サークルカッティングマシン市場：電源別、機械タイプ別、操作モード別、材料別、用途別、販売チャネル別、世界予測、2026年～2032年
サークルカッティングマシン市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.42%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、サークルカッティングマシン市場調査レポートを発行・販売します。
「サークルカッティングマシンレポート」では技術的近代化、サービス中心のビジネスモデル、エネルギー効率重視のエンジニアリングが、調達優先順位とサプライヤー競合を再定義する仕組みを言及するほか、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域における調達、サービスモデル、技術導入に影響を与える地域ごとの比較動向と業務上の優先事項を分析します。
世界のサークルカッティングマシン市場規模は、2025年に12億3,000万米ドルと評価され、2026年の12億9,000万米ドルから2032年には17億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1945167-circle-cutting-machine-market-by-power-source.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 サークルカッティングマシン市場動力源別
第9章 サークルカッティングマシン市場：機種別
第10章 サークルカッティングマシン市場操作モード別
第11章 サークルカッティングマシン市場：素材別
第12章 サークルカッティングマシン市場：用途別
第13章 サークルカッティングマシン市場：販売チャネル別
第14章 サークルカッティングマシン市場：地域別
第15章 サークルカッティングマシン市場：グループ別
第16章 サークルカッティングマシン市場：国別
第17章 米国サークルカッティングマシン市場
第18章 中国サークルカッティングマシン市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・円形切断機業界の主な技術動向は何ですか？
自動化、材料の多様性、運用効率化の要求が融合しています。
・円形切断機の設計における最近の変化は何ですか？
モーション制御と組み込み型ビジョン技術の進歩により、部品の再現性に対する期待が高まり、手動検査への依存度が低下しました。
・2025年の関税変更は円形切断機調達にどのような影響を与えますか？
調達、在庫戦略、サプライヤー選定に新たな変数を課し、サプライヤーポートフォリオの再評価を迫ります。
創立：1995年
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
