～スロット新機種「スマスロ サンダーV」のグッズが早くも登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、3月12日（木）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/b6d23f
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年3月12日販売商品（全6アイテム）
【Tシャツ】スマスロ サンダーV
【シャワーサンダル】スマスロ サンダーV
【ステンレスタンブラー】スマスロ サンダーV
【めじるしチャーム】スマスロ サンダーV-イッカククン
【LEDキーホルダー】スマスロ サンダーV
【フェイスタオル】スマスロ サンダーV
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343661/images/bodyimage1】
【Tシャツ】スマスロ サンダーV
価格: \5,000 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-ssThunderV.html
スロット新機種「スマスロ サンダーV」のグッズが早くも登場！
おなじみのイッカククンや3連Vといったモチーフをド派手なネオン×サイバーパンク風デザインで新たに構築しました。
これを着ればテンション爆上げ間違いなし！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343661/images/bodyimage2】
【シャワーサンダル】スマスロ サンダーV
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-showersanldals-ssThunderV.html
夏の定番グッズとしておなじみのシャワーサンダル。
筐体パネルをイメージしたカラーベースに、ネオン風デザインのモチーフを配置。左右でデザインが異なるのもポイントです！
また、今回初めてかかと部分にもデザインを施しました♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343661/images/bodyimage3】
【ステンレスタンブラー】スマスロ サンダーV
価格: \2,000 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tumbler-ssThunderV.html
「シンプル過ぎず、派手過ぎず」を意識してデザインしたステンレス製のサーモタンブラー。
コンビニコーヒーがカップごと入り、ホットもアイスも長時間キープできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343661/images/bodyimage4】
【めじるしチャーム】スマスロ サンダーV-イッカククン
価格: \600 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-mejirushi_charm-ssThunderV.html
最近話題のめじるしチャームをイッカククンで作ってみました♪
リング部分は柔らかいシリコン製なので、傘やペットボトル、ワイヤレスイヤフォンのケースなどに簡単に取り付けることができます。
かわいらしいイッカククンが忘れ物防止にきっと役立つはず！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343661/images/bodyimage5】
プレスリリース詳細へ