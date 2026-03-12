MyDearestのVRアクションゲーム『クローバークライマー』累計販売数30万本突破　関連動画は2億回再生超え

MyDearest株式会社

VRゲーム開発を手がけるMyDearest株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：岸上健人）は、カジュアルなゲームに特化したレーベル「Bazooka Studio」の第1弾タイトル『Crowbar Climber（クローバークライマー）』が、2024年10月30日の発売から約1年5ヶ月で累計販売数30万本を突破したことをお知らせいたします 。

「クローバークライマー」のルールは驚くほどシンプル。両手に持ったバールを壁や障害物に引っ掛け、己の腕の動きだけを頼りに頂上を目指して登っていきます 。

「クローバークライマー」は日本発のインディー規模のVRゲームで、主なユーザーは北米のヤングティーン層です。発売以来、ユーザーの心を掴み続けています。

・究極のストレスと、それを乗り越えた先の達成感

本作には、フックや板、回転する歯車など、一筋縄ではいかない障害物が多数配置されています 。バールを引っ掛け損ねれば容赦なく落下し、これまでの苦労が水の泡になる強烈なスリルとストレスがプレイヤーを襲います 。だからこそ難局を乗り越え、頂上に到達したときの達成感と爽快感は格別で、なぜか繰り返しプレイしてしまう「中毒性」を生み出しました 。

・ SNS映えする録画機能とTikTokでの拡散

本作は、プレイヤーの視点（一人称視点）だけでなく、客観的な視点（三人称視点）のどちらの映像も簡単に録画できる機能を備えています 。プレイヤーが悲劇的な落下をして絶叫する姿や、見事なテクニックで壁を登り切る動画が、TikTokで次々とシェアされました 。関連動画の再生数は2億回を超えています。

この見ている側も楽しくなる体験が、北米のヤングティーン層の心を掴んでいます。

「クローバークライマー」は、リリース後もマルチプレイモードの追加や新ステージのアップデートを重ねてきました。

MyDearestおよびBazooka Studioは、成長を続けるVR市場でこれからも世界中の皆様に驚きと熱狂をお届けするタイトルを開発してまいります。

■ 製品概要

- タイトル：『Crowbar Climber (クローバークライマー)』- 対応プラットフォーム： Meta Quest, Steam, PICO- ジャンル： アクション- 価格： 900円（税込）- プレイヤー： 1名（※アップデートによりマルチプレイにも対応）- 発売日： 2024年10月30日- 開発： Bazooka Studio- パブリッシング： MyDearest株式会社- 原案・初代ディレクター：渋谷宣亮（@Passonco）- 運営ディレクター：伊藤大祐- プロデューサー：千田翔太郎

■ MyDearest株式会社について

MyDearest株式会社は、「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」をミッションに掲げるスタートアップです。BtoC事業では、日本発のVRゲームで世界のα世代・Z世代市場を開拓するXRコンテンツスタジオを展開。自社オリジナルタイトルはMeta Questのストアランキングで上位を獲得。「8番出口VR」、「SASUKE VR」などIPを元にしたVRゲームも制作・パブリッシングし、グローバルで高い評価を得ています。BtoB事業では、大手企業や行政機関に「XR・メタバースの総合商社」として最適なビジネスソリューションを提供。2026年1月末に株式会社Moguraと経営統合し、国内随一の専門家集団によるリサーチやコンサルティング、開発、さらにはPR・運用までを一気通貫でサポートします。

公式サイト：https://mydearestvr.com/