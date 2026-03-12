コスモヘルスが未来の才能を応援する「イロトリドリプロジェクト」、プロバイクレーサー 岡谷雄太選手の紹介動画を公開

コスモヘルス株式会社

コスモヘルス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小塚崇史）は、次世代の才能を支援する「イロトリドリプロジェクト」の一環として、プロバイクレーサー・岡谷雄太（おかや ゆうた）選手を紹介する動画を新たに公開しました。

本動画は、陸上・女子七種競技の萩原このか選手、プロパデルプレーヤーの五味亮将選手に続く、イロトリドリプロジェクト メンバー紹介の第3弾です。

岡谷選手は、本プロジェクトのサポートメンバーとして選出されたアスリートの1人です。

動画の見どころ：スピードの先にある“挑戦”──モータースポーツの世界と未来への視線

本動画では、幼少期からバイクと向き合い続けてきた岡谷選手が、モータースポーツの魅力や過酷さ、そして競技を通じて自身が追い求めてきたものについて語ります。

イロトリドリナビゲーターの金城小雪さんとの対談を通して、国内最高峰の舞台から世界を見据える現在の想い、そしてこれから描く未来像に迫ります。

一瞬の判断と極限の集中力が求められるモータースポーツの世界。

岡谷選手は、幾度もの困難や壁を乗り越えながら、自身の走りと真摯に向き合い続けてきました。

本動画は、スピードの裏側にある努力と覚悟、そして次のステージへと挑み続ける岡谷選手の姿を通じて、挑戦することの意味を伝える内容となっています。

【動画はこちら】

https://youtu.be/9qsSuJUibYs?si=DZnthq5putSRGAur

イロトリドリプロジェクトとは

未来で輝く次世代の才能を応援する、コスモヘルスの新プロジェクトです。

私たちは、この世界に無数に存在する“色”の多様性に着目しています。本プロジェクトは、スポーツや文化活動など、あらゆる分野で挑戦する若者たちが「自分らしい色＝自分の価値」を見つけ、磨き続けるための後押しを目的としています。

◆ 主な活動内容

・選出されたメンバーに対し、1年間にわたりコスモヘルス製品を提供し、活動をサポートします。

・プロジェクトを通じて、各参加者が自分自身の「色」を表現し、発信していく過程を応援します。

・メンバー同士が互いの「色」を理解し、新たなインスピレーションを得るための交流会を定期的に開催します。

・外部の専門家を招いた特別講演や研修を実施し、競技や活動の枠を超えた知見を得ることで、メンバーそれぞれの価値をさらに高めます。

出演アスリート紹介

岡谷 雄太（おかや ゆうた）選手｜プロバイクレーサー

・カラー：紅緋（べにひ）

紅緋とは、深みのある赤色で、内に秘めた情熱や揺るがぬ意志を象徴する色とされています。

静かに燃え続ける熱を宿し、挑戦の先へと進み続ける姿を表す色です。

・特徴：

幼少期よりバイクに親しみ、国内外のレースシーンで経験を積むプロライダー。

国内最高峰クラスへの参戦を経て、現在は世界を視野に入れた挑戦を続けている。

競技成績だけでなく、モータースポーツの魅力を次世代へ伝える活動にも意欲的に取り組んでいる。

※詳細プロフィールは公式ページをご参照ください。

https://www.cosmohealth.co.jp/service/nextgeneration/#player04

イロトリドリナビゲーター紹介

【イロトリドリプロジェクト 公式ページ】

https://www.cosmohealth.co.jp/service/nextgeneration/