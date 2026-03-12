マテハンマシン調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343948/images/bodyimage1】
グローバル市場調査のリーディングカンパニーであるGlobal Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、産業界の根幹を支える「マテハンマシン（Material Handling Machines）」に焦点を当てた最新調査レポート『マテハンマシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を発表しました。
サプライチェーンの混乱、労働力不足、そして脱炭素社会への移行。 これらは単なる経営リスクではなく、企業の存続を左右する重大な経営課題です。本レポートは、こうした変革期における「モノの流れ」を最適化するマテハンマシン市場の全貌を解き明かし、企業のCEO、マーケティング責任者、そして投資家の皆様が、将来を見据えた戦略的意思決定を行うための羅針盤となることを目的としています。
産業の「循環系」を最適化するマテハンマシンの新定義
マテハンマシンとは、鉱石、石炭、穀物といったバラ物（バルクマテリアル）のハンドリングに特化したエンジニアリング領域を指し、その効率はサプライチェーン全体の収益性に直結します。現代の高度なバルクマテリアルハンドリングシステムは、単なる機械の集合体ではありません。サイロを用いた大規模な一貫保管、機械式・空気式を問わない搬送システム、そしてそれらを制御する高度なディスチャージ（排出）技術が統合された、インテリジェントな「産業の循環系」として進化を遂げています。
業界構造の特徴：巨大市場に潜む「非中央集権」とその戦略的含意
当社の30年にわたる調査経験に基づけば、本市場の最も重要な特徴はその分散型構造にあります。世界のトップ15社を合算しても、その市場シェアは20％にも満たないという驚くべきデータがあります。
これは、いかなる巨大企業も絶対的なリーダーシップを握ることが難しい、極めて断片化された市場であることを示しています。その背景には、
地域固有の規制と商習慣：港湾、鉱山、建設現場ごとに求められる仕様や安全基準が異なる。
輸送制約とアフターサービス：重量物であるがゆえの物流コストや、地域密着型の迅速なメンテナンス体制の重要性。
多様なニッチ需要：標準機ではなく、現場の地形や材質に合わせたカスタマイズ需求の高さ。
が存在します。これは新規参入者にとっては「ニッチトップを狙いやすい」と捉えられますが、既存プレイヤーにとっては「規模の経済が働きにくい」という戦略的なジレンマを抱えていることを意味します。
主要プレイヤーと製品ポートフォリオの進化
市場を形成する主要なイノベーターとして、Liebherr、日立建機、川崎重工業、IHI運搬機械などのグローバル大手から、特定領域に強みを持つTAKRAF（Tenova）、SENNEBOGEN、Elecon Engineering、そして新興勢力としてのSanyhi（三一重工） や太原重機に至るまで、競争の構図は極めて流動的です。
特に注目すべきは、製品タイプ別の市場ダイナミクスです。
モバイル＆クローラ型：現場間の機動性が求められる建設・林業分野で需要が堅調。
電気駆動型マテハンマシン：脱炭素化の潮流を受け、従来の油圧・ディーゼルからの置き換えが急速に進行。ランニングコスト削減と環境規制対応の両立が可能な次世代機として、港湾関係者や鉱山経営者の注目を集めています。
バケットホイールエクスカベーター、スタッカー・リクレーマー、シップローダー：大規模鉱山や港湾プロジェクトにおいては、デジタルツインやAIを活用した遠隔操作・自動化システムとの統合が、生産性向上の鍵を握っています。
グローバル市場調査のリーディングカンパニーであるGlobal Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、産業界の根幹を支える「マテハンマシン（Material Handling Machines）」に焦点を当てた最新調査レポート『マテハンマシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測』を発表しました。
サプライチェーンの混乱、労働力不足、そして脱炭素社会への移行。 これらは単なる経営リスクではなく、企業の存続を左右する重大な経営課題です。本レポートは、こうした変革期における「モノの流れ」を最適化するマテハンマシン市場の全貌を解き明かし、企業のCEO、マーケティング責任者、そして投資家の皆様が、将来を見据えた戦略的意思決定を行うための羅針盤となることを目的としています。
産業の「循環系」を最適化するマテハンマシンの新定義
マテハンマシンとは、鉱石、石炭、穀物といったバラ物（バルクマテリアル）のハンドリングに特化したエンジニアリング領域を指し、その効率はサプライチェーン全体の収益性に直結します。現代の高度なバルクマテリアルハンドリングシステムは、単なる機械の集合体ではありません。サイロを用いた大規模な一貫保管、機械式・空気式を問わない搬送システム、そしてそれらを制御する高度なディスチャージ（排出）技術が統合された、インテリジェントな「産業の循環系」として進化を遂げています。
業界構造の特徴：巨大市場に潜む「非中央集権」とその戦略的含意
当社の30年にわたる調査経験に基づけば、本市場の最も重要な特徴はその分散型構造にあります。世界のトップ15社を合算しても、その市場シェアは20％にも満たないという驚くべきデータがあります。
これは、いかなる巨大企業も絶対的なリーダーシップを握ることが難しい、極めて断片化された市場であることを示しています。その背景には、
地域固有の規制と商習慣：港湾、鉱山、建設現場ごとに求められる仕様や安全基準が異なる。
輸送制約とアフターサービス：重量物であるがゆえの物流コストや、地域密着型の迅速なメンテナンス体制の重要性。
多様なニッチ需要：標準機ではなく、現場の地形や材質に合わせたカスタマイズ需求の高さ。
が存在します。これは新規参入者にとっては「ニッチトップを狙いやすい」と捉えられますが、既存プレイヤーにとっては「規模の経済が働きにくい」という戦略的なジレンマを抱えていることを意味します。
主要プレイヤーと製品ポートフォリオの進化
市場を形成する主要なイノベーターとして、Liebherr、日立建機、川崎重工業、IHI運搬機械などのグローバル大手から、特定領域に強みを持つTAKRAF（Tenova）、SENNEBOGEN、Elecon Engineering、そして新興勢力としてのSanyhi（三一重工） や太原重機に至るまで、競争の構図は極めて流動的です。
特に注目すべきは、製品タイプ別の市場ダイナミクスです。
モバイル＆クローラ型：現場間の機動性が求められる建設・林業分野で需要が堅調。
電気駆動型マテハンマシン：脱炭素化の潮流を受け、従来の油圧・ディーゼルからの置き換えが急速に進行。ランニングコスト削減と環境規制対応の両立が可能な次世代機として、港湾関係者や鉱山経営者の注目を集めています。
バケットホイールエクスカベーター、スタッカー・リクレーマー、シップローダー：大規模鉱山や港湾プロジェクトにおいては、デジタルツインやAIを活用した遠隔操作・自動化システムとの統合が、生産性向上の鍵を握っています。