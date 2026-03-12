Microsoft 365 のガバナンスを強化するサポートサービスを提供開始

ＪＢＣＣホールディングス株式会社

ITサービス業のＪＢＣＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長：東上 征司、以下ＪＢＣＣ）は、Microsoft 365※のユーザー管理などのガバナンス強化と運用負荷を軽減する「JBCC Total Support for Microsoft 365」の提供を開始します。本サービスでは、ＪＢＣＣが導入段階からお客様環境を調査し、最適な環境構築と運用サポートを提供します。

※ Microsoft Officeや Microsoft Teamsなど、企業活動に欠かせない様々なアプリケーションやサービスをパッケージ化したクラウドサービス

Microsoft 365の利用は多くの企業にとって業務上欠かせないものですが、Microsoft 365の利用範囲の拡大や生成AIの普及に伴って、ユーザー管理と、個々のユーザーがどのデータにアクセスできるかを適切に管理するガバナンスの重要性が高まっています。しかし、「どこから手を付ければよいかわからない」という企業も多く、ガバナンスを強化するための対応内容や優先順位の明確化には、専門的な知見が必要です。

本サービスでは、Microsoft 365 の導入にあたり、検証段階からＪＢＣＣのSEがアセスメントを行うことで、脆弱性の対応ポイントを可視化し、ユーザーが安心安全に Microsoft 365 を利用できる環境を構築します。対応すべき個所を明らかにしたあとは、お客様環境での効果と運用イメージを確認するPoC（概念実証）支援を行い、運用開始後も監視や改善提案を通じて継続的にサポートするため、運用のノウハウがないお客様でも、ガバナンスの強化と、運用負荷軽減が可能です。

■ JBCC Total Support for Microsoft 365の特長- SEによるお客様個別の運用支援サービスの提供と改善提案- 運用センターによるQ&A受付および Microsoft 365メンテナンス情報の通知、セキュリティ検知・通知- バックアップ・長期ログ保管・リスクユーザー監視の各サービスは継続提供■ 導入支援のロードマップ

■ 日本マイクロソフト株式会社様よりエンドースメント

日本マイクロソフト株式会社

コーポレートソリューション事業本部 チャネルパートナー統括本部長/ 執行役員

三野 達也 氏



日本マイクロソフトは、ＪＢＣＣ株式会社様による「JBCC Total Support for Microsoft 365」の提供開始を心より歓迎いたします。

本サービスは、Microsoft 365 環境におけるガバナンスの強化と運用負荷軽減を実現する包括的な支援として、お客様の安全で持続的なクラウド活用に大きく貢献するものです。検証・PoC（概念実証）から運用センターによる監視・通知まで一貫したサポートは、企業のセキュリティレジリエンス向上に寄与すると考えております。

日本マイクロソフトは今後もＪＢＣＣ株式会社様と協働し、お客様の生産性向上とセキュアなデジタルワークプレースの実現を支援してまいります。

Microsoft 365 の利活用を成功に導く ＪＢＣＣのトータルサポート

https://www.jbcc.co.jp/lp/m365/

受賞企業が語る！Azure と Microsoft 365 で実現するモダナイゼーション ～コスト・セキュリティからAI活用まで～【3/27開催ウェビナー】

https://www.jbcc.co.jp/event/2026/03/27/8170.html

■ ＪＢＣＣ株式会社について https://www.jbcc.co.jp/

マルチクラウド環境に対応したクラウド、セキュリティのサービスを取り揃え、お客様の安全かつ長期的なクラウド活用を促進しています。また、基幹システムの超高速システム開発を特長とし、お客様の経営課題を技術力とスピードで解決します。ＪＢＣＣ株式会社は、ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：東上 征司）の事業会社です。



※ Microsoft 、Microsoft 365 、Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。

