膨張式プール浮き具市場：製品タイプ、素材、価格帯、流通チャネル、エンドユーザー別、世界予測、2026年～2032年
膨張式プール浮き具市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均11.23%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、膨張式プール浮き具市場調査レポートを発行・販売します。
「膨張式プール浮き具レポート」ではインフレータブルプールフロート業界における関税調整が、調達、製造拠点の決定、サプライチェーンのレジリエンスに及ぼす広範な業務的・戦略的影響の評価を言及するほか、浮き輪カテゴリーにおけるイノベーター、ブランド重視企業、コスト最適化メーカーを分ける競合とバリューチェーンの優位性を分析します。
世界の膨張式プール浮き具市場規模は、2025年に11億7,000万米ドルと評価され、2026年の12億9,000万米ドルから2032年には24億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1943463-inflatable-pool-float-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 膨張式プール浮き具市場：製品タイプ別
第9章 膨張式プール浮き具市場：素材別
第10章 膨張式プール浮き具市場：価格帯別
第11章 膨張式プール浮き具市場：流通チャネル別
第12章 膨張式プール浮き具市場：エンドユーザー別
第13章 膨張式プール浮き具市場：地域別
第14章 膨張式プール浮き具市場：グループ別
第15章 膨張式プール浮き具市場：国別
第16章 米国膨張式プール浮き具市場
第17章 中国膨張式プール浮き具市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・インフレータブルプールフロートカテゴリーの変化について教えてください。
季節限定のノベルティ商品から、アウトドアレジャーおよびライフスタイル商品群における戦略的に重要な製品ラインへと進化しました。
・消費者の購買動機に影響を与える要因は何ですか？
ライフスタイルの融合とソーシャルファースト経済により、審美性と共有性が主要な購買動機として高まっています。
・インフレータブルプールフロート業界における関税調整の影響は何ですか？
貿易政策の変更は新たなコスト要因と業務上の複雑さをもたらし、調達チームの管理負担を増大させています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
