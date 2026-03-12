高耐荷重・100型ディスプレイ対応の手動上下昇降ディスプレイスタンドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、60～100インチの大型ディスプレイに対応したディスプレイスタンド「CR-PL67BK」を発売しました。

耐荷重100kgで大型ディスプレイをしっかり支え、専用ハンドルによる上下昇降機能を搭載しています。大型キャスター付きでスムーズな移動も可能です。

品名：手動上下昇降ディスプレイスタンド（100型対応・高耐荷重）

品番：CR-PL67BK 標準価格：107,800円（税抜き 98,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-PL67BK

ディスプレイを取り付けたまま、片手でラクに昇降

背面のハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま高さの調整ができます。

ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。

60～100型の大型テレビに対応

100型サイズ・重さ100kgまでのディスプレイを設置できる、大型テレビに特化したディスプレイスタンドです。学校やオフィスなど、大人数でディスプレイを見る場所におすすめです。

状況に合わせて高さを微調整可能

無段階で高さ調整が可能です。部屋の広さ、人数、身長に合わせて、最適な高さに調整できます。

高さを簡単に低くできるので、扉にぶつからない

ハンドルで簡単に高さを低くできるので、別の教室・会議室への移動時に扉にぶつかる心配がありません。

もしもの時も転倒しにくい安全設計（転倒角度 前後左右15°対応）

前後左右に15度まで傾いてしまっても転倒しないよう設計されています。これはJIS規格の10度よりもさらに厳しい基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

また、最大震度6強対応の別売のストッパー（MQ003P）を一緒に使用すれば、スタンドの転倒や暴走も防止でき、より安心です。

使用時の揺れを軽減する補強フレーム

ディスプレイ設置部の背面には補強フレームが付いており、電子黒板を使用する際の揺れを軽減します。底面裏にも補強フレームがついており、安定性が高く頑丈な設計です。

安定感のある大型キャスター

安定性が高く、滑らかに移動できる直径10cmの大型キャスターを採用しています。

4輪全てに車輪・車軸ロックの機能がついており、移動後の設置時にも安心です。

ノートパソコンなどを置ける大型棚板付き

幅76cm×奥行35cmの大型の棚板を備え、耐荷重10kgのため大きく重めの機器も安定して置けます。棚板は安全性の高い角丸加工を施しています。また、組み立て時に高さを3段階で設定できます。

タップトレー付きで見た目スッキリ

ブラケット裏にはタップトレーが付いており、前から見えないようにケーブルやタップを収納できます。また、ケーブルが絡まらないよう整理ができるフックや、配線に便利なケーブル穴も付いています。

移動時に便利なハンドル付き

取っ手が本体の軸部分についているので、ディスプレイがついた状態でもスムーズに移動できます。

※ディスプレイを設置した状態での長距離の移動や、移動させながらの使用はしないでください。

大型テレビを簡単＆しっかり固定

ブラケットをディスプレイ背面に取り付け、スタンドに掛けるだけで簡単に設置できます。最後にネジでしっかり固定します。

