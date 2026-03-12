オンラインセミナー『若手社員のためのセルフケア基礎講座』2026年5月13日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『若手社員のためのセルフケア基礎講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
新しい職場環境や人間関係に戸惑い、心身の健康に不安を抱える若手社員が増えています。本来の力を発揮しづらい状態は、組織全体の生産性低下や早期離職にも繋がりかねません。
本講座では、自らが早期に不調に気づく方法や、具体的なストレス対処法を学びます。さらに、一人で抱え込まずに周囲に適切に相談するスキルも身につけます。
自分に合ったセルフケアを見つけ、前向きに仕事に取り組むための「心の基礎体力」を養う講座です。
【開催日】
2026/05/13（水） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス
ビジネスコーチ社認定ビジネスコーチ 産業カウンセラー
樋江井 弓子
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
若手・新人
※10代20代限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2232
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
