしさのある丁寧な洋食ランチを味わえる。一口で思わず笑顔になる味わい。

３. 道の駅 なら歴史芸術文化村 ：文化財修復現場を見学

└絵画・書跡、彫刻、建造物等の修復工房がガラス越しに公開され、専門技術の作業を間近で見られる。

４. 奈良・天理からレンタカーで京都駅へ

フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ

フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道

支配人 星野滋からのメッセージ

日本にはまだまだ知られていない魅力的な場所が数えきれないほどあります。今回ご紹介した南山城村もそのひとつ。京都や大阪から車や電車でわずか1時間ほどの距離にありながら、奈良県・滋賀県・三重県との県境に位置するこの村には、都会の喧騒とは別世界の穏やかな時間が流れています。見渡す限りに広がる宇治茶の茶畑を渡る風の心地よさを感じ、摘みたての茶葉から生まれる抹茶スイーツの豊かな香りを味うことができます。さらに、この地域にはかつて伊賀忍者が往来した歴史も息づいており、子どもから大人まで楽しめる忍者ゆかりのスポットも点在しています。

また、天理の山の辺の道では、日本最古ともいわれる古道を歩きながら、奈良盆地の悠然たる眺めを一望できます。いずれも、実際に足を運び、五感で味わってこそ出会える感動です。私たちは、「道の駅」に隣接するホテルとして、その土地の暮らしや文化に溶け込むような旅の拠点でありたいと考えています。ただ観光名所を巡るだけではなく、地域の日常に触れ、土地の人々の温もりを感じていただくことこそが、私たちが思い描く旅の形です。是非、フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルを旅の拠点に、まだ見ぬ日本の奥深い魅力を探しに出かけてみてください。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

公式WEBサイト：http://www.fairfield-michinoeki.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトは、今後も全国各地で地域の魅力を満喫できる企画を継続的に実施します。道の駅を拠点とした宿泊旅行は、観光客の訪問先が主要都市や有名観光地に偏りがちな現状に対し、地域の多様な魅力を届ける新たな旅の選択肢として、市場の広がりが期待されます。全国29施設のネットワークを活かし、季節ごとの地域行事や旬の食材と連動した宿泊企画を展開することで、繰り返し訪れたくなる旅の動機づくりに取り組みます。また、各施設に近接する道の駅との連携を深め、宿泊者が地域の農産物や工芸品、体験活動に自然と触れられる環境を整えることで、地域経済への波及効果を高めます。こうした取り組みを通じて、宿泊者の皆様にご滞在をお楽しみいただくとともに、地域観光の活性化に貢献する拠点としての役割を果たしてまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。