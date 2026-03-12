外食市場：サービスタイプ、食の好み、利用シーン、所有形態、用途、注文方法別- 世界予測、2026年～2032
外食市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.13％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、外食市場調査レポートを発行・販売します。
「外食レポート」では現代の家庭外食品エコシステムを定義する、進化する消費者行動、運営上の圧力、戦略的優先事項に関する包括的な導入を言及するほか、経営陣が供給網のレジリエンス強化、利益率向上、業務におけるデジタル化・人材変革の加速を図るための実践的かつ優先順位付けされた提言を分析します。
世界の外食市場規模は、2025年に4兆6,400億米ドルと評価され、2026年の4兆8,700億米ドルから2032年には6兆5,900億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1945201-food-away-from-home-market-by-service-type-food.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・SGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 外食市場：サービスタイプ別
第9章 外食市場食品の嗜好別
第10章 外食市場機会別
第11章 外食市場：所有形態別
第12章 外食市場：用途別
第13章 外食市場注文方法別
第14章 外食市場：地域別
第15章 外食市場：グループ別
第16章 外食市場：国別
第17章 米国外食市場
第18章 中国外食市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・外食産業における主要な変革要因は何ですか？
オペレーション技術、消費者の期待、供給網のレジリエンスです。
・2025年に米国で導入された関税措置は外食産業にどのような影響を与えましたか？
調達、価格戦略、サプライチェーン構造に波及し、着陸コストを押し上げ、サプライヤー契約に変動性をもたらしました。
・外食産業のサービス形態における運営上の課題は何ですか？
店内飲食形式では雰囲気づくりと複数コース提供が優先され、ドライブスルーや宅配では効率的なメニュー構成、包装の革新、待ち時間管理が求められます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
