ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」キャラクターバースデーイベント『春野サクラ誕生日 ～しゃーんなろー！！パンチ力を見せろ!!!～』 2026年3月28日（土）、3月29日（日）2日間限定
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、作中でも大人気のキャラクター「春野サクラ」の誕生日を記念し、３月28日・29日の２日間限定で、バースデーイベント『春野サクラ誕生日 ～しゃーんなろー！！パンチ力を見せろ!!!～』を開催いたします。
本イベントでは、3月28日に誕生日を迎える、作品屈指の人気キャラ「春野サクラ」の「怪力」をテーマに、参加者のパンチの強さを競い合います。パンチ力測定器を使用して、その威力を計測、最高のスコアを記録した参加者に、忍里オリジナルのサクラグッズをプレゼント！さらに、参加者全員に「春野サクラのオリジナルステッカー」をプレゼントいたします。
力いっぱい、練り上げたチャクラを拳に込めて！
サクラの名シーンを思い出しながら、懇親のパンチを打ち込み、仲間と一緒に、夢中な春休みを楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343970/images/bodyimage1】
■キャラクターバースデーイベント『春野サクラ誕生日 ～しゃーんなろー！！パンチ力を見せろ!!!～』
実施期間：
2026年3月28日（土）、3月29日（日）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内、火影岩前広場
開催時間：
14:00（「うずまきナルトとお花見会」のじゃんけん大会開催後に実施）
営業時間：
10:00～20:00
内容：
春野サクラの誕生日をお祝いし、3月28日と29日の2日間限定で開催されるパンチ力大会イベントです。パンチ力測定器でパンチ力を測り、最高のスコアを記録した参加者には忍里オリジナルのサクラグッズをプレゼントいたします。また、参加者全員に「春野サクラのオリジナルステッカー」をプレゼント。
※男性、女性、子どもの部に分かれて開催いたします。
料金：
無料
※上記以外に、アトラクション入場チケットが必要となります
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
