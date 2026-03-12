マウザー、Littelfuse 828シリーズ高電圧カートリッジヒューズの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Littelfuse(https://www.mouser.jp/manufacturer/littelfuse/)の828シリーズ高電圧カートリッジヒューズ(https://www.mouser.jp/new/littelfuse/littelfuse-828-high-voltage-cartridge-fuse/)の取り扱いを開始しました。本製品はコンパクト設計ながら高電圧定格、柔軟な取付オプション、自動車グレードの信頼性を提供します。車載充電器（OBC）、電力(https://resources.mouser.com/power-management)分配ユニット（PDU）、高電圧電気自動車(https://resources.mouser.com/ev-hev)（EV）サブシステムを含む自動車アプリケーションにおいて、信頼性の高い回路保護を実現します。

マウザーで取り扱うLittelfuse 828(https://www.mouser.jp/new/littelfuse/littelfuse-828-high-voltage-cartridge-fuse/)シリーズ高電圧カートリッジヒューズは、AEC-Q200準拠で定格1000VDC、高い遮断能力を備えています。EVシステム向けに特別設計された828シリーズは、10kAの遮断定格を有し、-55°C～+125°Cの温度範囲で動作します。堅牢な構造により、EVアプリケーションに伴う過酷な環境(https://resources.mouser.com/harsh-environments)下でも耐久性と性能を保証します。また、スルーホールやボルトダウンなど複数の取り付け構成を提供します。豊富な取り付けオプションにより追加の取付部品が不要となり、高電圧回路への統合が簡素化されます。コンパクトな828シリーズ高電圧カートリッジヒューズは、性能と保護機能を維持しながらPCBスペースを最大限に活用できる設計です。

Littelfuse 828シリーズ高電圧カートリッジヒューズの詳細については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/littelfuse/littelfuse-828-high-voltage-cartridge-fuse/(https://www.mouser.jp/new/littelfuse/littelfuse-828-high-voltage-cartridge-fuse/)

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/(https://www.mouser.jp/newsroom/)



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



Littelfuseについて

Littleuseは、持続可能で、つながり、より安全な世界を実現する産業技術製造企業です。15カ国以上に拠点を置き、17,000人のグローバル従業員を擁するリテルヒューズは、顧客と連携し革新的で信頼性の高いソリューションを設計・提供しています。10万社以上のエンドユーザーにサービスを提供するリテルヒューズの製品は、産業、輸送、電子機器など多様なエンドマーケットで、あらゆる場所で、毎日活用されています。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-237-34f3c096fbbca0e9a9590580d671653e.pdf