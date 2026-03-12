AOAO SAPPORO開業以来初の認定 公益社団法人 日本動物園水族館協会により、センニンガジが初繁殖に認定されました

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、初繁殖認定を受けた「センニンガジ」の展示を2026年3月13日（金）から開始します。

【（左）AOAO SAPPOROで繁殖した「センニンガジ」、（右）初繁殖認定証】

2024年5月にAOAO SAPPOROで繁殖に成功した「センニンガジ」が、公益社団法人 日本動物園水族館協会（以下、JAZA）によって、「初繁殖認定」を受けました。初繁殖認定とは、動物園・水族館が飼育している動物が国内で初めて繁殖したことを、JAZAが証明するものです。AOAO SAPPOROでは開業以来、初めてになります。

初繁殖認定を受け、3月20日（金）19時より、NIGHT WATCHING TALK #9 「AOAO SAPPORO開業以来初！センニンガジ初繁殖認定」を実施します。毎月第3金曜日に生物スタッフが担当する生物について解説する人気のプログラムです。AOAO SAPPOROが明らかにした、センニンガジの不思議について生物スタッフが解説し、一緒に観察します。

○センニンガジ 初繁殖認定までの経緯

【展示】センニンガジの成魚と幼魚の比較展示

展示期間：2026年3月13日（金）～

展示場所：4F「LABORATORY」

展示内容： 大きさを比較できるほか、物陰に隠れる習性や特徴的な体の模様を観察することができます。

【センニンガジの幼魚】

センニンガジについて

種名：センニンガジ

英名：Carpet eel-blenny

学名：Congrogadus subducens

【センニンガジの成魚】【体験プログラム】NIGHT WATCHING TALK #9「AOAO SAPPORO開業以来初！センニンガジ初繁殖認定」

開催日時：2026年3月20日（金）19:00～

開催場所：5F「CO-WORKING 」

参加料金：無料 ※入館料別途必要

開催内容：AOAO SAPPORO開業以来初の「初繁殖認定」を受けたセンニンガジについて解説するプログラムです。AOAO SAPPOROが明らかにした、センニンガジの不思議を生物担当とともに観察します。

【NIGHT WATCHING TALK イメージ】【キャンペーン】新生活応援！入館料無料！春のすいぞくかん「花咲く（87×39）」キャンペーン

開催期間：2026年3月6日（金）～4月13日（月）計39日間

受付場所：4F「エントランス」

参加条件：

１.今年の春から新生活を迎えることが証明できるものを持参

２.AOAO SAPPOROの公式Instagramをフォロー

※証明できるものについては2026年以降の日付が記載されていること、また本人確認を行うため、ご自身の氏名が記載されたものを身分証明証と共にご持参ください。なお、対象は本人1名様限りです。

例．入学試験の合格通知書、卒業証明書、住民票（転居したことが分かるもの）

開催内容：この春、進学や就職などで新生活を迎える方を対象に、水族館からお祝いのプレゼントをお贈りします。これまでの努力が実を結び、大輪の花を咲かせてほしいという願いを込め、テーマは「花咲く」。「花咲く（ハナ・サク）」の語呂合わせにちなみ、参加対象に当てはまる方で、毎日先着87名様を計39日間の期間中AOAO SAPPOROへ無料でご招待します。新たなスタートを切る前のエネルギーチャージや息抜きに、生物たちとの心安らぐ時間をお楽しみください。

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【AOAO SAPPOROの展示イメージ】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引や特典などが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/(https://aoao-sapporo.blue/ticket/)

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

AOAO SAPPORO ロゴマーク