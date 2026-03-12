森永乳業の育児ニュース『エンゼル110番レポート96号　～２０２５年 年間統計～』

森永乳業株式会社

森永乳業は、育児における実態や意見などをまとめたレポートを、1993年4月から「エンゼル110番レポート」として発行しています。この「エンゼル110番レポート」は、育児相談窓口「エンゼル110番」への相談内容から、育児に関する傾向についてまとめています。

エンゼル110番は1975年5月に開設され、2025年5月で50年を迎えました。

今回は2025年の年間統計をもとに、育児に関する傾向をレポートします。

【主な統計結果とトピック】

・2025年相談件数は3，576件、1ヵ月平均は298件と減少。

1通話の平均時間は18分54秒と過去最長だった昨年からは15秒短縮。

・減少傾向だった0～3カ月の低月齢のお子さまの相談が増加。

・パパからの相談が相談者全体の3％と20年前（2005年）の3倍に。

・相談内容は、「相談者自身」が昨年に引き続きトップ。

・トピック：育児あるある「行き渋り」の相談について

◇エンゼル110番 電話相談運営概要◇

相談対象 妊娠中～小学校就学前まで

相談員数 １2名（管理栄養士、保育士など）

ウェブサイト https://www.angel110.jp/

