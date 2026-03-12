レポートオーシャン株式会社プレスリリース : エアーフレッシュナー市場の将来展望2033年に175億5,540万米ドルへ到達見込み、CAGR 3.5%で拡大するホーム＆カー芳香市場 ?
エアーフレッシュナー市場は、2024年から2033年にかけて128億8,090万米ドルから175億5,540万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は3.5%を見込んでいます。この市場は、空間内の不快な臭いを取り除くために広く利用されており、芳香剤製品の需要は急速に拡大しています。特に家庭用と商業施設での使用が増加しており、製品の多様化と消費者の意識の高まりが市場の成長を促進しています。
空気質への関心の高まりが市場を牽引
大気汚染への懸念の高まりがエアーフレッシュナー市場を牽引する主要因です。WHOによると、世界中の99%の人口が高濃度の汚染物質を含む空気にさらされており、特に低所得国および中所得国では、その影響が顕著です。室内空気の質の向上を求める消費者の需要が、エアーフレッシュナーの需要を増加させ、特に都市部ではエアーフレッシュナーの使用が拡大しています。エアーフレッシュナーは、空気中の汚染物質を除去し、新鮮な室内環境を維持するために効果的に機能します。
健康リスクが市場に与える影響
一方で、エアーフレッシュナーの使用が健康に与える影響も懸念されています。エアーフレッシュナーに含まれる揮発性有機化合物（VOC）や二次的な汚染物質が空気中に放出され、これらが呼吸器や神経系に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、喘息や偏頭痛、皮膚炎などの症状を引き起こすことがあり、これらのリスクが市場の成長を抑制する可能性があるため、企業は安全性と健康リスクを軽減するための研究開発に注力しています。
天然・オーガニック製品の需要増加
消費者の環境意識の高まりに伴い、天然およびオーガニックエアーフレッシュナーの需要が増加しています。化学物質を避ける傾向が強まり、環境に優しい製品が選ばれるようになっています。これにより、企業は自然素材を使用したエアーフレッシュナーの開発に注力しています。例えば、2024年に発表されたココナッツ殻を利用した新製品「ココオーラ」は、抗菌・抗真菌特性を持ち、最大22日間香りが持続することが確認され、消費者の関心を集めています。
エアロゾルスプレーの市場シェア
エアーフレッシュナー市場における最大のシェアを占めるのはエアロゾルスプレーセグメントです。エアロゾルスプレーはその使いやすさと広範な利用可能性から、多くの家庭や商業施設で使用されています。しかし、環境への影響に対する懸念が高まる中、企業は自然素材を使用した製品へのシフトを進めています。エアロゾルスプレーは依然として最も一般的に使用されている製品ですが、環境に優しい代替品の需要が急速に高まっています。
主要企業のリスト：
● Henkel AG & Co. KGaA
● Reckitt Benckiser Group plc.
● Church & Dwight, Inc.
● Newell Brands
● Car-Freshener Corporation
● Farcent Enterprise Co. Ltd.
● Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.
● Procter & Gamble
● Godrej Consumer Products Limited
● S. C. Johnson & Son, Inc.
自動車業界における芳香剤需要の拡大
自動車業界でもエアーフレッシュナーの需要が増加しており、特に車内での使用が拡大しています。自動車の急成長は、車内での芳香剤の需要を押し上げ、特にゲル芳香剤や車用の小型ディフューザーの需要が顕著に増加しています。自動車産業の成長とともに、このセグメントは今後大幅な成長を見込んでいます。
