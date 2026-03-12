【チーズガーデン】春から初夏への季節の移ろいにぴったりな和と洋が織りなす味わい　『チーズラングドシャ』初の“和”フレーバー『抹茶チーズラングドシャ』登場

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『抹茶チーズラングドシャ』を2026年3月25日（水）より、全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで販売いたします。

※画像はイメージです

チーズガーデンの『チーズラングドシャ』は、口の中でほどけるような軽い食感の薄焼きクッキーで、ホワイトチョコレートとチーズクリームをサンドした一品です。幅広い年代の方から愛されているチーズガーデンの人気の焼菓子のひとつで、様々なシーンでご利用いただいております。

今回、『チーズラングドシャ』初の“和”フレーバー『抹茶チーズラングドシャ』を期間限定で販売いたします。浅黄色の抹茶風味の薄焼きクッキーで、ミルキーでコクのあるチーズクリームとホワイトチョコレートをサンドしました。ひと口食べると、抹茶の上品な香りや薄焼きクッキーの軽やかな食感、チーズクリームのほのかな塩味、ホワイトチョコレートのやさしい甘みが織りなす美味しさがお楽しみいただけます。

会社の同僚やご友人などへのささやかなプレゼントや、新たな門出を迎える方へのギフト、一息つきたい時など自分へのご褒美など、様々なシーンにぴったりな商品です。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

抹茶チーズラングドシャ5枚入900円（税込）

＜商品概要＞

商品名：抹茶チーズラングドシャ

販売価格：5枚入900円（税込）

販売期間：2026年3月25日（水）～6月中旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

【チーズガーデン 焼菓子一部商品のご紹介】

チーズガーデンでは、チーズガーデンのスイーツを通して、あたたかい幸せな時間を贈りたいという想いから様々なチーズスイーツを開発・販売しています。

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

チーズバウム 1,680円（税込）

機械だけに頼らずに、職人の目と手によって焼き上げられる、濃厚なチーズの香りと、しっとりとした美味しさがお楽しみいただけます。

「第93回ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門において、最高賞「グランプリ」を受賞。

チーズバウム（カット）4個入 1,000円（税込）

『チーズバウム』の一層一層丁寧に焼き上げるこだわりと美味しさはそのままに、食べ切りサイズに個包装した一品です。

チーズラングドシャ 5枚入 800円（税込）

ホワイトチョコレートの甘さとチーズクリームの塩気が絶妙な美味しさです。

フィナンシェ 2個入 550円（税込）

焦がしバターとハチミツをたっぷりと使用したクラシックな味わいの一品です。

※はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/