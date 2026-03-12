京都先端科学大学が昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校と高大連携協定を締結

京都先端科学大学写真左から、昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 真下 峯子校長、京都先端科学大学 前田 正史学長

京都先端科学大学（所在地：京都市右京区、学長：前田 正史）は、昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校と高大連携協定を締結し、３月６日に京都太秦キャンパスで昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校の真下 峯子校長と前田 正史学長が出席のもと、協定締結式を行いました。

今回の高大連携協定は、両校が「グローバル社会で活躍できる人材の育成」を共通の教育目標として掲げて、教育に取り組んでいることから実現したものです。今後は、学問、スポーツ、文化などの幅広い分野において、相互に交流・連携を行います。

■昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校の真下峯子校長コメント

「女子生徒たちには、グローバルな視点を持って自分の人生を切り開いていってほしいと、これまで強く願ってきました。今回の高大連携協定は、生徒たちの未来にとって大きな意義があるものと期待しています」

■京都先端科学大学 前田 正史学長コメント

「今回の連携を通じて、生徒の皆さんがより広い感性や可能性を育む機会になることを期待しています。本学では現在、70か国以上から留学生を受け入れており、特に工学部には多くの女子留学生も在籍しています。こうした国際的な環境も活かしながら、女子生徒の皆さんの成長をともに支えていきたいと考えています」

