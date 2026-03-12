長崎カステラの老舗 「文明堂総本店」と、ポルトガルの宝石 ポートワインの名門ワイナリー「CALEM（カレム）」のコラボ商品「長崎贅沢小箱」が好評発売中
― 文明堂総本店、ポルトガル・トレードおよびNCC VEREが共同企画―
1900年創業の長崎の老舗菓子メーカー 文明堂総本店と、ポルトガルで1859年創業のポートワイン生産者カレム（Caves Cálem）は、日本とポルトガルの歴史的つながりに着想を得た「長崎カステラ」と「ポートワイン」の詰合せ「長崎贅沢小箱」を発売しました。
この商品に採用しているポートワインは、ポルトガルワイン専門のインポーター、ポルトガル・トレード（本社・大阪）がコーディネートしました。
株式会社NCC VERE は、長崎でのポルトガルワイン販売に協力するポルトガル・トレード社のパートナー企業で、「長崎贅沢小箱」のネーミングやパッケージデザインなど商品全体のディレクションを担当しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage1】
長崎カステラの起源は16世紀、南蛮貿易が盛んだった時代にポルトガル人が長崎にもたらした焼き菓子「パン・デ・ロー」に遡ります。その後、日本の菓子職人たちの手によって改良が重ねられ、現在の「長崎カステラ」として世に広まりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage2】
そのころ、長崎にもたらされたのが「珍陀酒（ちんたしゅ）」と呼ばれたポルトガル産の赤ワインです。時の武将、豊臣秀吉が菓子とともにポルトガルの赤ワイン（珍陀酒）を賞味したとの記録も残っています。現在でもポルトガルでは、焼き菓子とともに甘口のポートワインを楽しむ食文化が息づいています。
こうした歴史的背景をもとに、「長崎贅沢小箱」は誕生しました。ポルトガル・トレードは、文明堂総本店の長崎カステラが持つ繊細な甘みと卵のコクに寄り添う一本を厳選し、1859年創業で国際的に知られるカレム社のポートワインを選定しました。まさに時代を超えた贅沢なマリアージュといえるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage3】
「このコラボレーションは、“味わうこと”を通して、歴史的な繋がりを再発見することができる新たな取り組みです。文明堂総本店、ポルトガルトレード、NCC VEREのクリエイティブな協力のもと、長崎とポルトガルの歴史的・文化的つながりを五感で感じてもらえる商品に仕上げました。」
― ポルトガル・トレード 担当者コメント-
「長崎贅沢小箱」は、日本の和菓子文化とポルトガルワインの伝統を一度に体験できる逸品です。それぞれの歴史に想いを馳せながら長崎カステラとポートワインの贅沢なマリアージュをお楽しみください。
本商品は現在、文明堂総本店公式オンラインショップと文明堂総本店にて販売中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage4】
文明堂総本店について
長崎カステラを代表商品とする老舗和洋菓子メーカーで、伝統と品質、味わいへのこだわりを大切にした菓子づくりで知られています。
カレム（Caves Cálem）について
1859年にポルトガル・ポルトで創業したカレムは、ポートワインの歴史と文化を世界に発信し続ける、ポルトガル有数の老舗ワイン生産者です。
ポルトガル・トレードについて
ポルトガル・トレードは、日本を拠点にポルトガルワインの輸入・販売を行う専門企業です。生産者から直接選定したワインを通じて、ポルトガルの食文化や歴史を日本に紹介するとともに、ストーリー性のある商品セットやコラボレーション企画を手がけています。
株式会社NCC VEREについて
株式会社NCC VEREは長崎を拠点に、ドローン撮影、CM・映像制作、プロモーション映像の企画・制作などを行うクリエイティブサービス企業です。テレビ、広告、デジタルメディアなど幅広い分野で映像コーディネーションを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage5】
配信元企業：ポルトガル・トレード株式会社
1900年創業の長崎の老舗菓子メーカー 文明堂総本店と、ポルトガルで1859年創業のポートワイン生産者カレム（Caves Cálem）は、日本とポルトガルの歴史的つながりに着想を得た「長崎カステラ」と「ポートワイン」の詰合せ「長崎贅沢小箱」を発売しました。
この商品に採用しているポートワインは、ポルトガルワイン専門のインポーター、ポルトガル・トレード（本社・大阪）がコーディネートしました。
株式会社NCC VERE は、長崎でのポルトガルワイン販売に協力するポルトガル・トレード社のパートナー企業で、「長崎贅沢小箱」のネーミングやパッケージデザインなど商品全体のディレクションを担当しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage1】
長崎カステラの起源は16世紀、南蛮貿易が盛んだった時代にポルトガル人が長崎にもたらした焼き菓子「パン・デ・ロー」に遡ります。その後、日本の菓子職人たちの手によって改良が重ねられ、現在の「長崎カステラ」として世に広まりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage2】
そのころ、長崎にもたらされたのが「珍陀酒（ちんたしゅ）」と呼ばれたポルトガル産の赤ワインです。時の武将、豊臣秀吉が菓子とともにポルトガルの赤ワイン（珍陀酒）を賞味したとの記録も残っています。現在でもポルトガルでは、焼き菓子とともに甘口のポートワインを楽しむ食文化が息づいています。
こうした歴史的背景をもとに、「長崎贅沢小箱」は誕生しました。ポルトガル・トレードは、文明堂総本店の長崎カステラが持つ繊細な甘みと卵のコクに寄り添う一本を厳選し、1859年創業で国際的に知られるカレム社のポートワインを選定しました。まさに時代を超えた贅沢なマリアージュといえるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage3】
「このコラボレーションは、“味わうこと”を通して、歴史的な繋がりを再発見することができる新たな取り組みです。文明堂総本店、ポルトガルトレード、NCC VEREのクリエイティブな協力のもと、長崎とポルトガルの歴史的・文化的つながりを五感で感じてもらえる商品に仕上げました。」
― ポルトガル・トレード 担当者コメント-
「長崎贅沢小箱」は、日本の和菓子文化とポルトガルワインの伝統を一度に体験できる逸品です。それぞれの歴史に想いを馳せながら長崎カステラとポートワインの贅沢なマリアージュをお楽しみください。
本商品は現在、文明堂総本店公式オンラインショップと文明堂総本店にて販売中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage4】
文明堂総本店について
長崎カステラを代表商品とする老舗和洋菓子メーカーで、伝統と品質、味わいへのこだわりを大切にした菓子づくりで知られています。
カレム（Caves Cálem）について
1859年にポルトガル・ポルトで創業したカレムは、ポートワインの歴史と文化を世界に発信し続ける、ポルトガル有数の老舗ワイン生産者です。
ポルトガル・トレードについて
ポルトガル・トレードは、日本を拠点にポルトガルワインの輸入・販売を行う専門企業です。生産者から直接選定したワインを通じて、ポルトガルの食文化や歴史を日本に紹介するとともに、ストーリー性のある商品セットやコラボレーション企画を手がけています。
株式会社NCC VEREについて
株式会社NCC VEREは長崎を拠点に、ドローン撮影、CM・映像制作、プロモーション映像の企画・制作などを行うクリエイティブサービス企業です。テレビ、広告、デジタルメディアなど幅広い分野で映像コーディネーションを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343836/images/bodyimage5】
配信元企業：ポルトガル・トレード株式会社
プレスリリース詳細へ