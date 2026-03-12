役員人事に関するお知らせ
丸井織物株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/66462/table/868_1_12ede90aa35f3a093efd60abe10c0d81.jpg?v=202603121251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/66462/table/868_2_b7690cac213f008f3bc5557329148eb5.jpg?v=202603121251 ]
マルオリグループ株式会社および丸井織物株式会社（本社：石川県鹿島郡中能登町）は、2026年３月10日開催の取締役会において、2026年3月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
■マルオリグループ株式会社
■丸井織物株式会社
■ 退任（丸井織物）
監査役 古澤 久良
■ 代表取締役社長（新任）の略歴
宮本 智行（みやもと・ともゆき）
生年月日 1979年11月10日
2006年 オクラホマシティ大学大学院 MBA 修了
2006年 株式会社リクルート 入社
2012年 宮米織物株式会社 入社
2014年 丸井織物株式会社 ネット事業部門長
2016年 丸井織物株式会社 取締役
2019年 丸井織物株式会社・宮米織物株式会社 常務取締役
2023年 丸井織物株式会社・宮米織物株式会社 専務取締役
2024年 丸井織物株式会社・マルオリグループ株式会社 代表取締役専務
2025年 丸井織物株式会社・マルオリグループ株式会社 代表取締役副社長
2026年 マルオリグループ株式会社・丸井織物株式会社 代表取締役社長 就任予定
※2023年7月 宮米織物株式会社はマルオリグループ株式会社へ社名変更